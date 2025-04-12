Tahmazoğlu'ndan evli çiftlere nakdi destek ve kültür gezileri - Son Dakika
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Tahmazoğlu'ndan evli çiftlere nakdi destek ve kültür gezileri

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Tahmazoğlu'ndan evli çiftlere nakdi destek ve kültür gezileri Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 10 yıl ve üzeri evli olan çiftlere nakdi destek ve kültür gezileri düzenleyecekleri müjdesini verdi.

12.04.2025 17:17  Güncelleme: 17:21
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Tahmazoğlu'ndan evli çiftlere nakdi destek ve kültür gezileri

GAZİANTEP - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 10 yıl ve üzeri evli olan çiftlere nakdi destek ve kültür gezileri düzenleyecekleri müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını aile yılı ilan etmesiyle birlikte Evlilik Okulu ve Hoş Geldin Bebek projelerine ek olarak yeni evlenecek çiftlere 40 Bin TL, çocuk sahibi olan ailelere çocuk bezi ve nakdi destek sağlayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbeyli evli çiftlere yeni müjdeler verdi. Başkan Tahmazoğlu, 10 yıl ve üzeri evli olan çiftlere nakdi destek ve kültürel geziler düzenleneceği müjdesini verirken ayrıca hanede yaşayan her bir çocuk için bin TL ek nakdi destek yapacaklarını ifade etti.

"Aile yılında vatandaşlarımızın yanındayız"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, evliliğini uzun sürdüren çiftlere nakdi destek ve kültürel gezi müjdesi vererek, "Cumhurbaşkanımızın 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan etmesiyle birlikte biz de Şahinbey Belediyesi olarak evlenecek çiftlerimize 40 bin TL nakdi destek ve çeyiz desteği, çocuk sahibi olmak isteyen ailelerimize de nakdi yardım ve bez desteği sağlamaya başladık. Şimdi ise uzun evliliği ve çocuk sayısını teşvik etmek amacıyla 10 yıl ve üzeri evli olan çiftlerimize yönelik yeni bir desteği hayata geçiriyoruz. Sizlerin görüşlerine önem verdiğimiz için sosyal medya üzerinden bu konuyu sizlere sorduk ve 5 binin üzerinde yorum aldık. En çok talep edilen nakdi yardım, kültürel geziler ve ev sahibi olma isteği oldu. Bu üç talebi de gerçekleştirmek adına 10 yıl evli olana 5 bin TL, 15 yıl evli olana 7 bin 500 TL, 20 yıl evli olana 10 bin TL, 50 yıl evli olana 25 bin TL, ayrıca evde yaşayan her bir çocuk için de bin TL ek nakdi desteğe başlıyoruz. Dileyen çiftlerimize nakdi destek yerine Çanakkale, Şanlıurfa, Malatya ve Konya gibi illerimizde düzenleyeceğimiz kültürel gezilere katılım imkanı sunacağız. Ayrıca ev sahibi olmak isteyenler için de yoğun bir çalışmamız var. Bu konuda müjdemizi yakında sizlerle paylaşacağız. Çünkü biz inanıyoruz ki güçlü toplum, mutlu aile ile mümkündür. Tüm ailelerimize mutluluk, sağlık ve huzur dolu bir yaşam diliyorum" dedi.

"Başkan söz verdiyse yapar"

Şahinbey Belediyesi'nin çalışmalarından memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar ise, "Başkanımız ne söz verdiyse yerine getirdi. Üniversite okuyan çocuklarımıza ve emeklilerimize nakdi destek verdi. Ev hanımları olarak bizleri düşünmüş. Allah kendisinden razı olsun. Her hizmette olduğu gibi bunda da en iyisini yapacaktır" diye konuştular.

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Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şahinbey, Belediye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tahmazoğlu'ndan evli çiftlere nakdi destek ve kültür gezileri - Son Dakika

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