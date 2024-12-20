Süreyya Ağaoğlu’nun Adı Yenişehir\'de Yaşatılacak

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(MERSİN)- Yenişehir Belediyesi, Türkiye'nin ilk kadın avukatı Süreyya Ağaoğlu'nun adını Çiftlikköy Mahallesi'nde yenilediği parkta yaşatacak. Ağaoğlu'nun kurucuları arasında yer aldığı Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği'nin 75'inci kuruluş yılında parkta anma programı düzenlendi. Programda konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Cumhuriyet, kadınların hayatın her alanında var olabileceğini göstermiştir. Bugün kadınların eğitimden sanata, iş hayatından siyasete kadar her alanda elde ettikleri başarılar, Süreyya Ağaoğlu gibi öncü kadınların mücadelesi sayesinde mümkün olmuştur" dedi.

Yenişehir Belediyesi tarafından Çiftlikköy Mahallesi'nde baştan aşağı yenilenen parka, Türkiye'nin ilk kadın avukatı Süreyya Ağaoğlu'nun ismi verildi. Yenişehir Belediyesi ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Mersin Şubesi parkta Süreyya Ağaoğlu için anma programı düzenlendi.

Programa, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in yanı sıra KKTC Mersin Konsolosu Özgür Ezel, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Mersin Şube Başkanı Şerife Arıcı Yıldız, Mersin Barosu Başkan Yardımcısı Kazım Yüksel, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

"Cumhuriyetimizin açtığı yolda ilerleyerek Türkiye'nin ilk kadın avukatı olmuştur"

Anma programında konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Cumhuriyet ile kadınların elde ettiği kazanımlara dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Cumhuriyetimizin ilk kadın avukatı, cesaretiyle ve mücadelesiyle öncü bir isim olan Süreyya Ağaoğlu'nun adını yaşattığımız parkta bir aradayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Cumhuriyet, kadınların toplumsal hayatta var olmasının önündeki engelleri kaldıran en büyük devrimdir. Bundan dolayıdır ki Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkını veren yasal düzenleme 1934 yılında yürürlüğe girdi. Türkiye'de kadınlar seçme ve seçilme hakkını İsviçreli kadınlardan 36, Fransız kadınlardan 11, Belçikalılardan 14 yıl önce elde ettiler. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 'Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.' diyerek, kadınlarımızın toplumsal hayatta hak ettikleri yere ulaşması gerektiğini vurgulamıştır. Süreyya Ağaoğlu, işte bu idealin ışığında yetişmiş ve Cumhuriyetimizin açtığı yolda ilerleyerek Türkiye'nin ilk kadın avukatı olmuştur."

"Bu park, özgürlüğün, eşitliğin ve dayanışmanın bir sembolü olsun"

Çocukların ve gençlerin Süreyya Ağaoğlu gibi kadınların mücadelesinden ilham almaya devam edeceklerini belirten Başkan Özyiğit, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yenişehir Belediyesi olarak, bu parkın ismini Süreyya Ağaoğlu olarak belirlerken şunu hedefledik: Bu park, özgürlüğün, eşitliğin ve dayanışmanın bir sembolü olsun. Çocuklarımız burada oynarken, gençlerimiz burada buluşurken, hepimiz onun yaşam öyküsünden ilham alalım. Onun mücadelesi, bize Cumhuriyet değerlerinin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlatsın. Cumhuriyet, kadınların hayatın her alanında var olabileceğini göstermiştir. Bugün kadınlarımızın eğitimden sanata, iş hayatından siyasete kadar her alanda elde ettikleri başarılar, Süreyya Ağaoğlu gibi öncü kadınlarımız sayesinde mümkün olmuştur. Bu vesileyle, Süreyya Ağaoğlu'nun da kurucuları arasında yer aldığı Türk Üniversiteli Kadınlar Derneğine ve Mersin Şube Başkanı Şerife Arıcı Yıldız ile yönetim kurulu üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Bugün aynı zamanda derneğin kuruluşunun 75. yıl dönümü. Bu 75 yıl, kadınların eğitimde, mesleki hayatta ve toplumsal alanda daha güçlü bir şekilde var olabilmesi için harcanmış büyük bir emeğin ve fedakarlığın hikayesidir. Emek veren tüm kadınları tebrik ediyorum."

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Mersin Şube Başkanı Şerife Arıcı Yıldız ise yaptığı konuşmada Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'e teşekkür ederek, kadınlar olarak Süreyya Ağaoğlu'nun mirasını yaşatmak için mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Yıldız, Başkan Özyiğit'e desteklerinden dolayı plaket takdim etti.