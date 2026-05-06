TBMM'de Aşı Tartışması ve Erken Seçim Çağrısı

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta arasında AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz'ün aşı tedarik süreci ve madencilik faaliyetleri nedeniyle tartışma yaşandı. Emir, "7 dolardan aldığını, 12 dolardan verdiğini, 200 milyon doz aldığını, 1 milyar dolarlık kar ettiğini, o karla madencilik yaptığını, o madenleri defalarca mahkemenin durdurulması kararına rağmen işlettiğini ve sonuçta da onun için çerez parası sayılmayacak cezalarla aynı işletmelerinin aynı dereleri kirletmeye devam ettiğini söylüyoruz, söylemeye de devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da siyasi partilerin grup başkanları ve başkanvekilleri gündeme ilişkin söz aldı.

Yeni Yol Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Türkiye'deki enflasyon rakamlarına karşı dünyanın farklı ülkelerinin enflasyon verilerini paylaştı. Ekmen, "Avro bölgesinde yıllık enflasyon yüzde 2,6 ile 3 arasında seyrediyor, bizde ise sadece nisan ayı enflasyonu yüzde 4,18" dedi. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde yıllık enflasyonun yüzde 1,5, Makedonya'da yüzde 4,9, Yunanistan'da yüzde 3,9 olduğunu aktaran Ekmen, Papua Yeni Gine'de yıllık enflasyonun yüzde 4,1, Zimbabve'de yüzde 4,8, Kenya'da yüzde 5,6 ve Özbekistan'da yüzde 7,1 seviyesinde olduğunu aktardı.

"Vatandaş da muhalefet de erken seçim istiyor"

Ukrayna ve Rusya'daki enflasyon oranlarına değinen Ekmen, "Ukrayna'da enflasyon 7,9, Rusya'da ise 5,9 olarak görülüyor" dedi. Bu verilerin, iktidarın enflasyona ilişkin gerekçelerini geçersiz kıldığını savunan Ekmen, pandemi, kuraklık ve savaş gibi nedenlerin tek başına açıklayıcı olmadığını söyledi. Ekmen, farklı koşullardaki ülkelerin yıllık enflasyon oranlarının Türkiye'nin aylık enflasyonuna yakın olduğuna dikkati çekti. Ekmen, konuşmasında erken seçim çağrısı yaparak, "Vatandaş da muhalefet de erken seçim istiyor" dedi. İktidarın güven tazelemesi gerektiğini belirten Ekmen, erken seçimin hem iktidar hem de ülke açısından bir değerlendirme fırsatı olacağını ifade etti.

"Türkiye'de akademisyenler tek başına bırakıldı"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz ise akademisyenlerin yaşadığı ekonomik ve bürokratik zorluklara dikkati çekti. Poyraz, yurt dışından bir sempozyuma davet edilen bir akademisyenin yaşadığı süreci aktararak, vize işlemleri, pasaport, davetiye, banka hesap dökümü, seyahat sağlık sigortası ve uçak bileti gibi giderlerin ciddi bir yük oluşturduğunu ifade etti. Bu masrafların, sempozyum katılım ücretiyle birlikte neredeyse bir aylık maaşa denk geldiğini belirtti.

Davete rağmen konaklama, yemek ve şehir içi ulaşım giderlerinin de akademisyen tarafından karşılandığını vurgulayan Poyraz, bu durumun Türkiye'de akademisyenlerin yalnız bırakıldığını gösterdiğini söyledi. Poyraz, "İşte Türkiye'de akademinin, akademisyenin nasıl tek başına bırakıldığına, nasıl çaresiz bırakıldığına ilişkin bir örnek, işte size akademisyenlerin statüsü" diye konuştu.

"Türkiye kimsenin tehdidi değil, mazlumların umududur"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Türkiye'nin dış politikası, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akçay, Türkiye'nin "tarihiyle, coğrafyasıyla, kendi öz gücüyle diplomasisiyle ve millet iradesiyle bölgenin merkez ülkesi" olduğunu belirterek, "Türkiye kimsenin tehdidi değil, mazlumların umudu, bölgesel barışın anahtarı, küresel dengelerin aktörüdür" dedi. Türkiye'nin "Batı'nın kapısında talimat bekleyen bir çevre ülke olmadığını" ifade eden Akçay, "Bizim yönümüzü Brüksel belirleyemez, Atina tarif edemez, Paris tayin edemez; biz kimseden ders almayız" diye konuştu.

