Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: "27 Uçak, 105 Helikopter, 6 Bine Yakın Arasöz ve Ağır İş Makinesiyle Orman Yangınlarıyla Mücadele Ediyoruz"

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da 25 bin ateş savaşçısı kardeşim, 131 bine yakın gönüllü kardeşim, 27 uçak, 105 helikopter, 6 bine yakın arazöz ve ağır iş makinesi, 7-24 bu ülkenin tamamını gözetleyen ve yangınlarda mücadelede önemli bir yer tutan insansız hava araçlarıyla birlikte orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz" dedi.

Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye Haber Kameramanları Derneği ve Öz Orman-İş Sendikası tarafından "yakMA - Habercilerin ve Orman Çalışanlarının Kaleminden Ülkemizdeki Orman Yangınları" başlıklı kitabın lansmanı ve plaket töreni Orman Genel Müdürlüğü binasında düzenlendi.

Törene Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan ve Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel katıldı.

Burada konuşan Bakan Yumaklı orman yangınlarının yüzde 84'ünün insan kaynaklı olduğunu belirterek, yeşil vatanın sadece alt yapısının geliştirilmesinin yeterli olmadığını, bilinçlendirmenin de gerektiğini ifade etti.

Bu anlamda, "yakMA" isimli kitabın önemine de dikkat çeken Yumaklı, "Bu eserin orman yangınları ile mücadelede toplumumuzda güçlü bir farkındalık oluşturucağına inanıyorum" dedi.

Gazeteciliğin zor zamanlardan geçtiğini ifade eden Yumaklı, İsrail'in Filistin'de ve İran'da gazetecilere yönelik saldırılarına tepki göstererek,

"Gazetecilik özveri, cesaret ve fedakarlık isteyen bir meslek grubudur. Bir dönem bu sektörün içerisinde hasbelkader yönetici olarak yer almış birisi olarak çalışma şartlarının zorluğunu biliyorum. Kitabın içerisinde de bazı bölümlerde bunlar yer alıyor. Ne yazık ki gazetecilik mesleği günümüzde ciddi tehditlerle de karşı karşıya kalmış durumda" diye konuştu.

Bunun en bariz örneğinin Gazze'de olduğunu hatırlatan Yumaklı, çoluk çocuk demeden insanları katleden bir terör devletinin yaptıklarını bütün dünyanın gözleri önüne getiren gazetecilerin, kameramanların, foto muhabirlerinin öncelikli hedef alındıklarını ifade etti.

"Küçücük bir kıvılcımın ne kadar büyük bir felakete yol açacağını bu ülke birkaç yıl önce tecrübe etti"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür eden Yumaklı, şöyle konuştu:

"Bölgemizde yaşanan ve hepimizi insanlık adına endişeye sevk eden, her gün bir başka uluslararası krizi tetikleyecek bir noktada bilinçli bir şekilde sürdürülen bu katliamın ve kriz oluşturma çabalarının itidale kavuşması için Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde diploması trafiğini sürdürmektedir. Bugün basına düşen pek çok haberde de şu anda içinde bulunduğumuz ve bütün dünyayı çok ciddi bir tehlikeye atan bu durumun engellenmesi yolundaki tek gayret gösterenin ve sonuç alma ihtimali en yüksek olanın da Sayın Cumhurbaşkanımız olduğunu ve Türkiye olduğunu da birçok tarafsız kaynak ve devlet başkanı ifade eder durumda."

"Bizler ülkemizde orman yangınlarıyla aynı bu düşmanla nasıl mücadele edilecekse o şekilde mücadele ediyoruz" diyen Yumaklı sözlerine şöyle devam etti:

"Bu düşmanın adı ateş. Acıması yoktur, anlaşması yoktur. Küçücük bir kıvılcımın ne kadar büyük bir felakete yol açacağını bu ülke çok değil, bundan birkaç yıl önce tecrübe etti. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da 25 bin ateş savaşçısı kardeşim, 131 bine yakın gönüllü kardeşim, 27 uçak, 105 helikopter, 6 bine yakın arazöz ve ağır iş makinesi, 7-24 bu ülkenin tamamını gözetleyen ve yangınlarda mücadelede önemli bir yer tutan insansız hava araçlarıyla birlikte orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz.

Orman yangınlarıyla mücadelede Türkiye'nin uluslararası alandaki tecrübesine dikkati çeken Yumaklı, "Siz Türkiye olarak orman yangınlarıyla mücadelede şampiyonsunuz' sözü de boşa söylenmiş bir söz değildir. Ancak asıl başarının yangının çıkmaması olduğunu, orman teşkilatının görevinin yanı sıra bütün vatandaşlarımızın da bu hassasiyet gösterme zorunluluğu olduğunu bir kez daha altını çizerek ifade ederim" dedi.

"Yangın çıkmak için bahane arıyor" sözlerine açıklama

"Yangın çıkmak için bahane arıyor" sözünün yanlış anlaşıldığını düşündüğünü ifade eden Yumaklı, "Birkaç eleştiri okudum. Bir kez daha bu vesileyle ifade edelim o zaman. Çok şiddetli bir rüzgar varsa, nem yoksa ortamda ve sıcaklık her tarafı kasıp kavurduysa yangın çıkmak için bahane arar. Sadece bir küçücük kıvılcıma bakar sizin devasa yangınlara yangınlarla karşılaşmanız. Ona bu bahaneyi vermemek gerekir" şeklinde konuştu.

Settar Aslan: "Kamu çalışanlarına verilen zam teklifi emeğe yakışmıyor"

Törende konuşan Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan da kamu işçilerinin ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor durumda olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Kamu işçileri geçinemiyor. Kamu İşverenleri Sendikasının teklifi kabul edilemez. Teklif ne emeğe yakışıyor ne alın terine yakışıyor. Sayın Bakanım siz de izliyorsunuz saha ısınıyor. Dolayısıyla zaman daralıyor, birçok senika müzakere sürecini bitirdi, grev kararı almak durumunda. Biz sorumlu sendikacılar olarak grev bir sonuçtur. Bu toplu iş sözleşmesinin masada bitirilmesini arzu ediyoruz. Bugün itibarıyla hem kabine üyesi hem de Ekonomi Kurulu üyesi olmanız nedeniyle bu teklifin yeniden gözden geçirilerek kamu işçisini tatmin edecek bir ücretin masaya getirilmesini istiyoruz."

Orman Genel Müdürü Karacabey: "Yanan hiçbir karış orman alanımız başka maksatla kullanılmamıştır"

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ise "Yanan hiçbir karış orman alanımız başka maksatla kullanılmamıştır, şu andan itibaren de kullanılmayacaktır. Bu Anayasamızla da güvence altına alınmıştır. Yanan tüm alanlar tekrar ormanlaştırılmaktadır" dedi.

Törende gazetecilere, haber kameramanlarına ve Orman Genel Müdürlüğü çalışanlarına plaket verilmesinin ardından son buldu.