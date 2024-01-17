 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Suriyeli 3 kişi, alacak meselesi yüzünden sokak ortasında bir kişiyi sopalarla dövdü - Son Dakika
Üye Girişi

Suriyeli 3 kişi, alacak meselesi yüzünden sokak ortasında bir kişiyi sopalarla dövdü

Eskişehir'de Suriye uyruklu 3 kişi, alacak meselesinden dolayı tartıştıkları aynı ülke vatandaşını sokak ortasında sopalarla dövdü. Olay cep telefonuyla görüntülendi ve şüpheliler gözaltına alındı.

Suriyeli 3 kişi, alacak meselesi yüzünden sokak ortasında bir kişiyi sopalarla dövdü
17.01.2024 - 14:46,
Abone Ol

ESKİŞEHİR'de Suriye uyruklu 3 kişi, alacak meselesinden tartıştıkları aynı ülke vatandaşını, sokak ortasında sopalarla dövdü. Cep telefonuyla görüntülenen olayın ardından 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi'ne dün otomobille gelen 3 şüpheli, araçtan indikten sonra borcunu ödemediğini öne sürdükleri kişiyi kovaladı. Kısa süre sonra yakaladıkları kişiyi, sopalarla döven 3 şüphelinin o anları çevredekilerin cep telefonuna kaydedildi. Görüntülerde borcu olduğu öne sürülen kişi, saldırının ardından evine kaçarken, ellerindeki sopalarla sokakta bağırıp dolaşan 3 şüpheli, daha sonra geldikleri otomobille mahalleden ayrıldı.

İhbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Cep telefonuyla görüntülenen eli sopalı 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. 3 şüpheli, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Odunpazarı, Erenköy, Suriye, Saldırı, Güvenlik, Adliye, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriyeli 3 kişi, alacak meselesi yüzünden sokak ortasında bir kişiyi sopalarla dövdü - Son Dakika


15:06
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Murat Kurum İstanbul için bir şans Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Murat Kurum İstanbul için bir şans
14:36
Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe Tahttan Çekildi, Prens Frederik Göreve Geldi Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe Tahttan Çekildi, Prens Frederik Göreve Geldi
14:30
Fenerbahçe'den yollanan Umut Nayir ilk maçında attığı golle sükse yarattı Fenerbahçe'den yollanan Umut Nayir ilk maçında attığı golle sükse yarattı
14:20
Yalova'da Çiftlikköy Belediyesi işçilerine yüzde 60 zam yapıldı Yalova'da Çiftlikköy Belediyesi işçilerine yüzde 60 zam yapıldı
14:08
MHP, Kilis ve Uşak dahil 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı MHP, Kilis ve Uşak dahil 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı
13:58
Polis aracına çarparak 1 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücü 1 yıl içinde serbest kaldı Polis aracına çarparak 1 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücü 1 yıl içinde serbest kaldı
13:55
Tayland'da havai fişek fabrikasında patlama! En az 15 işçi hayatını kaybetti Tayland'da havai fişek fabrikasında patlama! En az 15 işçi hayatını kaybetti
13:36
Roma'dan da kovulan Mourinho kariyerinde sadece tazminatlardan servet kazandı Roma'dan da kovulan Mourinho kariyerinde sadece tazminatlardan servet kazandı

Son Dakika
15:06 Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Murat Kurum İstanbul için bir şans
14:36 Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe Tahttan Çekildi, Prens Frederik Göreve Geldi
14:30 Fenerbahçe'den yollanan Umut Nayir ilk maçında attığı golle sükse yarattı
14:20 Yalova'da Çiftlikköy Belediyesi işçilerine yüzde 60 zam yapıldı
14:08 MHP, Kilis ve Uşak dahil 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı
13:58 Polis aracına çarparak 1 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücü 1 yıl içinde serbest kaldı
13:55 Tayland'da havai fişek fabrikasında patlama! En az 15 işçi hayatını kaybetti
13:36 Roma'dan da kovulan Mourinho kariyerinde sadece tazminatlardan servet kazandı
13:04 Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler
13:06 Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 15:17:21. #1.11#
SON DAKİKA: Suriyeli 3 kişi, alacak meselesi yüzünden sokak ortasında bir kişiyi sopalarla dövdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement