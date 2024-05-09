TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Karadeniz Holding\'i ziyaret etti

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba'nın başkenti Havana'da enerji üretimi yapan Türk özel sektör şirketi Karadeniz Holding'i ziyaret etti.

Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Küba'da, enerji gemileri vasıtasıyla ülkenin elektrik üretiminin üçte birini karşılayan Karadeniz Holding'de incelemede bulundu.

Karadeniz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Osman Murat Karadeniz'den bilgi alan Kurtulmuş, çalışanlarla sohbet etti.

Türkiye-Küba ilişkilerinde enerji alanının önemli bir yer tuttuğunu belirten Kurtulmuş, Küba'nın elektrik üretiminin önemli bir bölümünü karşılayan Karadeniz Holding'in burada Türkiye'yi gururla temsil ettiğini söyledi.

Kurtulmuş, bu girişimin diğer Türk firmalarının Küba'da enerji ve diğer alanlarda faaliyet göstermeleri açısından da örnek teşkil ettiğini kaydetti.

Ziyarette, MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, Türkiye-Küba Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ve Türkiye'nin Havana Büyükelçisi Vehbi Etensel de yer aldı.