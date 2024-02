Güncel

- TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile görüştü

Kurtulmuş: "Türkiye-Azerbaycan arasındaki potansiyel bölgesel bir güce dönüştürülmeli"

BAKÜ - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile görüştü.

Asya Parlamenter Asamblesi'nin 14'üncü Genel Kurulu dolayısıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ikili temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş temasları çerçevesinde Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Kurtulmuş görüşmede yaptığı konuşmada, APA Dönem Başkanlığını Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova'ya devretmekten memnuniyet duyduklarını dile getirerek, Gafarova'nın, APA Dönem Başkanlığı sırasında, yükselen bir güç olan Asya'nın parlamentoları arasında siyasi işbirliğinin gelişmesi konusunda olumlu adımlar atacağını, TBMM ve Türkiye olarak bu perspektif içerisinde de Azerbaycan Milli Meclisi'ne her türlü desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in seçimde gösterdiği olağanüstü başarının büyük bir gurur vesilesi olduğunu söyleyen Kurtulmuş, Aliyev'e ve hükümete başarılar diledi. Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in iki ülke arasındaki işbirliğini çok daha ileriye taşıma hedeflerinin ülkelerin ortak çalışma programlarına yansıdığını ve bu konuda güçlü bir ilerlemenin kaydedildiğini ifade etti. Kurtulmuş, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'nin Kurulmasına Dair Mutabakat Zaptı'nın, kardeşliği pekiştiren, işbirliği hedeflerinin sadece kağıt üzerinde kalmadığını gösteren önemli bir adım olduğunu bildirdi. Milli savunma sanayii, ekonomi başta olmak üzere her türlü alanda işbirliğinin sürdüğünü ifade eden Kurtulmuş, iki ülke arasındaki ortak projelerin kısa süre hayata geçirilmesiyle bölgeye bir can suyu verileceğini bildirdi.

"Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan üçlü mekanizması sağlıklı bir şekilde devam etmeli"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye-Azerbaycan arasında var olan potansiyelin bölgesel bir güce dönüştürülmesi gerektiğini de vurguladı. Karabağ'ın işgalden kurtarılmasının ardından şimdi de abat edilmesi gerektiğini ve bu zamana kadar yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını dile getiren Kurtulmuş, gelecek dönemde en önemli konunun Zengezur Koridoru'nun açılması olduğunu söyledi. Kurtulmuş, koridorun açılmasıyla bölge ülkeleriyle ticari ilişkilerin güçleneceğini de belirtti. Kafkasya'da yeni bir barış perspektifine ihtiyacın bulunduğunu ifade eden Kurtulmuş, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan üçlü mekanizmasının sağlıklı bir şekilde devam etmesi gerektiğini, ardından da Rusya, İran ve Ermenistan'ın da bu sürece katılmasıyla Kafkas halklarının kendi arasında barışa dönük çözümler adına mekanizmalar kurması gerektiğini vurguladı.

"Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'nin kurulması ikili ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacak"

Azerbaycan Başbakanı Asadov ise TBMM Başkanı Kurtulmuş ve beraberindeki heyeti Bakü'de ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, APA 14. Genel Kurulu'nda alınan kararların hayırlı olmasını diledi. Azerbaycan'da 7 Şubat'ta gerçekleştirilen seçimde Cumhurbaşkanı Aliyev'in yeniden seçildiğini ve ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdiğini ifade eden Asadov, bu seçimin bir diğer özelliğinin ilk defa Azerbaycan'ın egemenliğindeki bütün topraklarda sandıkların kurulması olduğunu ve tarihi bir önemi bulunduğunu kaydetti. Aliyev'in Türkiye'yi ziyaretinde önemli anlaşmaların da imzalandığını dile getiren Asadov, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'nin kurulmasının ikili ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağına inandıklarını vurguladı.

Parlamentolar arasındaki ilişkileri önemsediklerini belirten Asadov, dostluk gruplarının karşılıklı çalışmalarının her alanda olumlu gelişmelerin yaşanmasına katkı sağladığını söyledi.

Görüşmede, Asya Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen, Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu ve Saadet Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da yer aldı.