Türkiye'nin dış politikasının barış ve istikrarı hedeflediğini vurgulayan Akçay, bu yaklaşımın hak ihlallerine sessiz kalınacağı anlamına gelmediğini söyledi. Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs'ta Türkiye aleyhine gelişebilecek hiçbir "oldubittiye" boyun eğilmeyeceğini dile getirdi. Kıbrıs'ın Türkiye açısından yalnızca bir dış politika başlığı olmadığını belirten Akçay, bunun "egemenlik, güvenlik ve beka meselesi" olduğunu ifade etti.

"Toplumsal barışa, demokrasiye, hukuk devletine ihtiyacımız var"

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, 1968 kuşağının devrimci gençlik önderleri Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın idam edilişinin 54'üncü yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, bu isimlerin "Türk ve Kürt halklarının kardeşliği" vurgusuyla bir miras bıraktığını ifade etti. Temelli, demokratik müzakere yöntemlerinin geliştirilmesi gerektiğini ifade ederek, PKK lideri Abdullah Öcalan ile yürütülen süreçlerin demokratik zemine taşınması ve gerekli yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu. Türkiye'nin "krizler ülkesi" olduğunu dile getiren Temelli, toplumsal barış, demokrasi ve hukuk devleti ihtiyacının altını çizdi.

"Ekonomik program başarısız"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Türkiye'de açlık, yoksulluk ve enflasyonun vatandaşın temel gündemi haline geldiğini belirterek, enflasyonun düşmediğini, aksine artmaya devam ettiğini ifade etti. Emir, işçi, memur ve emeklilerin alım gücünün ciddi biçimde gerilediğini söyledi. Emekli maaşı ve asgari ücret üzerinden karşılaştırmalar yapan Emir, maaşların enflasyon karşısında eridiğini öne sürdü. Gıda enflasyonu ve et tüketimi verilerini de paylaşan Emir, Türkiye'de et tüketiminin OECD ortalamasının oldukça altında olduğunu belirterek bunun toplumsal refah ve çocuk gelişimi açısından olumsuz sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

"Emekliden esirgedikleri parayı Cantürk Alagöz'ün cebine koydular"

Emir, pandemi dönemindeki aşı tedarik süreciyle ilgili olarak AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz hakkında iddialarda bulundu. Emir, aşı alımları ve dağıtım süreçlerinde aracılık ve yüksek kar elde edildiğini, kamuya ait aşıların bir kısmının kullanılmadan imha edildiğini ileri sürdü. Emir, "Cantürk Alagöz'ün cebine 1 milyar dolar koydular, 1 milyar dolar; emekliden esirgedikleri parayı Cantürk Alagöz'ün cebine koydular. O Cantürk Alagöz milletvekili oldu, şimdi buraya gelmeye gerek görmüyor. Ama bakın, madenciliğe soyundu, Keymen İlaç, madencilik yapıyor. Giresun'da madencilik yapmış, Çatalağaç Deresi'ne madenden artık verilmiş, ÇED olumlu raporu iptal edilmiş, hiç umurunda değil, yedi kere yapmış, hiç umurunda değil, 2 milyon 500 bin lira ceza kesmişler, bununla övünüyorlar" diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada SAHA 2026 Uluslararası Savunma ve Havacılık Fuarı kapsamında sergilenen yerli ve milli savunma sanayii ürünlerine dikkat çekti. Usta, Türkiye'nin savunma sanayii alanında önemli bir üretim kapasitesine ulaştığını belirterek fuarda sergilenen sistemlerin ülkenin teknolojik gücünü ortaya koyduğunu ifade etti.

"Atatürk'ün izinden gitmek budur"

Usta, "Aydınlanmadan bahsedildi, Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gidilmekten bahsedildi. SAHA 2026'da ilk defa Milli Savunma Bakanlığımızın AR-GE birimi tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği en büyük, en uzun menzilli füze olma özelliğini taşıyan kıtalar arası hipersonik balistik füze Yıldırımhan Saha Expo 2026'da ilk kez sergilendi. Ekran görebiliyor mu bilmiyorum ama bu füze üzerinde de Kemal Atatürk'ün imzasıyla Türkiye'nin gururu olarak sergileniyor. Yabancı ülkeden gelen tüm heyetler de bunları görüyorlar. Atatürk'ün izinden gitmek budur. İddia ettiğiniz gibi kimsenin bu ülkede Atatürk'le bir sorunu yok, tam tersine bu ülkenin kurucu lideri ve önderi olarak saygıyla ve hürmetle her zaman anıyoruz ama Atatürk'ün arkasına sığınıp yolsuzluğu, hırsızlığı kendilerine kılıf yapanlar asıl Atatürk'e karşı nasıl hesap verecekler düşünüp ona baksınlar" diye konuştu.

"Star Wars'ın renkli kılıçlarıyla bu işler olmaz"

Usta, "Bu SAHA programımızla ilgili biz çalışırken CHP Gençlik Kollarının da Star Wars oyuncak ışıklı kılıçlarıyla bir görselini de paylaşmak istiyorum. Kıymetli gençler, gelin, bunlarla uğraşmayın; gelin, SAHA 2026'yı siz de ziyaret edin; orada yapılan ürünlerimizle hep birlikte gurur duyalım, siz de bu çalışmalara ortak olun. Asıl güç, az önce gösterdiğim, Türkiye'nin yerli ve milli ürünleriyle yapılan gerçek mühimmatlarımızdır. Gelin, gençler siz de bu birlikteliğe, bu güce ortak olun diyorum. Bu Star Wars'ın renkli kılıçlarıyla bu işler olmaz" ifadesini kullandı.

Usta'dan Emir'e Alagöz yanıtı: "Çarpıtmalarla ortaya getiriliyor"

Usta, CHP'li Emir'in Alagöz hakkındaki iddialarına ilişkin olarak, "Defalarca bu konular gündeme getirildi, kendisi gerekli açıklamaları yaptı, daha öncesinde de defalarca bunlarla ilgili ayrıntılı bilgiler paylaşıldı ancak konular ısıtılıp ısıtılıp yeniden çarpıtmalarla ortaya getiriliyor. Bunun tek bir sebebi var, kendi hırsızlıklarını, yolsuzluklarını ve tacizlerini örtmek; baklava kutularında gelen rüşvet paralarını görünmez hale getirmek, unutturmak, kapatmak. Bu gerçeklerin üstünü örtmek için bu kampanyalara, bu konuşmalara giriyorsunuz ancak bu millet her şeyin çok iyi farkında. Bu ülkenin madenlerini de işlemek için büyük bir çaba ve gayret içerisindeyiz. Bu madenler işlenirken topraklarımızı korumak, çevreyi korumak bilinciyle hareket ettiğimizi de bir kere daha kamuoyuna saygıyla bildiriyorum. Bunları kabul etmeyeceğinizi biliyorum ama ben kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için bunları söylemeyi bir görev biliyorum" dedi.

"A Haber kamerasını yollayın Silivri'ye oradaki iddiaların teker teker nasıl çürütüldüğünü görün"

Usta'nın sözleri üzerine ise Emir, "7 dolardan aldığını, 12 dolardan verdiğini, 200 milyon doz aldığını, 1 milyar dolarlık kar ettiğini, o karla madencilik yaptığını, o madenleri defalarca mahkemenin durdurulması kararına rağmen işlettiğini ve sonuçta da onun için çerez parası sayılmayacak cezalarla aynı işletmelerinin aynı dereleri kirletmeye devam ettiğini söylüyoruz, söylemeye de devam edeceğiz. Bunların tersini de söyleyecek haliniz yok. Bunu söyleyemedikçe de bize leke sıçratmaya çalışıyorsunuz. Oysa bakın, biz kendimize güveniyoruz, siz de kendinize güveniyorsanız, bir TRT kameramanını, bir A Haber kamerasını yollayın Silivri'ye oradaki iddiaların teker teker nasıl çürütüldüğünü görün" ifadesini kullandı.