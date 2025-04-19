Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ordu'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ordu'da konuştu Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ordu\'da konuştu Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir yıllık emeğin, gayretin ve çabanın garanti altına alınmasının tek yolunun tarım sigortası, TARSİM olduğunu belirterek, "Bu konuda bizlerin de çabası var.

19.04.2025 18:54
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir yıllık emeğin, gayretin ve çabanın garanti altına alınmasının tek yolunun tarım sigortası, TARSİM olduğunu belirterek, "Bu konuda bizlerin de çabası var. Ancak üreticilerimizin özellikle bu andan itibaren TARSİM konusunda mutlaka gereken ilgi ve alakayı göstermelerini istirham ediyorum." dedi.

Yumaklı, Ulubey ilçesine bağlı Sayacabaşı mevkisinde zirai dondan etkilenen fındık bahçesinde incelemelerde bulundu, ilgililerden ve üreticilerden son duruma ilişkin bilgi aldı.

Zirai donun etkili olduğu illerde incelemelere devam ettiklerini belirten Yumaklı, Malatya'nın ardından bugün de Giresun ve Ordu'da incelemelerde bulunduklarını söyledi.

Fındığın bölge için çok önemli olduğuna dikkati çeken Yumaklı, "Aynı zamanda ülke ekonomisi için de çok kıymetli bir ürünümüz. 2024 yılında 717 bin ton üretildi, bunun 324 bin tonu ihraç edildi. Yaklaşık 2,7 milyar dolarlık ülke ekonomisine katkısı var." diye konuştu.

Fındık üretiminin yüzde 28'inin Ordu'da gerçekleştiğine işaret eden Yumaklı, üretimin zirai don hadisesinden ne kadar etkilendiğine ilişkin tespit çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Geçen salı gününden itibaren Türkiye'de 34 ili ve 16 çeşitli ürünü etkileyen zirai don hadisesinin ön sinyallerinin Meteoroloji Genel Müdürlüğünce verildiğini belirten Yumaklı, bununla ilgili Bakanlık ekiplerinin sahaya çıktığını ve mümkün olduğu kadar alınabilecek önlemleri çiftçi ve üreticilerle birlikte alarak çalışmalara katıldığını vurguladı.

Yumaklı, zirai dondan etkilenen 16 ürünün, armut, ayva, badem, ceviz, elma, erik, fındık, kayısı, kiraz, limon, mandalina, nektarin, portakal, şeftali, üzüm ve fıstık olduğunu bildirdi.

Bakan Yumaklı, hasar tespitine ilişkin sonuçları, çalışmalar tamamlandıkça açıklayacaklarını dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ancak hiç daha bunlar olmadan, bizim ülke ekonomimizin tarımsal üretim anlamında çok etkileneceği, yurt dışına bağımlı kalacağımız, çarşı pazarın bu durumdan her türlü etkileneceği gibi akla hayale gelmeyen bir takım yorumlar yapılmaya başlandı. Kimler tarafından? Burada üreticilerimizle ilgili bir şey söylemiyorum, bir de bu şekilde dedikodu çıktı. Sorumluluk sahibi olan kurum temsilcileri, daha bizim çalışmalarımız devam ederken ellerinde hiçbir bilgi olmamasına rağmen, olma ihtimali de yokken, tamamen kendi tahminleri ve yorumlarıyla ülkenin gündeminde yer almaya çalışıyor."

Bu tür açıklamaların hiçbirinin doğru olmadığının altını çizen Yumaklı, Bakanlık açıklamalarının takip edilmesini istediklerini kaydetti.

"TARSİM'in poliçe bedeli yüzde 70'e kadar devletimiz tarafından ödeniyor"

TARSİM'in önemine dikkati çeken Yumaklı, şöyle devam etti:

"Artık iklim değişikliği bu manada bizim de önümüzde giden bir etkiye sahip yıkıcı bir şekilde geliyor. Artık ifade etmeye gerek yok, bizatihi yaşıyoruz. Dolayısıyla bir yıllık emeğin, gayretin, çabanın garanti altına alınmasının tek yolu tarım sigortasıdır, TARSİM'dir. Bu konuda bizlerin de çabası var. Ancak üreticilerimizin özellikle bu andan itibaren TARSİM konusunda mutlaka gereken ilgi ve alakayı göstermelerini istirham ediyorum. TARSİM'in poliçe bedeli yüzde 70'e kadar devletimiz tarafından ödeniyor. Aynı zamanda dondan korunmak için kullanılan ekipmanların da bedelinin yüzde 50'sini devlet olarak, bakanlık olarak biz karşılıyoruz. Eğer bu ekipmanları kullanıyorsanız TARSİM poliçe bedelinin yüzde 25 ile yüzde 35 arasında bir indirimle düzenlenmesi söz konusu."

Yumaklı, Malatya'dan Manisa'ya, Niğde'den Aksaray'a kadar zirai dondan etkilenen bütün illerdeki üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, üretim çabaları için teşekkür etti.

Zirai dondan etkilenen ağaçlardan gelecek yıl verim alınabilmesi için yapılması gereken çalışmalar olduğunu anlatan Yumaklı, bu işlemlerin kulaktan dolma bilgilerle değil, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı müdürlüklerin belirteceği şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.

Yumaklı, "Artık bundan bir şey olmaz" diyerek ağaçların gelişigüzel şekilde kesilmesinden uzak durulmasını istediklerini ifade ederek, "Bizim arkadaşlarımızın gezmediği, uğramadığı hiçbir yer olmayacak. Bütün iller için bunu söylüyoruz. Bu konuya özel bir hassasiyet gösterilmesi bizim açımızdan son derece önemli." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk andan itibaren konuyu yakından takip ettiğini belirten Yumaklı, "En son Kabine Toplantısı sonrasında kendisinin açıkladığı, bizim de detaylarını verdiğimiz bu mağduriyetin giderilmesine yönelik talimatlarını vermiş oldu. Türkiye'deki bütün üreticilerimiz adına, Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kahverengi kokarca ile mücadele çalışmaları da değinen Yumaklı, "Bu sene 1 milyon samuray arısı üretimi tamamlanıp sahaya salınmış olacak." ifadesini kullandı.

Yumaklı, bugün itibarıyla 659 bin yapının ilaçlandığını belirterek, yapılan çalışmaların boşa gitmemesi için bu konuda bütün üreticileri kendilerine destek vermeye davet etti.

Programa, Vali Muammer Erol, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş'ın yanı sıra ziraat odaları temsilcileri katıldı.

Bakan Yumaklı, kentteki temasları kapsamında Büyükşehir Belediyesi, MHP ve AK Parti il başkanlıklarını da ziyaret etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ordu'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

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