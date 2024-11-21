Tarihi Kentler Birliği, Muğla\'da Toplanıyor

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İLEYDA ÖZMEN

(ANKARA) - Tarihi Kentler Birliği, 23 Kasım Cumartesi günü Muğla'da toplanacak. Hafta sonu düzenlenecek toplantıya Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği (TKB) Başkanı Mansur Yavaş başkanlık edecek. Program kapsamında, kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilirliği gibi konular ele alınacak.

Tarihi Kentler Birliği, 23 Kasım Cumartesi günü Muğla'nın Marmaris ilçesinde toplanacak. Kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilirliği gibi konuların ele alınacağı toplantıya 456 belediye başkanı da davet edildi. Toplantı saat 11.00'de Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile ABB ve TKB Başkanı Yavaş'ın konuşmalarıyla başlayacak. Ardından TKB Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen'in video gösterimi ve TKB tanıtım videosu sunulacak. Daha sonra ödül töreni gerçekleştirilecek. Saat 13.45'te başlayacak olan "Mirasın Mimarisi: Geçmişi Geleceğe Taşıyan Yapılar" başlıklı sunumlar, şehir plancılarından mimarlara kadar pek çok uzmanın katkılarıyla devam edecek. Toplantıda tarihi yapıların sürdürülebilir restorasyonu konusunda sunumlar da yapılacak. "Koruma Amaçlı İmar Planları" ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'ndan Dr. Azize Ökten'in tarihi kentler ve UNESCO fırsatları üzerine konuşması da toplantının diğer başlıkları arasında olacak. Tarihi Kentler Birliği, bu toplantıyla yerel yönetimlerin kültürel miras alanındaki projelerine ışık tutmayı ve tarihi kentlerin geleceğini şekillendirmeyi hedefliyor.

Toplantının ardından katılımcılar, Marmaris Kaleiçi'ni kapsayan bir geziye katılacak. Etkinliğin son gününde ise Yatağan Stratonikeia Antik Kent ve Menteşe şehir gezisi yapılacak.

Mansur Yavaş: "Geleceği hep birlikte şekillendireceğimize olan inancım tamdır"

Yavaş, bu toplantıya ilişkin "Bu yılki ikinci Birlik Meclisi Toplantısı için bir araya geleceğimiz Muğla, tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle hepimiz için ilham kaynağı olmayı sürdürüyor. Bu özel şehirde gerçekleştireceğimiz toplantının, yeni projeler, ufuk açıcı fikirler ve kentlerimiz için değerli kararlarla taçlanacağına inanıyorum. 2024'ü geride bırakmaya hazırlandığımız bu günlerde, birbirimizden aldığımız güçle 2025'e daha umutlu bir şekilde adım atıyoruz. Hep birlikte çıktığımız bu yolculukta emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Birlikte daha güçlü olduğumuza, ortak mirasımıza sahip çıkarak geleceği hep birlikte şekillendireceğimize olan inancım tamdır" açıklamasını yaptı.