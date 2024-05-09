TBMM'de Fahiş Fiyat Artışı ve Stokçuluk Cezaları Tartışması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TBMM'de Fahiş Fiyat Artışı ve Stokçuluk Cezaları Tartışması

Geniş Video İzle

TBMM'de fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını içeren kanun teklifi komisyonda tartışmalara neden oldu. Komisyon Başkanı Mustafa Varank ile CHP Milletvekili Veli Ağbaba arasında yaşanan tartışmada şatafat ve israf konuları ele alındı.

09.05.2024 21:24  Güncelleme: 21:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - TBMM'de fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifinin komisyondaki görüşmelerinde, Komisyon Başkanı AK Partili Mustafa Varank ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba arasında "şatafat' tartışması yaşandı. Ağbaba, "Mazot iki kat artmış, gübre ilaç fiyatları 3 kat artmış, tedbiri marketçilere, stokçulara ceza vererek çözmeye çalışıyorsunuz. Şatafattan, israftan vazgeçerseniz bu işler çözülür. Biz sarayın içini görmüyoruz ama yeni alınan belediyeleri görüyoruz. Şehzadeler Belediyesi'ni görse Fatih Sultan Mehmet 'niye bunu düşünemedim' diye kıskanır" dedi. Komisyon Başkanı Varank da Ağbaba'ya, "Tekirdağ Belediyesi'ne bir bakın 1100 odalı" diye yanıt verdi. Bunun üzerine Ağbaba, "İhtişam ve şatafatta maşallah elinize su dökemeyiz, Sancaktepe'ye bakın. VİP salonlarını bir görmenizi tavsiye ederim" diye konuştu.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşüldü.

KURUYEMİŞ İKRAMI

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, komisyonda milletvekillerine ikram edilen kuruyemişi işaret ederek, "Fahiş fiyat diyoruz değil mi? Önümüzde kuruyemiş var, tavuk ve et arasında, kilosu 400 lira. Valla bunu yersek Başkanım, adam başı 60 lira zararımız var. Fahiş fiyat burada işte, fahiş fiyat vergi artışında" diye konuştu.

Komisyon Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Arslan'ın bu sözleri üzerine, "Madem bizim örnek olmamız lazım. Bundan sonra bu kuruyemişleri koydurmayalım" dedi.

VARANK: "PAZAR YERİNİ İNTERNET SİTESİNDE KİRAYA VERMİŞ"

Varank, "Cezalara bile TBMM olarak popülist yaklaşıyoruz. Çünkü oradan belki bir oy gelir diye siyaset yapmaya çalışıyoruz. TBMM olarak bence önce kendimize bakmamız lazım, vatandaşın bizden beklentilerini karşılayacak şekilde kendimize çekidüzen vermemiz lazım, 'araba' diyorsak TBMM'de arabalara bakmamız lazım, 'yemek fiyatları' diyorsak buradaki yemek fiyatlarına bakmamız lazım çünkü sokakta vatandaş bize bunun serzenişini yapıyor" diye konuştu.

Varank, bir internet sitesinde, kapalı pazar yeri ilanın yüksek fiyatla kiralanmaya çalıştığını belirterek, "549 bin lira kiraya vermiş. Normalde diyoruz ki biz, 'Böyle kiralamalar olmasın, belediyelerin hakkı buralar" dedi. Varank, kanun teklifiyle kapalı pazar yerlerinin sadece pazarcılara tahsis edilmesinin öngörüldüğünü söyledi.

DEM PARTİLİ ÖCALAN "PATATES VE SOĞANDAKİ STOKÇULUK BAMBAŞKA BİR ŞEY"

DEM Parti Urfa Milletvekili Ömer Öcalan, "Vatandaşların karşılaştığı sorunların farkındayız. 'Tamahkarlık, fırsatçılık, stokçuluk, depoculuk' dediniz. Hükümet de muhalafet de gereken kanunu buradan çıkarmalı bu yasa da uygulanmalıdır. Galeri de stokçuluk bambaşka bir şey soğan ve patatesteki stokçuluk bambaşka bir şey" dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ise 15 yıl önce mahallesinde bakkalı olan birinin bugün zincir marketlere sahip olduğuna dikkat çekti. CHP'li Müzeyyen Şevkin de "AK Partili ise olmuştur" dedi. Çolakoğlu, "Bu bakkal AKP'li diye o bakkala parti destek mi oldu anlamı çıkıyor yani?" diye sordu.

