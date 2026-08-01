TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan "çerçeve yasa" açıklaması: "Önümüzdeki hafta, yasa teklifi, partilerimizin ortak teklifi olarak Meclis'e gelecek" - Son Dakika
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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan "çerçeve yasa" açıklaması: "Önümüzdeki hafta, yasa teklifi, partilerimizin ortak teklifi olarak Meclis'e gelecek"

TBMM Başkanı Kurtulmuş\'tan "çerçeve yasa" açıklaması: "Önümüzdeki hafta, yasa teklifi, partilerimizin ortak teklifi olarak Meclis\'e gelecek"
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "İnşallah önümüzdeki hafta, bu sürecin önemli ayaklarından biri olan yasa teklifi, partilerimizin ortak teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek. Ümit ediyorum ki, milletvekillerimizin kahir ekseriyetinin oyuyla, yapılan tartışmaların sonunda yasalaşarak önemli bir adımı daha geride bırakmış olacağız. Artık bu memlekette terör ve terörden dolayı ortaya çıkan kayıplarımız, sadece Cumhuriyet tarihimizin eski dönemlerine ait kötü bir hatıra olarak kalacak. Bundan sonra memleketimizin her yeri barışla, kardeşlikle, üretimle, teknolojiyle ve küresel rekabete ayak uyduran güçlü Türkiye'nin sesleriyle yükselecektir" ifadesini kullandı.

(İSTANBUL) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "İnşallah önümüzdeki hafta, bu sürecin önemli ayaklarından biri olan yasa teklifi, partilerimizin ortak teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek. Ümit ediyorum ki, milletvekillerimizin kahir ekseriyetinin oyuyla, yapılan tartışmaların sonunda yasalaşarak önemli bir adımı daha geride bırakmış olacağız. Artık bu memlekette terör ve terörden dolayı ortaya çıkan kayıplarımız, sadece Cumhuriyet tarihimizin eski dönemlerine ait kötü bir hatıra olarak kalacak. Bundan sonra memleketimizin her yeri barışla, kardeşlikle, üretimle, teknolojiyle ve küresel rekabete ayak uyduran güçlü Türkiye'nin sesleriyle yükselecektir" ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "2026 YKS İstanbul Şampiyonları Buluşması" programında, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk bine giren İstanbul'daki öğrencilerle bir araya geldi. Programda öğrencilere hitap eden Kurtulmuş, Türkiye'nin geleceğinin iyi yetişmiş, özgüven sahibi ve milli değerlerine bağlı gençlerin omuzlarında yükseleceğini söyledi.

İstanbul'dan 701 öğrencinin YKS'de ilk bine girmesinin önemli bir başarı olduğunu belirten Kurtulmuş, bunun eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendiğinin göstergesi olduğunu ifade etti. Geçmişte başarının belli okullarla özdeşleştirildiğini söyleyen Kurtulmuş, bugün Türkiye'nin dört bir yanındaki okullardan başarılı öğrenciler yetiştiğini belirterek, bunun eğitim alanındaki en önemli dönüşümlerden biri olduğunu dile getirdi.

"ÖZGÜVENİ OLMAYAN KENDİNE GÜVENİ OLMAZ"

Gençlere seslenen Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Gençlerimiz özgüvenli bir hale geldi. Şimdi bu salondaki 701 şampiyona savunma teknolojilerinden milli eğitim teknolojilerine, tarım teknolojilerinden en ileri teknoloji alanlarına kadar herhangi bir konuda 'Bunu yapabilir misiniz?' diye sorsak, bir taneniz bile asla 'Yapamayız' cevabını vermeyeceksiniz. Bu, aldığınız diplomadan, kazandığınız dereceden ve sahip olduğunuz bütün eğitim birikiminden daha önemli bir şeydir. Özgüveni olmayanın kendisine güveni olmaz. Kendisine güvenmeyenin millete güveni olmaz ve insanlığa faydası olmaz. Onun için Allah'a şükrediyoruz. Sizlerin bu başarıları, bizim millet olarak özgüven inşamızı daha da tahkim ediyor, daha da kuvvetlendiriyor. Şimdi önünüzde çok büyük, çok uzun bir yol var. Bu yol haritasını ciddi bir şekilde değerlendirmeniz gerekiyor. Bu yol haritasının anahtarı, yolumuzu aydınlatan fener ise bilmektir"

"YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARINI ARDINA KADAR AÇIYORUZ"

Konuşmasının son bölümünde "Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Kurtulmuş, Türkiye'nin uzun yıllarını terörle mücadele ederek geçirdiğini belirtti. Terör nedeniyle binlerce gencin hayatını kaybettiğini, birçok insanın şehit ve gazi olduğunu, ülkenin büyük ekonomik kayıplar yaşadığını söyleyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk asrının yaklaşık 50 yılını terörle heba ettik. Binlerce gencimiz, sizin gibi pırıl pırıl gençlerimiz maalesef terör dolayısıyla hayattan koparıldı. O gençler, terörün bıraktığı cehalet, yoksunluk ve kimsesizlik girdabında yok olup gittiler, kayboldular. Şimdi artık Türkiye bu safhayı kapatıyor, bu defteri kapatıyor ve önümüzde yeni bir dönemin kapılarını ardına kadar açıyor. Terörsüz Türkiye hedefi, yeni, güçlü ve büyük Türkiye hedefinin en önemli duraklarından biridir. Terörsüz Türkiye ile birlikte, inşallah terörün sona ermesiyle Türkiye'nin her yerinde sizin gibi gencecik, pırıl pırıl evlatlarımızın bu hayat yarışına eşit bireyler olarak katılması sağlanacak. Artık terörün verdiği zayiatın yerine, Türkiye'de kardeşliğin oluşturduğu iklimin sunduğu olumlu havayı hep birlikte yaşayacağız.

"MEMLEKETİN HER YERİNDE KARDEŞLİK TÜRKÜLERİ SÖYLENECEK"

Terör, 40 yılı aşkın süre içerisinde on binlerce insanımızın canını aldı. Binlerce insanımız genç yaşta şehit oldu, gazi oldu. Türkiye, yaklaşık 2,3 trilyon dolarlık büyük bir ekonomik kayba uğradı. Türkiye, her zaman 'Acaba bölündük mü, bölüneceğiz mi?' güvensizliği içerisinde oldu. Bunların hepsini geride bırakıyoruz. İnşallah, Terörsüz Türkiye ile birlikte artık bundan sonra bu memleketin her yerinde sadece barış ve kardeşlik türküleri söylenecek. İnsanlar geleceğe güvenle yol alacaktır.

İnşallah önümüzdeki hafta, bu sürecin önemli ayaklarından biri olan yasa teklifi, partilerimizin ortak teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek. Ümit ediyorum ki, milletvekillerimizin kahir ekseriyetinin oyuyla, yapılan tartışmaların sonunda yasalaşarak önemli bir adımı daha geride bırakmış olacağız. Artık bu memlekette terör ve terörden dolayı ortaya çıkan kayıplarımız, sadece Cumhuriyet tarihimizin eski dönemlerine ait kötü bir hatıra olarak kalacak. Bundan sonra memleketimizin her yeri barışla, kardeşlikle, üretimle, teknolojiyle ve küresel rekabete ayak uyduran güçlü Türkiye'nin sesleriyle yükselecektir."

Kaynak: ANKA

Numan Kurtulmuş, Türkiye, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'çerçeve yasa' açıklaması: 'Önümüzdeki hafta, yasa teklifi, partilerimizin ortak teklifi olarak Meclis'e gelecek' - Son Dakika

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