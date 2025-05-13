Taraklı Dijital Merkezi Projesi Tamamlandı

TRENDYOL ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle yürütülen 'Yarının Köyleri' projesi kapsamında faaliyet gösteren Taraklı Dijital Merkezi ilk altı ayını tamamladı. Projenin yerel ortağı Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) desteğiyle hayata geçirilen merkezde yapılan çalışmalar; Sakarya'daki kamu kurumu temsilcileri ve basın mensuplarının katılımıyla değerlendirildi.

'Yarının Köyleri' projesi kapsamında Sakarya'nın Taraklı ilçesinde kurulan dijital merkezde, Sakarya'daki kamu kurumu temsilcileri ve basın mensupları bir araya geldi. Restorasyon faaliyetlerinin ardından projenin yerel ortağı Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) iş birliği ile Kasım ayında dijital merkez olarak hizmet vermeye başlayan Taraklı Fenerli Konak'ta düzenlenen buluşmada, merkezde ilk altı ayda gerçekleştirilen eğitimler ve faaliyetler hakkında bilgi verildi. Yarının Köyleri projesi, Türkiye'nin kırsal bölgelerini teknolojik olanaklarla buluşturarak üretimi güçlendirmeyi, istihdamı artırmayı ve kültürel mirası korumayı hedefliyor.

Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Ticaret Bakanlığı E-ticaret Daire Başkanı Çağatay Yasin Karaboğa ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino Domínguez'in konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte; merkezde devam eden dijital okuryazarlık, dijital yetkinlikler, yapay zeka okuryazarlığı, Trendyol'da mağaza açma ve satış teknikleri, e-ticaret, etkili sunum ve hitabet eğitimlerinin yanı sıra, çocuklara yönelik robotik ve kodlama programları ile kadın üreticilerin güçlenmesine yönelik faaliyetler aktarıldı. Merkezde bugüne kadar yaklaşık 150 kişinin eğitim aldığı; bunların yarısından fazlasının kadın olduğu belirtildi.

Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin, etkinlikte yaptığı konuşmada projenin önemini ve Taraklı Dijital Merkezi'ndeki faaliyetler hakkında şunları söyledi:

'Trendyol olarak, teknoloji ve veri odaklı yaklaşımımızı toplumsal fayda yaratmak için de kullanıyoruz. Kasım ayında faaliyete geçen Taraklı Dijital Merkezimiz, yalnızca bir eğitim ve üretim noktası değil; aynı zamanda kadınların ekonomiye katılımının önünü açan, gençlerin yarına hazırlandığı ve kültürel mirasın teknolojiyle harmanlandığı bir merkez. Burada gördüğümüz ilgi, kırsalda sürdürülebilir kalkınmanın doğru iş birlikleriyle mümkün olduğunu gösteriyor. Yarının Köyleri'ni birlikte inşa ettiğimiz UNDP'ye ve Taraklı'daki güçlü iş birlikleri için Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'na teşekkür ediyoruz."

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Yarının Köyleri projesini Sakarya'da yeni neslimizi yeni dünyaya hazırlayan bir çalışma olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Özellikle tarihi Fenerli Konağımızın, ilçemizin ve özellikle ilçemizdeki çocukların yeni nesil teknolojileri yakalayabilmesi açısından değerlendirilmesi, projeyi bizler için çok daha anlamlı kılmaktadır. Taraklı gibi tarihi ve kültürel mirası güçlü ilçelerimizin teknolojiyle buluşarak geleceğe hazırlanması hem yerel kalkınma hem de bölgenin sürdürülebilir gelişimi adına büyük bir fırsattır. Trendyol ve UNDP'nin güçlü destekleriyle Sakarya'da hep birlikte ortaya koyduğumuz bu modelin, Türkiye'ye örnek teşkil ederek yerel bölgelerde dijital dönüşümün başarılı bir örneği olacağına inanıyoruz" diye ekledi. Ticaret Bakanlığı E-ticaret Daire Başkanı Çağatay Yasin Karaboğa, şunları kaydetti: "2024 yılı itibarıyla Türkiye'de e-ticaret hacmi 3 trilyon TL'yi aşarken, 2019-2024 yılları arasında dolar bazında yüzde 274 arttı. 2024 yılı verilerine göre e-ticaret yapan esnaf işletmelerinin yüzde 27,2'si kadınlara ait. Esnafımız, küçük sermayeyle kurulan işletmelerimiz ve kadın girişimcilerimiz, e-ticaret sayesinde düşük maliyetlerle büyük pazarlara erişim imkanı buluyorlar. Trendyol ve UNDP'nin Yarının Köyleri projesi, kırsalda fırsat eşitliğini destekleyen önemli bir proje. Ticaret Bakanlığı olarak biz de dijital dönüşümü teşvik eden ve yerel kalkınmaya katkı sağlayan bu tür projeleri desteklemeye devam edeceğiz."

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino Domínguez ise, "Bu merkez, UNDP Türkiye'nin dijital araçları kullanarak kırsal kalkınmaya odaklandığını gösteriyor ve Trendyol ile stratejik ortaklığımızda önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor. Yarının Köyleri projesi ile Adana ve İzmir'de kırsal alanlarda dijital merkezler kurduk. Sakarya Taraklı üçüncü durağımız ve bu merkezleri Türkiye geneline yaymayı planlıyoruz. Bu merkezin hayata geçmesini mümkün kıldıkları için Trendyol'a ve yerel ortağımız Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'na teşekkür ederiz. Birlikte, bu dijital merkez aracılığıyla teknolojinin ve fırsatların Taraklı ve çevresindeki kırsal alanlara ulaşmasını sağlıyoruz" diye konuştu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Yarının Köyleri projesi, yerel üreticilerin emeğini katma değerli hale getirerek yurtiçi ve yurtdışı pazarlara açılmalarını amaçlıyor. Böylece Taraklılı üreticilerin enginar, reçel, turşu, kurutulmuş meyve-sebze, şerbet ve mantı gibi yöresel tatları; ahşap işçiliği, ahşap yakma, amigurumi ve kanaviçe gibi el işi ürünleri, ulusal ve uluslararası pazarlarda alıcı buluyor. Projeyle üreticilere sürdürülebilir bir gelir modeli sunulurken, dijital araçlar kullanılarak kırsal kalkınma ve kültürel mirasın korunmasına katkı sağlanması bekleniyor.

"Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın yerel paydaşlığında açılan Yarının Köyleri Taraklı Dijital Merkezi, projenin üçüncü durağı olma özelliğini taşıyor. Aralık 2023'te Adana'nın Sarıçam ilçesindeki Kürkçüler Köyü'nde ve Mayıs 2024'te İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Ulamış Köyü'nde kurulan merkezler faaliyetlerine devam ediyor. 2026 yılı sonuna kadar Türkiye çapında 10 merkeze ulaşılması hedefleniyor."