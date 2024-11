TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye\'nin ihtiyacı olan bilgileri gençlerimize öğreteceğiz

Güncel

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Çağın gerektirdiği, dünyanın gerektirdiği, Türkiye'nin ihtiyacı olan güçlü ve büyük bir ülke olmak için ne lazım geliyorsa bütün bu alanlardaki bilgileri gençlerimize öğreteceğiz. Ama bu bilginin faydalı bir hale gelebilmesi için ilmin yanında mutlaka hikmetin ve irfanın da olması, yani bu bilginin insanlığa faydalı hale dönüştürülmesini de temin edeceğiz" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Meclis Tören Salonu'nda düzenlenen programda, 81 ilden gelen öğretmenlerle bir araya geldi. Programda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de yer aldı. Burada konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, öğretmenliğin peygamber mesleği olduğunu ifade ederek, "Öğretmek sadece bilgilendirmek değildir. Hepinizin bildiği gibi bilgi günümüzde giderek artıyor. Bilginin üretilmesi çok daha hızlı ve çok daha yaygın bir hale geliyor. Ama dünyanın sorunlarının çözülmesi de o kadar içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Demek ki dünyanın sorunlarının çözülmesiyle bilginin üretilmesi arasında doğrusal bir ilişki yoktur. Bilgiyi tek başına bırakıp onu insani olan birtakım özelliklerle geliştirmemek, eğitim alanını boş bırakmak demektir. Tabii ki insanlara bilgiyi öğreteceğiz. Çağın gerektirdiği, dünyanın gerektirdiği, Türkiye'nin ihtiyacı olan güçlü ve büyük bir ülke olmak için ne lazım geliyorsa bütün bu alanlardaki bilgileri gençlerimize öğreteceğiz. Ama bu bilginin faydalı bir hale gelebilmesi için ilmin yanında mutlaka hikmetin ve irfanın da olması, yani bu bilginin insanlığa faydalı hale dönüştürülmesini de temin edeceğiz. Ayrıca her bir insanın iyi insan, mükemmel insan olabilmesi için ne gerekiyorsa o konudaki bilgileri de gençlerimizin zihnine nakşedeceğiz. Onların ruhunu da büyütecek çabaları ortaya koyacağız" diye konuştu.

Cumhuriyet'in ilk yıllarında öğretmenlerin, 'Bayrağın dalgalandığı her yer vatandır ve vatanın evlatlarını eğitmek bizim için görev ve onurdur' diyerek yemin ettiğini hatırlatan Kurtulmuş, "Çok şükür bugün Türkiye'nin öğretmen ordusu da aynı bilince sahiptir. 2017 yılında şehit olan Aybüke öğretmenin söylediği, ailesine gönderdiği son haberlerden birisi de 'Zor şartlarda öğretmenlik yapıyorum belki ama bayrağın dalgalandığı her yer vatandır' diyerek aynı sözleri tekrarlamıştır. Bugün ülkenin en ücra köşesinde millete, vatana, bayrağa, din ve devlete sahip çıkmak için milletin çocuklarını erdemli, ahlaklı yetiştirmek için üstün fedakarlıklarla hatta birçoğunda zor şartlar içerisinde mücadele eden bayrağın dalgalandığı her yerde milli ruhumuzu ayakta tutmaya çalışan bütün öğretmen arkadaşlarımıza yürekten tebriklerimizi, teşekkürlerimizi ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.

BAKAN TEKİN: KÜLTÜREL AYDINLANMANIN KAPISINI ÖĞRETMENLERİMİZ AÇACAK

Öğretmenlere hitap eden Bakan Tekin de okulu ve öğretmeni hayatın merkezine almak istediklerini belirterek, "Okulun bulunduğu büyük ya da küçük her türlü yerleşim yerinde etrafını dönüştüren ve geliştiren bir merkez olması için çaba sarf ediyoruz. Bu sadece fiziksel olarak gerçekleşmeyecek, Türkiye Yüzyılı'nda kültürel bir aydınlanmanın kapısını benim kanaatimce, okullarımız ve öğretmenlerimiz açacak. Malumunuz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni uygulamaya başladık. Erdemli bir Türkiye Yüzyılı neslinin yetişmesi için 'Köklerden Geleceğe' düsturu ile öğretim programlarımızın felsefesinde ve uygulanmasında ciddi değişimler yaptık. Maarif Modelimizin hakkıyla çalışması için bilhassa bu ilk yıllarda sizlere, hepimize çok büyük yükler düşüyor. Sizlerle aynı tarafta olduğumuzu, aynı amaca hizmet ettiğimizi unutmadan Maarif Modelimize sahip çıkmanızı özellikle istirham ediyorum" diye konuştu.