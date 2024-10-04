Su Krizi Uyarısı: Acil 'Su Kanunu' Gerekiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Su Krizi Uyarısı: Acil 'Su Kanunu' Gerekiyor

İklim değişikliği ve nüfus artışı su kaynaklarını tehdit ediyor, Doç. Dr. Karadirek 'Su Kanunu' çağrısı yaptı.

04.10.2024 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AKDENİZ Üniversitesi'nden (AÜ) Doç. Dr. Ethem Karadirek, hızlı nüfus artışı ve iklim değişikliğinin etkisiyle son yıllarda barajlardaki su seviyesinin azaldığını, yağış rejiminin değişmesiyle de sel riski ile karşı karşıya kalındığını söyledi. Doç. Dr. Karadirek, acilen 'Su Kanunu' üzerinde çalışılması gerektiğini de kaydetti.

Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ethem Karadirek, kuraklık, yağış rejiminin değişmesi ve hızlı nüfus artışının barajlardaki su seviyesinin düşmesine, yer altı su kaynaklarının azalmasına neden olduğunu söyledi. Su kaynaklarının ciddi miktarda azaldığını söyleyen Doç. Dr. Ethem Karadirek, "Yağış rejimlerinde değişiklikler meydana geldi. Marmara Bölgesi, İç Ege ve Türkiye'nin güneybatısı, Muğla ile Antalya arasında kalan bölge ciddi derecede meteorolojik kuraklıkla karşı karşıya kaldı. Fakat su kaynakları açısından en önemli etken kar yağışı. Zeminde kalma süresi oldukça önemli. Barajlardaki doluluk oranını ve yer altı su kaynaklarını ciddi miktarda etkilemeye başladı" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE YAĞIŞ REJİMİ

Yağış rejimindeki değişikliğin son yıllarda arttığını söyleyen Doç. Dr. Karadirek, "Yağışın süre, şiddet ve frekansına bakmak gerekiyor. İklim değişikliğiyle beraber daha uzun zamanda, şiddetli ama az yağan bir yağmur, şimdi daha kısa zamanda düşmeye başladı. Dolayısıyla kentsel alanlarda sel rejimi etkisini gösterdi. Geçmişte 40 günde yağan yağmur şimdi ise 40 dakikada yağıyor. Hem yer altı suyunun hem de yüzeysel suyun beslenmesi açısından avantajı olmadığı gibi, hem de sel durumunda maddi ve manevi zarara neden oluyor. İklim değişikliğine karşı önlem alamayız, fakat adapte olabiliriz. Doğa ile barışık yaşamalıyız. Sera gazları bakımından nasıl katkı verebileceğimizi araştırmalıyız" dedi.

'TURİZM BÖLGELERİNDE CİDDİ SU YÜKÜ VAR'

Su konusunda ihtiyaç yönetimi yapılması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Karadirek, "Turizm bölgelerinde ciddi su yükü var. Bu konuda yapılması, atılması gereken adımlar uygulanmalı. Çok acil yapılması gereken konulardan biri de güncel bir 'Su Kanunu' düzenlenmesi. Bireysel yapılacaklar ise diş fırçalarken musluğu kapatmak, bulaşık makinesi tam dolmadan çalıştırmamak, bahçede su isteyen, görsel peyzaj ürünleri yerine daha az su ile beslenen uygulamalara geçmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

'ŞEBEKELERDE SU KAYIPLARI SÖZ KONUSU'

Karadirek, ulusal seviyede alınması gereken önlemlerden de bahsetti. Karadirek, "Biz mevcut su kullanımımızın yüzde 70'ten biraz fazlasını tarımda kullanıyoruz. Geriye kalan kısmını sanayi ve insani tüketim amaçlı tüketiyoruz. Tarımsal su verimliliği noktasında, Türkiye'de havza bazında yönetiyoruz. Burada önemli olan havzanın su potansiyeli ile havzada yetiştirilen bitki deseninin uyumlu olması. Katma değeri yüksek olan tarım ürünlerini tercih etmek artık şart oldu. Onun dışında insani tüketim amaçlı sularda şebekelerde su kayıpları söz konusu" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Akdeniz Üniversitesi, İklim Değişikliği, Hava Durumu, Politika, Türkiye, Sağlık, Güncel, Çevre, Tarım, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Su Krizi Uyarısı: Acil 'Su Kanunu' Gerekiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:59 Dünyanın gözü Hamaney’in 4 yıl sonra ilk kez vereceği cuma hutbesinde Dünyanın gözü Hamaney'in 4 yıl sonra ilk kez vereceği cuma hutbesinde
09:07 Soylu’nun elini öpmek istediği Bahçeli tecrübeli siyasetçiyi nezaketle engelledi Soylu'nun elini öpmek istediği Bahçeli tecrübeli siyasetçiyi nezaketle engelledi
08:45 Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri’deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri'deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar
22:46 Husiler, Kızıldeniz’de İngiliz petrol tankerini bomba yüklü tekneyle vurdu Husiler, Kızıldeniz'de İngiliz petrol tankerini bomba yüklü tekneyle vurdu
22:11 Tuzla’daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı Tuzla'daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı
17:07 Beşiktaş’tan Galatasaray’a olay gönderme Beşiktaş'tan Galatasaray'a olay gönderme
16:53 Galatasaray, Muslera’nın yerine gelecek kaleciyi buldu Galatasaray, Muslera'nın yerine gelecek kaleciyi buldu
16:24 Beşiktaş’a Avrupa’da deplasman yasağı getirildi Beşiktaş'a Avrupa'da deplasman yasağı getirildi
15:51 Gittiği ülkedeki polisler, Hayrünnisa Gül’ün para dolu zarflarını çaldı Gittiği ülkedeki polisler, Hayrünnisa Gül'ün para dolu zarflarını çaldı
15:48 Birleşmiş Milletler’de ’Acil’ kodlu toplantı: Askeri seçenekler de masada Birleşmiş Milletler'de 'Acil' kodlu toplantı: Askeri seçenekler de masada
15:48 Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
15:34 Dünya ölüm oranı yüzde 88 olan Marburg virüsü nedeniyle tehdit altında Dünya ölüm oranı yüzde 88 olan Marburg virüsü nedeniyle tehdit altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 11:01:13. #1.12#
SON DAKİKA: Su Krizi Uyarısı: Acil 'Su Kanunu' Gerekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement