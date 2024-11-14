Suriye\'de Artan Askeri Hareketlilik

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Haber: Narin Diri

(ANKARA) - ABD ordusu, hafta başından bu yana Suriye'de askeri hareketliliğini artırırken, Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Suriye'yi büyük ölçekli bir çatışmaya sürükleme girişimlerinde bulunulduğunu, öncelikli hedeflerinin bu girişimleri engellemek olduğunu belirtti.

Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Rusya devlet haber ajansı TASS'a verdiği röportajda "Maalesef, Orta Doğu çatışmasının genişlediğini görüyoruz. İsrail ve İran karşılıklı saldırılar gerçekleştirdi, Suriye'yi silahlı çatışmaya çekme girişimlerini görüyoruz... Bugün en öncelikli hedef, Suriye'yi Orta Doğu çatışmasına çekmeye yönelik girişimlerin engellenmesidir" ifadelelerini kullandı.

Orta Doğu'da çatışmalar 7 Ekim 2023 tarihinde Hamas'ın El-Aksa adını verdiği operasyonla İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği saldırının ardından tırmanmaya başlamıştı. 7 Ekim'den sonra İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarında 45 binin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği biliniyor.

"Suriye'nin kuzeyinde askeri hareketlilik durumu daha karmaşık hale getirir"

Ankara - Şam ilişkilerinin normalleşmesi için yürütülen müzakerelerde de aktif rol oynayan Lavrentyev, bu hafta Astana formatında gerçekleşen görüşmelerin ardından, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik olası askeri bir harekatının "Bölgedeki karmaşık durumu daha da karmaşık hale getireceğini" söylemişti.

Rusya'dan İsrail'e uyarı

Suriye devlet medyası SANA tarafından, geçen ay İsrail'in Suriye'deki liman kenti Lazkiye'yi vurduğu bildirilmiş, saldırının Rusya'ya ait Hmeymim hava üssüne yakın bir noktada gerçekleştiği aktarılmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksander Lavrentyev dün "İsrail, Hmeymim'in hemen yakınında bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Ordumuz, İsrailli yetkililere Rus askerlerinin hayatını tehlikeye atan bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğunu bildirmiştir. Bu nedenle ekim ayında yaşanan bu olayın tekrarlanmayacağını umuyoruz" demişti. Lavrentyev, ayrıca Rusya hava üssünün Hizbullah'a silah sağlamak için kullanılmadığının altını çizmişti.

ABD son üç gündür Suriye'deki İran bağlantılı hedefleri vuruyor

ABD ordusu, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde, Suriye'deki bir üsse yapılan roket saldırısının ardından, "İran ile bağlantılı hedeflerin silah deposu ve lojistik karargahlarını" havadan vurduğunu açıkladı. Orta Doğu'daki ABD güçlerinden sorumlu olan Orta Doğu Merkez Komutanlığı (CENTCOM), dün yapılan hava saldırılarının sayısı ve hedefler hakkında ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

CENTCOM önceki gün de (salı) Suriye'deki "İran destekli gruplara" yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini ve son 24 saat içinde iki ayrı bölgede dokuz hedefi vurduğunu açıkladı.

Birleşik Krallık merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre CENTCOM ayrıca pazartesi günü Suriye'de bir dizi hava saldırıları gerçekleştirdi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi saldırılar sonucunda Suriye'nin doğusundaki Deyr ez-Zor kırsalındaki El Mayadin bölgesinde, İran destekli silahlı gruplara mensup dört kişinin öldüğünü ve on kişinin yaraladığını aktarmıştı.