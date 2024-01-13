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Taliban, ABD ve İngiliz Hava Saldırılarını Kınadı - Son Dakika
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Taliban, ABD ve İngiliz Hava Saldırılarını Kınadı

Taliban yönetimi, ABD ve İngiliz savaş uçaklarının Yemen'e düzenlediği hava saldırılarını şiddetle kınadı. Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, saldırıların uluslararası normların ihlali olduğunu ve bölgenin güvenliğini tehlikeye attığını belirtti. Mücahid, ABD ve İngiltere halklarını hükümetlerini önlemeye çağırarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının bölgedeki istikrarsızlığın yayılmasını engellemek için çaba göstermelerini istedi.

Taliban, ABD ve İngiliz Hava Saldırılarını Kınadı
13.01.2024 - 17:53,  Güncelleme: 17:54
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Taliban yönetimi, ABD ve İngiliz savaş uçaklarının Yemen'e düzenlediği hava saldırılarını şiddetle kınadı.

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, konuyla ilgili X sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Nüfuz sahibi hükümetlerin İsrail'in Gazze'ye yönelik "soykırımını" önleyemediğini ve bunun savaşın başka ülkelere sıçramasına neden olduğunu aktaran Mücahid, "ABD ve ortakları, önceki ihlalleri ve başarısızlıklarından ders almalıdır." ifadelerini kullandı.

Mücahid, Afganistan geçici hükümetinin ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçaklarının Yemen'e düzenlediği saldırıları "şiddetle kınadığını", saldırıların uluslararası normların ihlali olduğunu ve bölgenin güvenliğini daha da tehlikeye atacağını kaydetti.

Müslüman ülkelerin Filistin'i desteklemede birlikte hareket etmesini isteyen Mücahid, ABD ve İngiltere halklarının hükümetlerini önlemesi, nüfuz sahibi ülkelere de İsrail ve destekçilerine karşı bölgedeki istikrarsızlığın yayılmasını engellemek için çaba gösterme çağrısı yaptı.

Kızıldeniz'deki durum

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten itibaren Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu söyledikleri ticari gemilere el koymaya ve bazılarına dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan ve Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasını talep eden karar tasarısını kabul etti.

Bölgedeki gerilim sürerken, 12 Ocak'ta ABD ve İngiliz savaş uçakları, gece saatlerinde Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara hava saldırıları düzenledi.

Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si yapılıyor.

Kaynak: AA
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