Şuşa Beyannamesi'nin 4. yılı dolayısıyla Şuşa'da uluslararası konferans düzenlendi - Son Dakika
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Şuşa Beyannamesi'nin 4. yılı dolayısıyla Şuşa'da uluslararası konferans düzenlendi

Şuşa Beyannamesi\'nin 4. yılı dolayısıyla Şuşa\'da uluslararası konferans düzenlendi
15.06.2025 11:22
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Azerbaycan'ın Şuşa kentinde, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini müttefiklik düzeyine çıkaran Şuşa Beyannamesi'nin imzalanmasının 4. yılı dolayısıyla "Yeni Dünya Düzeni: Jeopolitik Yönler ve Küresel Zorluklar" başlıklı uluslararası konferans gerçekleştirildi.

Azerbaycan'ın Şuşa kentinde, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini müttefiklik düzeyine çıkaran Şuşa Beyannamesi'nin imzalanmasının 4. yılı dolayısıyla "Yeni Dünya Düzeni: Jeopolitik Yönler ve Küresel Zorluklar" başlıklı uluslararası konferans gerçekleştirildi.

Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) tarafından düzenlenen konferansa, ev sahibi Azerbaycan'ın yanı sıra Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan, Ukrayna, Belarus, Çin, Bulgaristan ve Sırbistan'dan yetkililer ve uzmanlar katıldı.

Etkinlikte Türkiye'den AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım da yer aldı.

Konferansa ayrıca KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Sırbistan Avrupa Entegrasyonu Bakanı Nemanja Staroviç, Özbekistan Liberal Demokrat Partisi Lideri Aktam Haitov, Türkmenistan Demokrat Parti Başkanı Ata Serdarov ile Kazakistan Amanat Partisi İcra Sekreteri Daulet Keribek katıldı.

Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Siyasi Partiler ve Yasama Erki ile İlişkiler Daire Başkanı Adalet Veliyev, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konferans katılımcılarına hitaben gönderdiği mesajı okudu.

Şuşa Beyannamesi yeni dünya düzeni sürecinde önemli bir adımdır

YAP Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Tahir Budagov, burada yaptığı konuşmada, "Şuşa Beyannamesi yalnızca iki dost ve kardeş ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklıktan ittifakın zirvesine yükselmesinin bir göstergesi değil, aynı zamanda Güney Kafkasya bölgesinde ve daha geniş coğrafyada, güncel tehdit ve meydan okumaların zemininde yeni bir dünya düzeninin şekillendiği tarihi bir aşamada, kalıcı istikrar, güvenlik ve çok yönlü işbirliği için elverişli bir temelin yaratılması yolunda atılmış önemli bir adımdır." ifadelerini kullandı.

"KKTC'ye sahip çıkın, KKTC'yi tanıyın"

KKTC Başbakanı Üstel, ülkesinin Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, "KKTC, Doğu Akdeniz'de, Türk dünyasının denize açılan kapısıdır." dedi.

Üstel, bölgesel dayanışmanın yalnızca siyasi değil, aynı zamanda ekonomik, kültürel ve güvenlik boyutlarıyla da derinleştirilmesi gerektiğine inandıklarını belirterek, KKTC olarak Türk Devletleri Teşkilatı ile her alanda entegrasyonu artırmak istediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletlerde (BM) üst üste üç kez "KKTC'yi tanıyın" çağrısı yaptığını hatırlatan Üstel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in de KKTC'nin tanınması gerektiğini açıkça vurguladığını hatırlattı.

Başbakan Üstel, "Bu noktada çağrımız tüm Türk dünyasınadır. Biz bir arada olursak, kimse bize boyun eğdiremez. Bir arada durun ve KKTC'ye sahip çıkın, KKTC'yi tanıyın. Çünkü KKTC'nin tanınması yalnızca diplomatik bir mesele değildir. Bu, tarihi bir adaletin yerine gelmesidir. Bu, Türk milletinin kendi kaderini tayin etme hakkına sahip çıkmasıdır. Bu, Türk dünyasının tarihi bir sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

"Ortak tarih, dil, din ve köken bizi yakınlaştırıyor"

Türkmenistan Demokrat Parti Başkanı Serdarov da konuşmasında, kardeş Azerbaycan'ın siyasi, ekonomik ve kültürel gelişimini büyük gururla izlediklerini ifade etti.

Serdarov, "Ortak tarih, dil, din ve etnik köken bizi yakınlaştırıyor." diyerek partisinin Türkmenistan'da demokratik süreçlerin güçlendirilmesi, seçim sisteminin geliştirilmesi ve halkla devlet arasındaki güven ilişkisinin derinleştirilmesinde aktif rol üstlendiğini söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Şuşa Özel Temsilcisi Aydın Kerimov, şehirde yürütülen imar ve ihya çalışmaları ile ata yurtlarına dönen vatandaşların yaşam koşullarına ilişkin bilgi verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şuşa Beyannamesi'nin 4. yılı dolayısıyla Şuşa'da uluslararası konferans düzenlendi - Son Dakika

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