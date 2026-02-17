Süreç komisyonu yarın saat 11.00\'de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Başkanlığı\'nda toplanacak.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu yarın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un liderliğinde saat 11.00'de Meclis'te toplanacak. Toplantıda ortak rapor görüşülecek.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplanan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun siyasi parti gruplarının birer temsilcisinden oluşan rapor yazım ekibi, ortak rapor taslağını tamamladı.
Raporda "umut hakkı" ifadesi doğrudan yer almadı ancak dolaylı bir tarife yer verildi.
Ayrıca kayyum uygulamasına son verilmesi ve yeni bir terör tanımı kapsamında Türk Ceza Yasası ve Terörle Mücadele Yasası'nda değişiklik önerisi yer aldı.
Raporda ayrıca sürece özgü bir yasa çıkarılması önerisi de var.
BBC Türkçe'nin ulaştığı taslak rapor 60 sayfa. Rapor yedi temel başlıktan oluşuyor:
