TBMM\'de CHP\'li Belediyeler Tartışması... Ak Partili Zengin: "Buradaki Mesele Bu Konserlerin Nasıl İcra Edildiği"

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(TBMM)- AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Genel Kurulu'nda CHP'li belediyelerin konser ve SGK prim borçlarına ilişkin konuştu, "Buradaki meselenin konserler olmadığını hepimiz biliyoruz. Buradaki mesele bu konserlerin nasıl icra edildiği" dedi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise, "Buradaki usullerin çok olağandışı olduğunu da dikkatinize sunarım. Mesela Beykoz Belediyemize operasyon başlatan savcının Fahrettin Altun'un kuzeni olması" diye konuştu.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CHP'li belediyelerin konser ve SGK prim borçlarına ilişkin konuştu. Zengin, "Hangi vesileyle olursa olsun, ister milli bayram vesaire konserlerin olması önemli. Bazen belediyeler, bazen Kültür Bakanlığımızın böyle etkinlikleri var. Buradaki meselenin konserler olmadığını hepimiz biliyoruz. Buradaki mesele bu konserlerin nasıl icra edildiği. Ankara Büyükşehir Belediyesi kendi içinde de bir soruşturma başlattı. Bu soruşturmalarda bu konserler yapılırken acaba gereğinden fazla para mı harcadık, ücret mi ödedik burada bir suistimal var mı bunu görmek çok önemli" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, AK Parti'li Zengin'in konuşması üzerine söz alarak şunları söyledi:

"Buradaki usüllerin çok olağandışı olduğunu da dikkatinize sunarım. Mesela Beykoz Belediyemize operasyon başlatan savcının Fahrettin Altun'un kuzeni olması bizim orada başka şeyler düşünmemize yol açıyor. Ankara'da bir soruşturma aslında yok. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş bu iddialar üzerine hemen harekete geçti ve teftiş Kurulu görevlendirdi. Basın Savcısı kendiliğinden harekete geçmiş İçİşleri Bakanlığı'na bildirmiş ve müfettiş göndermiş bu olağan dışı bir durum."

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ise, İzmir'de 5 çocuğun evde çıkan yangında hayatını kaybetmesine ilişkin konuştu:

"Çocukların kaderi sorumsuz insanlara bırakılamaz"

"Bir eve 18 defa gidilmişse devlet kurumları tarafından ve o evde olan biten anlaşılamamışzsa, gözlenemişse çok ciddi bir problem vardır. Paradan ziyade devletin bu çocuklara sahip çıkması gerekiyordu. Özlem hanım dün 'yasal değişiklik' dediniz, ortaya koyun, beraber bu işin üstüne gidelim. Devlet, çocukların kaderini sorumsuz insanların üzerine bırakamaz.

Meclis'te çocuk çeteleriyle ilgili bir komisyon kuruldu. Bu komisyon üyesi olmamakla birlikte elimde inanılmaz belgeler, bilgiler var. Bunların hepsini o komisyonla paylaşacağım. Mahkemeye de Meclis'ten çağrı yapıyorum, elimde akıl almaz belgeler var o hastanelerle ilgili. FETÖ üyesi olduğu bilinen bir doktor kaçak isimle çalıştırılmış. Bu doktor o hastanede 'gen terapi merkezi' adı altında kaçak bir ünite kurmuş, kadın doğum doktorları ile doğuma girerek bebek kordon kanlarını almış ve yurtdışına göndermiş."

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli de, DEM Parti belediyelerine atanan kayyumların harcama yaptığını ancak konser yapılmadığını belirterek, "Adına 'konser' diyip yolsuzluk yapmışlar. Ben bu savcılardan bekliyorum bununla ilgili de bir soruşturma açacaklar mı? 2016-2024 arasını masaya yatıracaklar mı? Sayın Zengin 'her türlü konser olmalı' dedi. Fakat nedense Kürt sanatçılar konser yapmaya kalkınca yasaklanıyor. Her türlü konser olsun, Kürtler hariç mi" diye konuştu. Zengin, "Kürt kardeşlerimiz özgürce konser yapsın. Kayyumlar yolsuzluk yapıyorsa savcılar harekete geçsin. Ama hatırlıyorum Genel Kurul'da yaptığımız konuşmaları eğer siz savcı Selim Kiraz'ı öldüren katilleri alkışlayarak bir konser yapılıyorsa orada durmak lazım" diye konuştu.

"İzmir'de 5 çocuğun ölümü"

Zengin, İYİ Partili Çömez'in eleştirdiği İzmir'deki hayatını kaybeden 5 çocuğun ölümüne ilişkin de, "18 kere gitmenin sebebi şu, kaymakamlık bu ailenin problemini görmüş, ilgili Bakanlığın il müdürlüğüne yazmış, il müdürlüğü bu aileyi ziyarete gitmiş ve bakanlık mahkemeye başvurmuş. Mahkeme öncelikle bir tedbir kararı vermiş demiş ki 'defaatle git' bu ziyaretleri aileyi takip kararını mahkeme vermiş. Gitmiş görmemiş değil. Mahkeme bu ziyaretleri yapma tedbiri koymuş bu ziyareti yapan sosyal konularla ilgilenen arkadaşımız, Sosyla Hizmetler Uzmanı, evin içerisindeki tabloya bakarak annenin iyi bir anne olduğunu, çocuklarına baktığını, evin temiz olduğunu... sonuçta bakanlığın görevleri bu 18 ziyarette teraziye koyduklarında bu kararı onlar veriyor, ben veremiyorum çünkü ailemin bir mahremiyeti var. Aileye müdahalede bulunacaksanız çocuğunu almak, yaptırım uygulamak. annenin çocuklarla bağın iyi olduğu herhangi bir suiistimal olmadığı görüldüğü için çocukların evde kalıp bakanlık tarafından yardım edilmesine karar verilmiş. Rakamları aldım ama farklı farklı ama burada vermeyeceğim. Tek ekonomik sebepler mi, parasal sebepler mi, bugün İzmir'de bir çocupumuz daha hayatını kaybetti. Bunların sebebi ekonomik sebepler midir" dedi.

Çömez, 18 kez gidilen evde sorunun öngörülemeyişi çok önemli bir problem. 22 yıldır iktidardasınız, eksikleriniz var bunları kabul edin konunun üzerine gidelim. Çocuk yuvalarına emanet edilmiş yavrulardan örnek gösteriyorum dolu bu dosyanın içerisi. Bakanımız Avrupa kültürü ile yetişmiş bir bakan bunlara cevap verme ihtiyacı bile duymuyor" ifadelerini kullandı.