Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Tarıma Yatırım Yapanlara Müjde

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarıma yatırım yapan ve yapacak olanlara müjde vererek, "Tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ve kırsal ekonomik altyapı yatırımlarında hibeye konu olan yatırımları, projeleri için üst limitlerini çeşitli kategorilerde 2 ve 3 katına kadar, yani minimum 2 kat, maksimum 3 katına kadar da artırmış olduk." dedi.

Yumaklı, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde, sektör paydaşlarıyla gerçekleştirdiği toplantı öncesi yaptığı konuşmada, 6 Şubat ve devamındaki depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, tedavileri süren depremzedelere de şifa diledi.

Deprem sonrasında tüm kurumlar gibi kendilerinin de Bakanlık olarak bütün güçleriyle, imkanlarıyla yaraların sarılması için seferber olduklarını belirten Yumaklı, şöyle devam etti:

"İçme ve kullanma suyu başta olmak üzere diğer temel, acil ihtiyaçları giderme adına ilgili bütün kurumlarımız tüm imkanlarıyla sahada oldular. O dönemde bitkisel ve hayvansal üretim yapan üreticilerimizin, üretimlerinin devam edebilmesi için onların imkanlarını engelleyen hususları ortadan kaldırmak amacıyla da çalışıldı. O dönemde üreticilerimizin ellerinde herhangi bir sınırlama olmaksızın bulunan ürünler satın alındı. Hayvansal üretim yapmış olanların o dönemde şartlar gereği bakamayacak olanlar da dahil olmak üzere ellerindeki hayvanları ya alındı ya da emaneten onlar adına bakıldı."

Ayni olarak ödenecek olan bazı destekleri de nakdi olarak ihtiyaçların anında giderilmesi adına ödediklerini dile getiren Yumaklı, yine barınakları yıkılan üreticiler için barınaklar ve çadırlar, çiftlik hayvanları için de yem temini yaptıklarını anlattı.

Yumaklı, arıcılar için acil şeker desteği verdiklerini, yine süt üreticilerinin üretimlerine devam edebilmeleri için sütlerini büyük oranda toplayarak üretime kazandırdıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Depremde hayvanlarını kaybeden vatandaşlar için bu kayıplarının birebir telafi edileceğine" dair sözü olduğunu hatırlatan Yumaklı, kendileri için bir talimat olan bu sözün üzerine bunların tamamının temin edildiğini söyledi.

Hatay'da depremde telef olan 7 bin 705 küçükbaş ve 13 bin 800 civarında kanatlı hayvan ile 8 bin 400'e yakın arılı kovanın tesliminin yapıldığını belirten Yumaklı, 1973 büyükbaş hayvanın da 1211'nin hak sahiplerine teslim edildiğini, geri kalanın pazar gününe kadar dağıtımını yapacaklarını bildirdi.

Bakanlık olarak sektörde ülkede kronikleşmiş bazı sorunların çözümüyle ilgili olarak da çalıştıklarını söyleyen Yumaklı, şunları ifade etti:

"Son 1 ayda tarımsal üretimin planlanması, sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılması, miras ve mülkiyet sorunları sebebiyle kayıtlılıkla alakalı sorunları olan çiftçilerimizin bunları yapabilmesi konuları da dahil olmak üzere birçok hususu gündeme getirmiş olduk. Zaman içinde de zaten yasal düzenlemeleri gerçekleşmişti. Dün akşam Resmi Gazete'de yayınlanan ve yürürlüğe giren gelir koruma sigortası da yine ülke genelindeki tüm üreticilerimizi kapsamış olacak."

Yumaklı, Avrupa'da ilk kez Türkiye'de uygulanacak bu sigortayla ekmeklik ve makarnalık buğday üretimi yapan üreticilerin gelir kayıplarının poliçe kapsamında garanti altına alınmış olacağını dile getirdi.

Bu pilot uygulamayı önce Konya'da tamamladıklarını şimdi de bütün yurtta genelleştirdiklerini söyleyen Yumaklı, "Daha sonrasında da uygulama oturdukça ürünleri ilave ederek devam edeceğiz. Böylece üreticilerimiz verim düşüklüğü ya da fiyat dalgalanmalarına karşı da teminat altına alınmış olacak." dedi.

Bir müjdeyi de tarıma yatırım yapan ve yapacak olanlara vermek istediğini belirten Yumaklı, şöyle konuştu:

"Tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ve kırsal ekonomik altyapı yatırımlarında hibeye konu olan yatırımları, projeleri için üst limitlerini çeşitli kategorilerde 2 ve 3 katına kadar, yani minimum 2 kat, maksimum 3 katına kadar da artırmış olduk. Kırsal kalkınma desteklerimizde üreticilerimizin üretimlerini sürdürülebilir bir şekilde yapmalarına destek olmaya devam edeceğiz."

Bitkisel üretimde yeni rekor

Bakan Yumaklı, TÜİK'in bugün açıkladığı bitkisel üretim istatistiklerine değinerek, "Buna göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 10,3, sebzeler ve meyvelerde yüzde 0,6, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 2,3 artış gerçekleşti. Toplam 137 milyon tona ulaşmış olduk, 129 milyon ton idi. Bu da ülkemiz için bitkisel üretimde yeni bir rekor demek, bütün zamanların rekoru. Bunları gerçekleştirmiş olan bütün üreticilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Yumaklı, gelecek dönemde deprem kaynaklı yaraları sararken yeni düzenlemelerle Hatay'ın tarımsal üretim deseninin de ele alınmış olacağını söyledi.

Bu çalışmaları yaparken üreticiyi belli bir ürünü üretmeye zorlamayacaklarını vurgulayan Yumaklı, "Bu konuda yanlış anlamalar olabilir zaman zaman. Çiftçimizin ekonomik kazanç sağlayacağı ve ülkemizin de gıda arz güvenliğine tehdit oluşturmayacak, ona yardımcı olacak bir üretim deseninin oluşmasını sağlayacağız." dedi.

Bakan Yumaklı, kırsal kalkınma desteklerinden özellikle gençlerin ve kadınların daha çok faydalanmasını sağlamak üzere de pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Yaklaşık 1,4 milyar lira tutarındaki 6 su ve sulama projesini Hatay'a hızlı bir şekilde kazandırmak için de çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Yumaklı, bundan sonraki süreçte önemli çalışmalara ve projelere imza atarak sektörün yanında olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Sektör paydaşlarının katıldığı toplantı basına kapalı devam etti.