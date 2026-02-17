Süreç komisyonu yarın saat 11.00'de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Başkanlığı'nda toplanacak. - Son Dakika
Süreç komisyonu yarın saat 11.00'de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Başkanlığı'nda toplanacak.

Süreç komisyonu yarın saat 11.00\'de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Başkanlığı\'nda toplanacak.
17.02.2026 14:14
Süreç komisyonu yarın saat 11.00'de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Başkanlığı'nda toplanacak.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu yarın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un liderliğinde saat 11.00'de Meclis'te toplanacak. Toplantıda ortak rapor görüşülecek.

RAPORUN TASLAĞI OLUŞTURULDU

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplanan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun siyasi parti gruplarının birer temsilcisinden oluşan rapor yazım ekibi, ortak rapor taslağını tamamladı.

UMUT HAKKI DOLAYLI TARİF EDİLDİ

Raporda "umut hakkı" ifadesi doğrudan yer almadı ancak dolaylı bir tarife yer verildi.

YASA DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİLDİ

Ayrıca kayyum uygulamasına son verilmesi ve yeni bir terör tanımı kapsamında Türk Ceza Yasası ve Terörle Mücadele Yasası'nda değişiklik önerisi yer aldı.

Raporda ayrıca sürece özgü bir yasa çıkarılması önerisi de var.

RAPOR 7 TEMEL BAŞLIKTAN OLUŞUYOR

BBC Türkçe'nin ulaştığı taslak rapor 60 sayfa. Rapor yedi temel başlıktan oluşuyor:

  • Komisyon çalışmaları
  • Komisyonun temel hedefleri
  • Türk Kürt kardeşliğinin tarihi kökleri ve kardeşlik hukuku
  • Komisyonda dinlenen kişilerin mutabakat alanları
  • Örgütün kendini feshetmesi ve silah bırakması
  • Sürece ilişkin yasal düzenleme önerileri
  • Demokratikleşme ile ilgili öneriler

Numan Kurtulmuş, Demokrasi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Süreç komisyonu yarın saat 11.00'de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Başkanlığı'nda toplanacak. - Son Dakika

