TBMM Başkanı Kurtulmuş Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
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TBMM Başkanı Kurtulmuş Anıtkabir'i ziyaret etti

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TBMM Başkanı Kurtulmuş Anıtkabir'i ziyaret etti Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla beraberindeki heyet ile Anıtkabir'i ziyaret etti.

23.04.2025 11:27
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TBMM Başkanı Kurtulmuş Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla beraberindeki heyet ile Anıtkabir'i ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında devlet erkanlarından oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Kurtulmuş mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Misakımilli Kulesi'ne geçen Kurtulmuş, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu, Aziz Atatürk!

23 Nisan 1920'de, aziz milletimizin tüm zorluklara rağmen büyük bir diriliş ruhu ve bağımsızlık idealiyle açtığı ve egemenliği kayıtsız şartsız millete emanet eden o büyük Meclisi, bugün 105. yılında aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürmektedir.

Temel ilkemiz ulusal egemenliktir. Hedefimiz, milletimizin refahını artırmak, demokrasimizi derinleştirmek ve hukuk devletini güçlendirmektir. Misak-ı Milli hedeflerinden sapmadan, milli birliğimizi korumak temel vazifemizdir.

Kuruluş ilkelerini ve vizyonunu her zaman hatırlayarak, Cumhuriyetimizin ikinci asrını; her alanda sözü güçlü gücü tesirli Türkiye Yüzyılı yapma iradesini taşıyoruz. Bu yüce çatı altında görev yapan milletin temsilcileri olarak, bağımsızlık ülküsünden ve halkın iradesini önceleyen Cumhuriyet değerlerinden asla taviz vermeyeceğiz.

Günümüzde, ülkemizin ve dünyanın tüm çocuklarının yüzünü güldürmek her zamankinden daha önemli bir sorumluluktur. 23 Nisan, sadece ülkemizin çocukları için değil, savaşların, göçlerin adaletsizliklerin, krizlerin ve yoksulluğun ağır yükünü taşıyan tüm dünya çocukları için bir bayram, aynı zamanda onları hatırlama günüdür.

23 Nisan'ın geleceğimizi inşa etme azmimizin ve evrensel barış arayışının da bir vesilesi olduğuna inanıyoruz. Geçmişin mirasına layık bir gelecek inşa etmek için, milli birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz.

Millet iradesine sadakatle bağlı kalarak, demokrasiyi, hukuku ve insan onurunu her koşulda savunmayı sürdürme kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz. Zat-ı alinizin başta olmak üzere, Birinci Meclisten bu yana Milli Egemenliğe sahip çıkan tüm milletvekillerimizi, şehitlerimizi ve gazilerimizi, minnet ve şükranla yad ediyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yanında Anıtkabir ziyaretinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da katılım sağladı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Kurtulmuş Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika

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