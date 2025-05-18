TBMM'de Bu Hafta… RTÜK ve Hsk Üyeliklerine Seçim Yapılacak - Son Dakika
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TBMM'de Bu Hafta… RTÜK ve Hsk Üyeliklerine Seçim Yapılacak

TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta RTÜK için AK Parti, CHP ve İYİ Parti kontenjanlarından 1’er üye, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) için de toplam 5 üye seçilecek. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, belediyelere ilişkin düzenlemeler ile  Cumhurbaşkanınca teğmen ve albay rütbeleri arasındaki subaylardan uygun görülenler hakkında disiplinsizlik gerekçesiyle ayırma kararı verilebilmesini öngören kanun teklifi görüşülecek.

18.05.2025 11:40  Güncelleme: 11:41
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(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta RTÜK için AK Parti, CHP ve İYİ Parti kontenjanlarından 1'er üye, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) için de toplam 5 üye seçilecek. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda belediyelere ilişkin düzenlemeler ile Cumhurbaşkanınca teğmen ve albay rütbeleri arasındaki subaylardan uygun görülenler hakkında disiplinsizlik gerekçesiyle ayırma kararı verilebilmesini öngören kanun teklifi görüşülecek.

TBMM Genel Kurulu'nda RTÜK ve HSK üyeliklerine seçim yapılacak. RTÜK için AK Parti, CHP ve İYİ Parti kontenjanlarından 1'er üye seçilecek. RTÜK'e üye seçimi Genel Kurul'da gizli oylamayla yapılacak. Oylamada toplantı yeter sayısı olmak kaydıyla en çok oy alan adaylar seçilmiş sayılacak.

HSK'ya 5 üye seçilecek

TBMM Genel Kurulu'nda HSK'ya da Adalet ve Anayasa Karma Komisyonu'nda yapılan seçimde belirlenen 15 aday arasından 5 üye seçimi gerçekleştirilecek.

HSK adayları kimler

Karma Komisyonda Yargıtay üyelerinden Fuzuli Aydoğdu, Ömer Faruk Aydıner, Mustafa Yapıcı, Hakan Yüksel, İbrahim Temir, Hakan Türkön, Ergün Şahin, Seyfi Han, Şerafettin Saka ile Danıştay üyelerinden Aysel Demirel, Cengiz Aydemir, Kemal Açıkgöz ve avukatlardan Alişan Tiryaki, Hasan Oğuz Altınkaynak, Figen Şaştım aday olarak belirlenmişti.

Bu adaylar arasından her bir üyelik için ayrı ayrı gizli oylamayla seçim yapılacak. Birinci oylamada üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu, bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu gerekecek. İkinci oylamada da üye seçilemezse, en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulüyle üye seçimi gerçekleştirilecek. Seçilecek HSK üyeleri 4 yıl görev yapacak.

Öte yandan bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda, Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilmesi bekleniyor. Teklifin 10 maddelik ilk bölümü geçen hafta kabul edilmişti.

Teklifle yapılan düzenlemeye göre, Devlet Memurları Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle gerçekleştirilecek alımlarda da 35 yaş sınırı aranıyor.

Teklifle, Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu'nda da değişiklik öngörülüyor. Buna göre, TRT Yönetim Kurulu, kurumun amaçlarına uygun olmak şartıyla, özel hukuk hükümlerine tabi şirket kurabileceği gibi yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle ortaklıklar kurabilecek.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yeni kanun teklifi görüşülecek

Plan ve Bütçe Komisyonu'da AK Parti tarafından geçen hafta TBMM Başkanlığı'na sunulan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. Teklif, Anayasa Mahkemesinin 703 Sayılı KHK'nın bazı hükümlerini iptal etmesi nedeniyle yeniden yapılan düzenlemeleri içeriyor.

Buna göre, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'ndaki değişiklikle, çeşitli nedenlerle kuvvet komutanlıklarının rütbe karşılama oranlarında eksiklik veya fazlalık oluşması halinde personel ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla rütbe bekleme süreleri Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilebilecek. Cumhurbaşkanınca teğmen ve albay rütbeleri arasındaki subaylardan uygun görülenler hakkında disiplinsizlik gerekçesiyle Cumhurbaşkanınca ayırma kararının verilebilmesini öngörülüyor.

