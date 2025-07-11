Srebrenitsa soykırımının 30'uncu yılı düzenlenen programla anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Srebrenitsa soykırımının 30'uncu yılı düzenlenen programla anıldı

11.07.2025 13:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te Sırp birliklerince yapılan ve 8 binden fazla Boşnak sivilin acımasızca katledildiği soykırımın 30'uncu yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te Sırp birliklerince yapılan ve 8 binden fazla Boşnak sivilin acımasızca katledildiği soykırımın 30'uncu yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Bosna Hersek'teki savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasında gerçekleştirilen anma programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı gösterilirken TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da fabrikadaki törene katıldı.

Törende konuşan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Denis Becirovic, Srebrenitsa'da, Bosna Hersek'te işlenen savaş suçlarının üzerinden 30 yıl geçtiğini ifade ederek "Sivillerin sistematik öldürülmesinden, toplu mezarlara gömülmesinden, suçluların ceza görmesi için verilen adalet mücadelesinden, daha güvenli bir gelecek inşasının üzerinden 30 yıl geçti." dedi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de gönderdiği yazılı mesajda, Srebrenitsa halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını, Pakistan'ın Bosna Hersek ile ilişkilerine oldukça değer verdiğini belirtti.

Anma törenine video mesajla katılan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise dünyayı şoke eden soykırımın üzerinden 30 yıl geçtiğini ve o korkunç günlerde yaşanılanları asla unutmayacaklarını belirterek "O günlerde sizinleydik. 30 yıl boyunca da bölgedeki güvenliği sağlamak için varlığımızı sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Hollanda'dan "Boşnak sivilleri koruyamadık" mesajı

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, Srebrenitsa'da soykırımın yaşandığı dönemde Boşnak sivillerin BM bünyesinde Hollandalı askerlere sığındığını anımsatarak "Onları korumayı başaramadık. Hem biz hem uluslararası toplum. Şunu diyebilirim ki burada yaşananları unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Bugün Ukrayna, Sudan ve Orta Doğu'da korkunç acılara şahit olunduğunu aktaran Veldkamp, "Tabii bu sizin acılarınızı azaltamaz. Ortak geleceğin inşa edilebilmesinde tüm soykırım kurbanlarını anıyor, yakınlarına dayanışma diliyoruz." diye konuştu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos da Srebrenitsa'daki soykırımı unutmadıklarını, unutturmayacaklarını belirterek "Srebrenitsa, Avrupa'nın en derin yaralarından biri olmaya devam ediyor. Bizim sorumluluğumu olanları unutmamak, nefret ve şiddet söylemlerinin önüne geçmek." diye konuştu.

Srebrenitsa annesinden Gazze annelerine dayanışma mesajı

Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Derneği Başkanı Munira Subasic ise 1995'te Srebrenitsa annelerinin yaşadığı acıları bugün Ukrayna ve Gazze'deki annelerin yaşadığına dikkati çekti. Subasic, konuşması sonunda ayakta alkışlandı.

Srebrenitsa Anma Törenleri Organizasyon Kurulu Başkanı Hamdija Fejzic, 30 yıldır Srebrenitsa'daki acıların dinmediğini belirterek "Soykırımı inkar etmek soykırımı devam ettirmektir. O yüzden susmayacağız. Adaleti aramaya deva edeceğiz." dedi.

Törende ayrıca, Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması (UCMRM) Başkanı Graciela Gatti Santana, BM Siyasi ve Barış İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary di Carlo, Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması Başsavcısı Serge Brammertz, eski Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin Ibrahimovic, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, ve Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt de konuşma yaptı.

Anma programında, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un mesajları okundu.

Bugünkü cenaze töreninde 7 soykırım kurbanı toprağa verilecek

Fabrikadaki anma töreninin ardından kimliği tespit edilen 7 soykırım kurbanı kılınacak cenaze namazıyla defnedilecek.

Defnedilecek 7 kurbandan en gençleri, öldürüldüklerinde 19 yaşında olan Senajid Avdic ve Hariz Mujic. Bu yıl defnedilecek tek kadın ve en yaşlı kurban olan Fata Bektic ise öldürüldüğünde 67 yaşındaydı.

Bugün toprağa verilecek 7 kişinin isimleri şöyle sıralandı:

"Senajid Avdic, Hariz Mujic, Fata Bektic, Hasib Omerovic, Sejdalija Alic, Rifet Gabeljic, Amir Mujcic."

