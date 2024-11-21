Tarihi Kentler Birliği, Muğla'da Toplanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tarihi Kentler Birliği, Muğla'da Toplanıyor

Tarihi Kentler Birliği, Muğla\'da Toplanıyor

23 Kasım Cumartesi günü Muğla'da gerçekleştirilecek toplantıya 456 belediye başkanı davet edildi. Kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilirliği gibi konuların ele alınacağı etkinlikte, şehir plancılarından mimarlara kadar pek çok uzman sunum yapacak.

21.11.2024 15:56  Güncelleme: 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İLEYDA ÖZMEN

(ANKARA) - Tarihi Kentler Birliği, 23 Kasım Cumartesi günü Muğla'da toplanacak. Hafta sonu düzenlenecek toplantıya Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği (TKB) Başkanı Mansur Yavaş başkanlık edecek. Program kapsamında, kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilirliği gibi konular ele alınacak.

Tarihi Kentler Birliği, 23 Kasım Cumartesi günü Muğla'nın Marmaris ilçesinde toplanacak. Kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilirliği gibi konuların ele alınacağı toplantıya 456 belediye başkanı da davet edildi. Toplantı saat 11.00'de Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile ABB ve TKB Başkanı Yavaş'ın konuşmalarıyla başlayacak. Ardından TKB Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen'in video gösterimi ve TKB tanıtım videosu sunulacak. Daha sonra ödül töreni gerçekleştirilecek. Saat 13.45'te başlayacak olan "Mirasın Mimarisi: Geçmişi Geleceğe Taşıyan Yapılar" başlıklı sunumlar, şehir plancılarından mimarlara kadar pek çok uzmanın katkılarıyla devam edecek. Toplantıda tarihi yapıların sürdürülebilir restorasyonu konusunda sunumlar da yapılacak. "Koruma Amaçlı İmar Planları" ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'ndan Dr. Azize Ökten'in tarihi kentler ve UNESCO fırsatları üzerine konuşması da toplantının diğer başlıkları arasında olacak. Tarihi Kentler Birliği, bu toplantıyla yerel yönetimlerin kültürel miras alanındaki projelerine ışık tutmayı ve tarihi kentlerin geleceğini şekillendirmeyi hedefliyor.

Toplantının ardından katılımcılar, Marmaris Kaleiçi'ni kapsayan bir geziye katılacak. Etkinliğin son gününde ise Yatağan Stratonikeia Antik Kent ve Menteşe şehir gezisi yapılacak.

Mansur Yavaş: "Geleceği hep birlikte şekillendireceğimize olan inancım tamdır"

Yavaş, bu toplantıya ilişkin "Bu yılki ikinci Birlik Meclisi Toplantısı için bir araya geleceğimiz Muğla, tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle hepimiz için ilham kaynağı olmayı sürdürüyor. Bu özel şehirde gerçekleştireceğimiz toplantının, yeni projeler, ufuk açıcı fikirler ve kentlerimiz için değerli kararlarla taçlanacağına inanıyorum. 2024'ü geride bırakmaya hazırlandığımız bu günlerde, birbirimizden aldığımız güçle 2025'e daha umutlu bir şekilde adım atıyoruz. Hep birlikte çıktığımız bu yolculukta emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Birlikte daha güçlü olduğumuza, ortak mirasımıza sahip çıkarak geleceği hep birlikte şekillendireceğimize olan inancım tamdır" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Cumartesi, Cumartesi, Güncel, Yaşam, Miras, Mimar, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarihi Kentler Birliği, Muğla'da Toplanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:15 Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan istifa çağrılarına tek cümlelik yanıt Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan istifa çağrılarına tek cümlelik yanıt
14:54 Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden Netanyahu hakkında tutuklama emri Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama emri
13:14 3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış 3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış
11:35 Rusya, Ukrayna’ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi
10:20 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar
23:35 Serhat Akın’dan hakkında soruşturma başlatılan Acun Ilıcalı ile ilgili çok konuşulacak itiraf Serhat Akın'dan hakkında soruşturma başlatılan Acun Ilıcalı ile ilgili çok konuşulacak itiraf
23:10 Sergen Yalçın’dan Fenerbahçe’ye ilginç transfer tavsiyesi Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe'ye ilginç transfer tavsiyesi
22:50 Carlo Ancelotti küplere bindi: Real Madrid’de Arda Güler krizi Carlo Ancelotti küplere bindi: Real Madrid'de Arda Güler krizi
22:40 Polislere saldırı mahalleliyi sokağa döktü: Saldırganın iş yeri taşlandı Polislere saldırı mahalleliyi sokağa döktü: Saldırganın iş yeri taşlandı
22:33 Neymar, 43 milyon sterline Suudi Arabistan’dan ev satın aldı Neymar, 43 milyon sterline Suudi Arabistan'dan ev satın aldı
22:19 İzmir’de 3 polis memurunu yaralayan saldırgan yakalandı İzmir'de 3 polis memurunu yaralayan saldırgan yakalandı
22:04 Galatasaraylı futbolcu, antrenmana maskeyle çıkmak zorunda kaldı Galatasaraylı futbolcu, antrenmana maskeyle çıkmak zorunda kaldı
21:59 Kardeşini Öldüren Şahıs Tutuklandı Kardeşini Öldüren Şahıs Tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 16:31:56. #1.12#
SON DAKİKA: Tarihi Kentler Birliği, Muğla'da Toplanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.