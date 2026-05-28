Siyasi Partilerden CHP'ye Destek Ziyareti

(TBMM) - TBMM'de CHP Grubunu, Türkiye İşçi Partisi, Büyük Birlik Partisi, Zafer Partisi ve Milli Yol Partisi heyetleri ziyaret etti. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Haydar Çakmak, "CHP vasıtasıyla ülkemize ve halkımıza zarar verilmemesi gerekir. CHP gibi bir siyasi partinin bu ülkede çok büyük rolü var. Bizler bu durumda CHP'ye destek olmak istedik, bu da bizim bir görevimiz" şeklinde konuştu.

TBMM'de CHP Grubu'na siyasi partiler ziyaretler gerçekleştirdi. Heyetleri, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan ağırladı.

Türkiye İşçi Partisi MYK Üyesi Özgür Urfa'nın başkanlığındaki heyetin ziyaretinde Urfa, "Son yaşanan süreçte CHP'nin başına gelenleri biz hiçbir zaman CHP'nin iç meselesi olarak görmedik. Bu karar yok hükmündedir. Biz bu kararı Türkiye İşçi Partisi olarak tanımadığımızı ilan ettik. Meşru olmayan bir mahkeme kararıyla gelenleri de tanımadığımızı ilan ettik ve bu kararımızın arkasındayız" dedi. Özgür Urfa, "Bu nedenle bugün TBMM'de CHP'yi bu dayanışma için ziyaret ettik. Bilinçli olarak buradayız. Çünkü bizim için meşru olan; parti üyelerinin, delegelerinin seçtiği Genel Başkandır ve yönetimlerdir. Bu saldırı sadece CHP'ye yönelik değildir, tüm topluma ve siyasi partilere yöneliktir" ifadelerini kullandı.

Parti olarak mücadelenin hep birlikte sürdürülmesinin önemli olduğuna inandıklarını söyleyen Urfa, "Mahkemeler bugün açıkça siyasi iktidarın talepleri, istekleri, direktifleri doğrultusunda hareket etmektedir. Mahkeme kararları tanınsın diye çağrılarda bulunuluyor. Eğer bir mahkeme kararı tanınacaksa önce Anayasa Mahkemesi kararları tanınmalıdır; Can Atalay, Gezi tutsakları serbest bırakılmalıdır. Eğer bir mahkeme kararı tanınacaksa önce AİHM kararları tanınmalı, Osman Kavala, Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalıdır. İşine gelen mahkeme kararının tanınıp işine gelmeyen mahkeme kararlarının tanınmaması bir tutarsızlıktır ama aynı zamanda bilinçli bir politikadır" şeklinde konuştu.

Murat Emir de TİP'in desteğinin çok kıymetli olduğunu belirterek, "Türkiye İşçi Partisi'nin desteği, Türkiye siyasetindeki değeri sayısal değeriyle ölçülemeyecek başka siyasal anlamlar da içeriyor. Bu yönüyle birçok mücadelede; özgürlükler, emek mücadelesi gibi yan yana olduğumuz Türkiye İşçi Partisi ile bugün de yan yana olmaktan mutluluk duyuyoruz. Biz bu darbe girişimini hep birlikte atlatacağız" dedi.

Anayasa Mahkemesinin kararlarının hiçe sayıldığını, Can Atalay'ın AYM kararına rağmen içerde tutulduğunu kaydeden Emir, "Buradan da çıkaracağımız sonuç, siyasi iktidarın her yönden saldırdığı, halk iradesinin yok sayıldığıdır. Bu zorbalığa karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz. Bu nedenle ziyaretiniz çok kıymetli" şeklinde konuştu.

ZAFER PARTİSİ'NİN ZİYARETİ

Zafer Partisinden Genel Başkan Yardımcısı Haydar Çakmak başkanlığındaki heyet CHP Grubu'na ziyarette bulundu. Çakmak, CHP'de yaşananların can sıkıcı olduğunu belirterek, "CHP'li olmayan bizim gibi yurttaşlar için CHP'nin kurumsal varlığı çok önemli. Mustafa Kemal Paşa'nın kurduğu bir kurum olması çok önemli. Umarız kısa süre sonra bu iş biter de sulh içinde eski fonksiyonuna döner" dedi.

Murat Emir de ziyaretleri nedeniyle heyete teşekkür ederek, "Siyaseti artık yönetemeyen, milletin sorunlarından kopmuş, sokağa çıkamayan siyasi iktidar bu sıkışmışlığından ancak yargı kolları, Adalet Bakanlığı, taraflı yargının verdiği kararlar ve tutuklamalar üzerinden yürütmeye çalışıyor. Cumhurbaşkanı adayımızı, belediye başkanlarımızı tutukladılar. Ancak bütün bunlarla toplumsal tepkiyi istedikleri seviyeye getiremediler. Çünkü bu millet bu haksızlığı görüyor. CHP'yi susturmak, sindirmek, alanlardan çekmek ve mümkünse geriletmek istediler. Bunu başaramayınca CHP'nin kurumsal kimliğine bir siyasi darbe yaptılar. Bu onlar açısından ateşle oynadıkları son hamle" şeklinde konuştu.

Murat Emir Zafer Partisi'ne teşekkür ederek, "Demokrasiden yana tutumu çok kıymetli. Sayın Genel Başkan Ümit Özdağ da sudan gerekçelerle bir süre tutuklanmıştı. Bir ayar verilmek istendi. Ne mutlu ki o mesele belirli bir aşamadan sonra kapandı. Ama şu anda her bir siyasi genel başkanı dahil her bir siyasetçi tutuklanma tehlikesi altında. Biz bu cendereye boyun eğmeyeceğiz, milletimize güveniyoruz" dedi.

Bunun üzerine Haydar Çakmak, şunları söyledi:

"Bu olay Türk siyasi tarihinde ilk maalesef. Ama şöyle bir durum var ama, Türk halkı laik Cumhuriyeti sevdi, demokrasiyi sevdi. Her ne kadar halk sessizlik içinde olsa da bu tür hadiseleri sevmediğini biliyoruz. Halk, ilk seçimde inanıyorum, yanlış yapan kimse, sağcı ya da solcu Türk halkı cevabını verecektir. Türkiye'de bir demokrasi ve hukukun üstünlüğü olan devlet kültürü yerleşti. Şunu da unutmamak gerekir ki Türk halkının yüzde 64'ü maalesef ilkokul mezunu. Memlekette ne olup bittiğinin farkında değil, okuyamıyor, çözemiyor. Ülkeyi yönetenler samimi değiller ve Türk halkına ne olup bittiğiyle ilgili gerçek bilgileri vermiyorlar ya da vermiyorlar. Halk ne olup bittiğini zaman içinde görüyor. Ben inanıyorum ki CHP'nin başına gelen hadiseyi halk görecektir. CHP hem Türk siyasi tarihi için hem Türk milleti için çok önemli, demokrasinin yerleşmesinde çok partili siyasi hayata geçişinde çok önemli yeri olmuştur. Bizim temennimiz bir an önce bunun bitmesi, bir an önce bu durumdan çıkılmasını temenni ediyoruz."

Serkan Özcan da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gece CHP'yi ziyaret ettiğini anımsatarak, teşekkür etti. Haydar Çakmak ise, "Bizim tavır almamız normal bir durum. CHP vasıtasıyla ülkemize ve halkımıza zarar verilmemesi gerekir. CHP gibi bir siyasi partinin bu ülkede çok büyük rolü var. Bizler bu durumda CHP'ye destek olmak istedik, bu da bizim bir görevimiz" şeklinde konuştu.

MİLLİ YOL PARTİSİ'NDEN ZİYARET

Milli Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı İzzettin Ataş'ın başkanlığındaki heyet CHP Grubu'na ziyarette Bulundu. İzzettin Ataş, "Tek adam rejimine karşıyız" diyen Ataş desteklerini ifade etti. Ataş, CHP'nin buradan daha güçlü çıkacağına inandığını dile getirdi.

Murat Emir de "Biz milletimize güveniyoruz. Mücadeleyi büyütmek el ele vermek çok kıymetli. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız" şeklinde konuştu. İzzettin Ataş, Genel Başkan Remzi Çayır'ın yazdığı bir kitabı Murat Emir'e hediye etti.

BBP'DEN ZİYARET

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Emin Serin başkanlığındaki heyet CHP Grubunu ziyaret etti. Serin, Genel Başkan Mustafa Destici'nin selamlarını getirdiğin belirterek, "İnşallah barış huzur içinde çalışacağımız günler olur" ifadelerini kullandı.

Murat Emir de heyete ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ederek, "Halkımızın ağır bir ekonomik bunalımdan geçtiği gerçeği göz önüne alınırsa zor koşullarda bir bayram geçireceğimizi biliyorduk ama bunun üzerine bir de demokrasi darbesi eklendi. Bizim suçumuz yerel seçimleri kazanmak. Biz yerel seçimleri kazanana kadar bu başvurular yoktu kurultayla ilgili. Sadece CHP'liler değil tüm siyasi partiler ve vatandaşlarımız olumsuz etkilenmektedir. Bu darbe girişimine bu millet boyun eğmez" ifadelerini kullandı.

Serkan Özcan da "Çok memnun olduk. Muhsin Yazıcıoğlu vakti zamanında ihtiyaç duyulduğunda nasıl demokrasiden yana tavır koymuşsa bugün burada olmanızı öyle değerlendiriyoruz. Bir yargı kararıyla seçilmiş Genel Başkan ve yönetiminin görevden uzaklaştırılmaya çalışıldığı bir süreçte partinizin bizzat TBMM'de bizimle bulunması bizim için büyük bir onur vesilesidir. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun dünya nimetlerine kendini kaptıranlar için söylediği bir söz var, ihtirasın insanlar neler yaptırabildiğini görmekten büyük bir şok yaşıyoruz, travma yaşıyoruz. Partinin genel başkanlığını yapmış birisinin, partinin hala milletvekili olan isimlerin kendi partisinin kapısında polis marifetiyle biber gazı sıktırdığı birkaç gün yaşadık. Şu anda yapılmaya çalışılan birçok otokratik ülkede olduğu gibi adil, demokratik siyasetin önünü kesmektir. Bu konuda göstermiş olduğunuz tavır için teşekkür ediyoruz" dedi.