Bu yılki törenin ardından anıt mezarlıkta toprağa verilen kurbanların sayısı 6 bin 772'ye yükselecek.

1000'den fazla soykırım kurbanına ulaşılamadı

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak'ı ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Aradan 30 yıl geçmesine rağmen 1000'den fazla soykırım kurbanının cesedine henüz ulaşılamadı.??????????????

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Srebrenitsa, Politika, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Srebrenitsa soykırımının 30'uncu yılı düzenlenen programla anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivas’ta casusluk suçundan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı Sivas'ta casusluk suçundan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı
Okan Buruk’tan Hakan Çalhanoğlu açıklaması Okan Buruk'tan Hakan Çalhanoğlu açıklaması
Okan Buruk müjdeyi verdi: Bize transfer olmak istiyor Okan Buruk müjdeyi verdi: Bize transfer olmak istiyor
Manavgat Belediyesi’nde işler karıştı Başkanvekili kura ile belirlenebilir Manavgat Belediyesi'nde işler karıştı! Başkanvekili kura ile belirlenebilir
Bilecik’te iki ayrı noktada orman yangını Bilecik'te iki ayrı noktada orman yangını
Otel sahibi Halit Ergül hakim karşısında: Personelin dikkatsizliği yüzünden herkes bedel ödüyor Otel sahibi Halit Ergül hakim karşısında: Personelin dikkatsizliği yüzünden herkes bedel ödüyor
Atina’da ünlü gazetecinin yaşadığı binada patlayıcı düzenek buldu Atina'da ünlü gazetecinin yaşadığı binada patlayıcı düzenek buldu
Napoli transferi durdurdu Osimhen transferinde sıcak saatler Napoli transferi durdurdu! Osimhen transferinde sıcak saatler
Burası Okyanus değil İstanbul’un göbeği Denize bakanlar gözlerine inanamadı Burası Okyanus değil İstanbul'un göbeği! Denize bakanlar gözlerine inanamadı
Beşiktaş Orkun Kökçü’nün transferini bitirdi İşte İstanbul’a geliş tarihi Beşiktaş Orkun Kökçü'nün transferini bitirdi! İşte İstanbul'a geliş tarihi
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi

14:13
PKK töreni için Ahmet Türk’ün 8 yıllık yasağı kaldırıldı
PKK töreni için Ahmet Türk'ün 8 yıllık yasağı kaldırıldı
13:11
Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıktığı anlar böyle görüntülendi
Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıktığı anlar böyle görüntülendi
13:03
AK Parti’den terör örgütü PKK’nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama
AK Parti'den terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama
12:52
PKK’nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı Bese Hozat da silahını yaktı
PKK'nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı? Bese Hozat da silahını yaktı
21:47
Beşiktaş ilk hazırlık maçında yerlileriyle galibiyete uzandı
Beşiktaş ilk hazırlık maçında yerlileriyle galibiyete uzandı
21:13
Bu nasıl otel sahibi Her soruya, “Burada öğrendim“ yanıtını verdi
Bu nasıl otel sahibi? Her soruya, "Burada öğrendim" yanıtını verdi
20:56
Böylesi görülmedi Gyökeres, o takıma transfer olmak için kız arkadaşından ayrıldı
Böylesi görülmedi! Gyökeres, o takıma transfer olmak için kız arkadaşından ayrıldı
20:48
Fenerbahçe Beko’da 3 yıllık imza
Fenerbahçe Beko'da 3 yıllık imza
20:41
Çorum’da feci kaza Otomobil ikiye bölündü, 11 kişi yaralandı
Çorum'da feci kaza! Otomobil ikiye bölündü, 11 kişi yaralandı
20:04
Terör örgütü PKK’nın silah bırakacağı bölgeden ilk görüntüler
Terör örgütü PKK'nın silah bırakacağı bölgeden ilk görüntüler
20:02
Joao Felix yuvaya geri dönüyor
Joao Felix yuvaya geri dönüyor
20:00
Dusan Tadic için resmi açıklama: Transfer etmeyeceğiz
Dusan Tadic için resmi açıklama: Transfer etmeyeceğiz
19:58
İsrail Savunma Bakanı’ndan İran’a açık tehdit: Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz
İsrail Savunma Bakanı'ndan İran'a açık tehdit: Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2025 15:47:46. #7.13#
SON DAKİKA: Srebrenitsa soykırımının 30'uncu yılı düzenlenen programla anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.