Nüfusu 2 binin altına düşen belediyeler köye dönüştürülecek

Belediye Kanunu'nda yapılacak değişikliğe göre, bir yerleşim biriminde belediye kurulmasına ilişkin dosya o ilin valisi tarafından kendi görüşüyle  birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gönderilecek ve o yerde belediye kurulabilecek. Yeni iskan nedeniyle oluşturulan ve nüfusu 5 binin üzerinde olan herhangi bir yerleşim yerinde belediye kurulabilecek.

Meskun sahası bağlı olduğu il veya ilçe belediyesi ile nüfusu 50 bin ve üzerinde olan bir belediyenin sınırına, 5 bin metreden daha yakın duruma gelen belediye ve köylerin tüzel kişiliği; genel imar düzeni veya temel altyapı hizmetlerinin gerekli kılması durumunda kaldırılarak belediyeye katılacak. Nüfusu 2 binin altına düşen belediyeler köye dönüştürülecek.

"Birleşme, katılma veya tüzel kişiliğin kaldırılması" sonucu tüzel kişiliği ilk mahalli idare seçimlerine kadar devam edecek olan belediye ve köylerde, birleşme ve katılma işleminin gerçekleştiği tarihten itibaren yeni nazım ve uygulama planı yapılmayacak; mevcut planlarda yapılması gereken zorunlu değişiklik ve her türlü imar uygulaması, katılınacak belediyenin uygun görüşü alınarak gerçekleştirilecek.

Öğrencilere özel barınma hizmeti veren kurumlar

Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de değişikliğe gidiliyor. Buna göre, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediye Kanunu ve İl Özel İdaresi Kanunu'nda belirtilen izin veya ruhsatlara ilişkin hükümler, öğrencilere özel barınma hizmeti veren kurumlar hakkında uygulanmayacak.

Öğrencilere özel barınma hizmeti veren kurumlara kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, ortaokul ve ortaöğrenim düzeyinde Milli Eğitim Bakanlığınca, yükseköğrenim düzeyinde ise Gençlik ve Spor Bakanlığınca verilecek. Bakanlıklar bu yetkilerini valiliklere devredebilecek. Buna ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenecek.

Yükseköğretim Kurulu üyeliklerine atama

Kanun teklifiyle, Yükseköğretim Kanunu'nda da düzenlemelere gidiliyor. Yükseköğretim Kurulu, Cumhurbaşkanınca; rektörlük ve öğretim üyeliğinde başarılı hizmet yapmış profesörlere öncelik vermek suretiyle seçilen 7, temayüz etmiş üst düzeydeki devlet görevlileri veya emeklileri arasından seçilen 7, Üniversitelerarası Kurulca, Kurul üyesi olmayan profesör öğretim üyelerinden seçilip Cumhurbaşkanı tarafından atanan 7 olmak üzere toplam 21 kişiden oluşacak. Üniversitelerarası Kurulca seçilenlerden bir ay içinde Cumhurbaşkanı tarafından atanmayanların yerine yeni aday seçimleri iki hafta içinde gerçekleştirilmezse, Cumhurbaşkanınca doğrudan atama yapılacak. Kamu kurum ve kuruluşlarından üye seçilenlerin kurumlarıyla ilişkileri sürecek.

Sendika ve konfederasyonlar, dernek ve vakıflara ayni ve nakdi yardım yapabilecek

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nda yapılacak düzenlemeye göre, sendika ile konfederasyonlar, yangın, su baskını, deprem gibi doğal afet durumunda, gerektiğinde üyelik şartı aranmaksızın nakit mevcudunun yüzde 10'unu aşmamak kaydıyla afete uğrayan bölgelerde konut, sağlık ve eğitim tesisleri yapılması amacıyla kamu yararına çalışan dernekler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile kamu kurum ve kuruluşlarına ayni ve nakdi yardım yapabilecek.

Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu toplantısı

Türkiye'de birçok ilde geçen ay yaşanan don olayları üzerine kurulan Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu da çalışmalarına başlıyor. Komisyon salı günü çalışma usul ve takvimini belirleyecek.

Öte yandan, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu'nda salı günü Türkiye Taşkömürü Kurumu ile müesseseleri ve Türkiye Taşkömürü İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünün 2021-2022 yılı hesapları görüşülecek. Komisyonda çarşamba günü de Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Türkiye Denizcilik İşletmeleri, İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ile Marmara Teknokent A.Ş'nin hesapları ele alınacak.

TBMM'de salı ve çarşamba günleri siyasi partilerin grup toplantılarını yapması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TBMM'de Bu Hafta… RTÜK ve Hsk Üyeliklerine Seçim Yapılacak - Son Dakika

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