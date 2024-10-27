TBMM'de Bu Hafta... Bütçe Maratonu Çarşamba Günü Bütçenin Geneli Üzerindeki Görüşmelerle Komisyonda Başlıyor - Son Dakika
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TBMM'de Bu Hafta... Bütçe Maratonu Çarşamba Günü Bütçenin Geneli Üzerindeki Görüşmelerle Komisyonda Başlıyor

TBMM\'de Bu Hafta... Bütçe Maratonu Çarşamba Günü Bütçenin Geneli Üzerindeki Görüşmelerle Komisyonda Başlıyor

TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta, kadınların sadece kendi soyadlarını kullanmalarına engel getiren düzenlemelerin de içinde yer aldığı 9. Yargı Paketi’nin gündeme alınması bekleniyor. 2025 yılı bütçe görüşmeleri ise 30 Ekim Çarşamba günü bütçenin geneli üzerinde yapılacak görüşmeler ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlıyor.

27.10.2024 10:43
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(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta, kadınların sadece kendi soyadlarını kullanmalarına engel getiren düzenlemelerin de içinde yer aldığı 9. Yargı Paketi'nin gündeme alınması bekleniyor. 2025 yılı bütçe görüşmeleri ise 30 Ekim Çarşamba günü bütçenin geneli üzerinde yapılacak görüşmeler ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlıyor.

TBMM'de bütçe maratonu çarşamba günü 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin Geneli ile Sayıştay Raporları üzerinde görüşmeler ile saat 10.00'da Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlayacak. Bütçe maratonunda 31 Ekim Perşembe günü ise TBMM bütçesi görüşülecek. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un bütçe sunumunu yapması bekleniyor.

TBMM Genel Kurulu'nda ise "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin bu hafta gündeme gelmesi bekleniyor. Meclis tatile girmeden önce TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen teklifte, kadınların sadece kendi soyadlarını kullanabilmelerine engel getiren düzenleme de yer alıyor.

9'uncu Yargı Paketi'ne göre, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda soru sayısı 100'den 120'ye çıkarılacak. Hakim ve Savcı Yardımcılığı Mülakatı'na çağrılacak aday sayısında değişiklik yapılacak, ilan edilen kadro sayısının bir katı fazlası aday, mülakata çağrılacak.

Buluntu olması nedeniyle veya kanun hükümleri gereğince trafikten men edilerek alıkonulan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan yediemin otoparklarındaki araçların satış usulü yeniden belirlenecek. Sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu, uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan hakaret suçu bakımından şikayet süresi, her ne suretle olursa olsun fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren iki yılı geçemeyecek.

Komisyon gündemleri

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Göç ve Uyum Alt Komisyonu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerinin " Türkiye'de bulunan sığınmacılar için göç ve uyum faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalar ve yabancılara yönelik sosyal uyum yardımı (YSUY)" hakkındaki sunumlarını dinlemek üzere 30 Ekim Çarşamba günü saat 14.30'da toplanacak.

Dışişleri Komisyonu, gündemindeki uluslararası anlaşmalar ile ilgili kanun tekliflerini görüşmek üzere 31 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te toplanacak.

Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyon, 12 kamu denetçisi adaylarını belirlemek üzere 31 Ekim Perşembe günü saat 14.30'da toplanacak. Karma komisyon, geçen hafta kamu başdenetçisi adaylarını belirlemişti.

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, basına kapalı toplanacak

"Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu", AKP Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu başkanlığında çarşamba günü saat 14.00'te "Devlet İstihbarat Hizmetleri ile Güvenlik ve İstihbari Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin 2023 Yılı Raporunu" görüşecek. Basına kapalı gerçekleştirilecek olan toplantıya, Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri katılacak.

TBMM'de salı günü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olması nedeniyle grup toplantıları yapılmayacak. Çarşamba günü siyasi partiler grup toplantılarını yapacak. Çarşamba günü, İYİ Parti, Saadet- Gelecek gruplarının da toplanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ekim Çarşamba günü AK Parti grup toplantısında konuşması öngörülüyor.

12 bebeğin ölümüne sebep olan "yenidoğan çetesi", anayasa değişikliği, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgili sözlerinin yarattığı tartışma ile yeniden kamuoyunun gündemine gelen çözüm süreci bu haftanın ana gündem maddeleri olacak.

Kaynak: ANKA

Tbmm Genel Kurulu, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Güncel, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM'de Bu Hafta... Bütçe Maratonu Çarşamba Günü Bütçenin Geneli Üzerindeki Görüşmelerle Komisyonda Başlıyor - Son Dakika

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