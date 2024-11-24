TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye'nin ihtiyacı olan bilgileri gençlerimize öğreteceğiz - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye'nin ihtiyacı olan bilgileri gençlerimize öğreteceğiz

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye\'nin ihtiyacı olan bilgileri gençlerimize öğreteceğiz

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Çağın gerektirdiği, dünyanın gerektirdiği, Türkiye'nin ihtiyacı olan güçlü ve büyük bir ülke olmak için ne lazım geliyorsa bütün bu alanlardaki bilgileri gençlerimize öğreteceğiz.

24.11.2024 14:08  Güncelleme: 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Çağın gerektirdiği, dünyanın gerektirdiği, Türkiye'nin ihtiyacı olan güçlü ve büyük bir ülke olmak için ne lazım geliyorsa bütün bu alanlardaki bilgileri gençlerimize öğreteceğiz. Ama bu bilginin faydalı bir hale gelebilmesi için ilmin yanında mutlaka hikmetin ve irfanın da olması, yani bu bilginin insanlığa faydalı hale dönüştürülmesini de temin edeceğiz" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Meclis Tören Salonu'nda düzenlenen programda, 81 ilden gelen öğretmenlerle bir araya geldi. Programda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de yer aldı. Burada konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, öğretmenliğin peygamber mesleği olduğunu ifade ederek, "Öğretmek sadece bilgilendirmek değildir. Hepinizin bildiği gibi bilgi günümüzde giderek artıyor. Bilginin üretilmesi çok daha hızlı ve çok daha yaygın bir hale geliyor. Ama dünyanın sorunlarının çözülmesi de o kadar içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Demek ki dünyanın sorunlarının çözülmesiyle bilginin üretilmesi arasında doğrusal bir ilişki yoktur. Bilgiyi tek başına bırakıp onu insani olan birtakım özelliklerle geliştirmemek, eğitim alanını boş bırakmak demektir. Tabii ki insanlara bilgiyi öğreteceğiz. Çağın gerektirdiği, dünyanın gerektirdiği, Türkiye'nin ihtiyacı olan güçlü ve büyük bir ülke olmak için ne lazım geliyorsa bütün bu alanlardaki bilgileri gençlerimize öğreteceğiz. Ama bu bilginin faydalı bir hale gelebilmesi için ilmin yanında mutlaka hikmetin ve irfanın da olması, yani bu bilginin insanlığa faydalı hale dönüştürülmesini de temin edeceğiz. Ayrıca her bir insanın iyi insan, mükemmel insan olabilmesi için ne gerekiyorsa o konudaki bilgileri de gençlerimizin zihnine nakşedeceğiz. Onların ruhunu da büyütecek çabaları ortaya koyacağız" diye konuştu.

Cumhuriyet'in ilk yıllarında öğretmenlerin, 'Bayrağın dalgalandığı her yer vatandır ve vatanın evlatlarını eğitmek bizim için görev ve onurdur' diyerek yemin ettiğini hatırlatan Kurtulmuş, "Çok şükür bugün Türkiye'nin öğretmen ordusu da aynı bilince sahiptir. 2017 yılında şehit olan Aybüke öğretmenin söylediği, ailesine gönderdiği son haberlerden birisi de 'Zor şartlarda öğretmenlik yapıyorum belki ama bayrağın dalgalandığı her yer vatandır' diyerek aynı sözleri tekrarlamıştır. Bugün ülkenin en ücra köşesinde millete, vatana, bayrağa, din ve devlete sahip çıkmak için milletin çocuklarını erdemli, ahlaklı yetiştirmek için üstün fedakarlıklarla hatta birçoğunda zor şartlar içerisinde mücadele eden bayrağın dalgalandığı her yerde milli ruhumuzu ayakta tutmaya çalışan bütün öğretmen arkadaşlarımıza yürekten tebriklerimizi, teşekkürlerimizi ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.

BAKAN TEKİN: KÜLTÜREL AYDINLANMANIN KAPISINI ÖĞRETMENLERİMİZ AÇACAK

Öğretmenlere hitap eden Bakan Tekin de okulu ve öğretmeni hayatın merkezine almak istediklerini belirterek, "Okulun bulunduğu büyük ya da küçük her türlü yerleşim yerinde etrafını dönüştüren ve geliştiren bir merkez olması için çaba sarf ediyoruz. Bu sadece fiziksel olarak gerçekleşmeyecek, Türkiye Yüzyılı'nda kültürel bir aydınlanmanın kapısını benim kanaatimce, okullarımız ve öğretmenlerimiz açacak. Malumunuz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni uygulamaya başladık. Erdemli bir Türkiye Yüzyılı neslinin yetişmesi için 'Köklerden Geleceğe' düsturu ile öğretim programlarımızın felsefesinde ve uygulanmasında ciddi değişimler yaptık. Maarif Modelimizin hakkıyla çalışması için bilhassa bu ilk yıllarda sizlere, hepimize çok büyük yükler düşüyor. Sizlerle aynı tarafta olduğumuzu, aynı amaca hizmet ettiğimizi unutmadan Maarif Modelimize sahip çıkmanızı özellikle istirham ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Numan Kurtulmuş, Politika, Türkiye, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye'nin ihtiyacı olan bilgileri gençlerimize öğreteceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:42 Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama kule vinç operatörlüğünde personel açığı çok Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama kule vinç operatörlüğünde personel açığı çok
14:13 AK Parti’den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar
13:55 Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu
12:38 Ankara-İstanbul yolunda yoğun kar nedeniyle trafik durdu, vatandaşlar dakikalarca yolda bekledi Ankara-İstanbul yolunda yoğun kar nedeniyle trafik durdu, vatandaşlar dakikalarca yolda bekledi
12:11 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede
10:00 ’’Kayyum atanacak belediye sayısı 16’yı bulacak’’ iddiası ''Kayyum atanacak belediye sayısı 16'yı bulacak'' iddiası
10:00 Kocaman kız oldu Çocuktan Al Haberi ile ünlenen çakıl bebeğe teklif yağıyor Kocaman kız oldu! Çocuktan Al Haberi ile ünlenen çakıl bebeğe teklif yağıyor
09:59 AKOM açıkladı: İşte İstanbul’da kar yağışı beklenen ilçeler... AKOM açıkladı: İşte İstanbul'da kar yağışı beklenen ilçeler...
09:51 Wanda Nara, Icardi soruları karşısında gözyaşlarına boğuldu Wanda Nara, Icardi soruları karşısında gözyaşlarına boğuldu
09:45 Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor Hapsi boyladı Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor! Hapsi boyladı
09:44 İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
09:40 ’Manisa’ya Çin sokağı’ iddiası: Belediye başkanından açıklama 'Manisa'ya Çin sokağı' iddiası: Belediye başkanından açıklama
09:35 Fenerbahçe’ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti Fenerbahçe'ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti
09:18 Faiz indirimi için tarih netleşiyor Faiz indirimi için tarih netleşiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 15:22:05. #1.12#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye'nin ihtiyacı olan bilgileri gençlerimize öğreteceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.