EKMEK FİŞİ DAĞITILDI

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler ise marketten aldığı ekmeğin fiş fotokopisini Komisyon üyelerine dağıttı. Çiler, ekşi mayalı ekmeği 59,90 liraya aldığını söyledi.

"FATİH SULTAN MEHMET KISKANIR"

CHP Malatya Milletvekili Ağbaba, enflasyonu yaratan sebeplerin düzeltilmediği sürece fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele edilemeyeceğini belirterek, "Tabii iyi şeyleri AK Parti hükümeti yapıyor, köprüleri yollar... Ama kötü bir şey olunca kim yapıyor, onu ya faiz lobisi yapıyor ya üst akıl yapıyor. Şimdi de suç üç harfli marketlerde ama Allah için hiç ekonomiyi, ülkeyi yönetenlerin suçu günahı yok. Yakında mahalle bakkallarına da inersiniz. Mazot iki kat artmış, gübre ilaç fiyatları 3 kat artmış, tedbiri marketçilere, stokçulara ceza vererek çözmeye çalışıyorsunuz. Yeni bir hedef yaratıyorsunuz ve o hedef üzerinde Don Kişot'un yaptığı gibi savaşıyorsunuz. Şatafattan, ihtişamdan, israftan vazgeçerseniz bu işler çözülür. Biz sarayın içini görmüyoruz ama yeni alınan belediyeleri görüyoruz. Şehzadeler Belediyesi görse Fatih Sultan Mehmet, ' niye bunu düşünemedim' diye kıskanır" diye konuştu.

Komisyon Başkanı Varank, Veli Ağbaba'nın sözlerine "Tekirdağ Belediyesi'ne bir bakın 1100 odalı" diye yanıt verdi. Ağbaba ise, "ihtişam ve şatafatta maşallah elinize su dökemeyiz, Sancaktepe'ye bakın. VİP salonlarını bir görmenizi tavsiye ederim" diye karşılık verdi.

TBMM\'de Fahiş Fiyat Artışı ve Stokçuluk Cezaları Tartışması
Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM'de Fahiş Fiyat Artışı ve Stokçuluk Cezaları Tartışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:25 Bomba iddia: Hafize Gaye Erkan, BDDK Başkanlığına atanacak Bomba iddia: Hafize Gaye Erkan, BDDK Başkanlığına atanacak
19:52 Şiddet gören kız kardeşlerini kurtarmak isteyen 2 kardeş, damat tarafından öldürüldü Şiddet gören kız kardeşlerini kurtarmak isteyen 2 kardeş, damat tarafından öldürüldü
19:06 Hamas ve İsrail heyetleri Kahire’den ayrıldı, Netanyahu katliama devam edecek Hamas ve İsrail heyetleri Kahire'den ayrıldı, Netanyahu katliama devam edecek
17:36 Olay iddia Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişi trafik polisi çıktı Olay iddia! Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişi trafik polisi çıktı
17:18 Ankara Emniyeti’nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı Ankara Emniyeti'nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı
21:06 Milli boksör Rabia Topuz’u antrenmanda yılan ısırdı Milli boksör Rabia Topuz'u antrenmanda yılan ısırdı
20:12 Trabzon’da dolmuşçu öğrenci kavgasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Trabzon'da dolmuşçu öğrenci kavgasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
19:40 Çocuklara saldıran 2 köpeği site dışına çıkaran görevlilere 14 bin TL ceza kesildi Çocuklara saldıran 2 köpeği site dışına çıkaran görevlilere 14 bin TL ceza kesildi
19:31 İstanbul’da ekmeğe zam İşte yeni fiyatı İstanbul'da ekmeğe zam! İşte yeni fiyatı
19:23 İsrail saldırılarında 256 Filistinli futbolcu hayatını kaybetti İsrail saldırılarında 256 Filistinli futbolcu hayatını kaybetti
19:23 Jose Mourinho: 2035 ile 2040 arasında emekli olacağım Jose Mourinho: 2035 ile 2040 arasında emekli olacağım
18:40 Feci kaza motokuryeyi hayattan kopardı Çöp konteyneri sonu oldu Feci kaza motokuryeyi hayattan kopardı! Çöp konteyneri sonu oldu
18:38 Kenya’daki sel felaketinde can kaybı 257’ye yükseldi Kenya'daki sel felaketinde can kaybı 257'ye yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 21:50:35. #1.13#
SON DAKİKA: TBMM'de Fahiş Fiyat Artışı ve Stokçuluk Cezaları Tartışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement