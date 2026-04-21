TBMM'de Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki Okul Saldırılara İlişkin Ortak Adım: Araştırma Komisyonu Kurulması Oy Birliğiyle Kabul Edildi

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda altı siyasi partinin verdiği "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta Okullarda Meydana Gelen Olaylar ile Çocukların Dijital Ortamlarda Karşılaştıkları Riskler ve Olumsuz Etkilerin Tüm Yönleriyle Ele Alınarak Araştırılması"na yönelik Meclis Araştırması önergesi oybirliğiyle kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul, sosyal medyanın 15 yaş altına engellenmesi ve kadınların doğum izninin 16 haftadan toplam 24 haftaya çıkarılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren, 12 maddesi kabul edilen Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünde yer alan maddelerin görüşmeleri için toplandı.

Siyasi partilerin grup başkanvekillerinin gündeme ilişkin değerlendirmelerinin ardından Danışma Kurulunca alınan ortak karar ile siyasi partiler tarafından sunulan Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına ilişkin altı Meclis Araştırması önergesinin görüşmelerinin birleştirilmesi, bu görüşmelerde siyasi parti grupları adına yapılacak konuşmaların süresinin 20'şer dakika olması, bu sürenin en fazla iki konuşmacı tarafından kullanılabilmesi önerisi oy birliğiyle kabul edildi.

Kaya: Bu mesele iç güvenliğin meselesidir ve en önemlisi de bu mesele devlet aklının bir meselesidir

Bunun üzerine önergenin öngörüşmelerinde söz alan Yeni Yol Grup Başkanvekili Bülent Kaya, asıl konuşması gerekenin sokak çeteleri, suç örgütleri ve zararlı alışkanlıkları olduğuna dikkat çekerek "Bunlar sadece güvenlik sorunu değil, aynı zamanda bir aidiyet arayışıdır. Bir çocuk devlete güvenmezse, okula güvenmezse, geleceğine güvenmezse o çocuk kime tutunacak? İşte, bizim bu soruya hep beraber cevap vermemiz gerekiyor. Biz bu mesele yalnızca Milli Eğitim Bakanlığının meselesi değil diyoruz. Evet, Milli Eğitim Bakanlığının meselesidir ama yalnızca Milli Eğitim Bakanlığının meselesi değil. Bu mesele sadece okul idaresinin meselesi değil; evet, okul idaresinin meselesidir ama sadece okul idaresinin meselesi değil. Bu mesele aile politikalarımızın meselesidir, bu mesele sosyal politikalarımızın meselesidir, bu mesele iç güvenliğin meselesidir ve en önemlisi de bu mesele devlet aklının bir meselesidir" dedi.

İktidar partisinin meseleyi dijital oyunlara, sosyal medya kısıtlamalarına ve sosyal medyaya indirgeme peşinde olduğunu söyleyen Kaya, iktidar milletvekillerine şöyle seslendi:

"Gündüz kuşağı programlarında mahremiyet ihlalleri, aile içi çatışmalar ve şiddet dili her gün ekranlardan evimize boca edilirken niçin bunu sınırlandırmayla ilgili bir önergeyi acil bir şekilde Meclis gündemine getirmiyorsunuz? 15 yaşın altındaki kişilerin sosyal medya erişimine kısıtlama getiriyorsunuz, işte 'Dijital oyunlarla ilgili hemen kanun teklifimizi getirdik, alelacele hep beraber kanunlaştıralım' diyorsunuz. Peki, Allah aşkına, kamu kurum kaynaklarıyla, banka ihaleleri, banka reklamlarıyla bu ahlaksızlığı yapan bu dizileri siz kamu kaynaklarıyla finanse ederken hiç mi vicdanınız sızlamıyor? Bu toplumun ahlaki değerlerinin çürümesine sebep olan bu dizilerin yayınlandığı televizyon kanallarında çarşaf çarşaf kamu bankalarının ve TMSF'deki şirketlerinin reklamları yayınlanırken 'Ya, biz bu devlet eliyle bu ahlaksızlıkları teşvik ediyoruz' diye hiç mi vicdanınız sızlamıyor? Dijital medyayı, sosyal medyayı sınırlamayla ilgili gösterdiğimiz hassasiyetin milyonda birini bu rezil dizileri sınırlandırmak için niçin kullanmıyoruz? Niçin aile meselesinin görüşüldüğü bu kanun teklifine dijital medyayı -ki alakası yokken- getiriyorsunuz da aile kurumunu tahrip eden, bu aile içi şiddeti ve ahlaksızlıkları özendiren dizilere kamu kaynaklarının aktarılmasına son verecek bir yasayı Türkiye Büyük Millet Meclisine getiremiyorsunuz? Bu televizyon dizileri seçimlerde sizin propagandanızı yaptığı için mi sesinizi çıkaramıyorsunuz?"

Özçağdaş'tan iktidar milletvekillerine: Siz, maalesef, güvenliği değil sorumluluktan kaçmayı denediniz

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Mayıs 2014'teki "Bu ülkenin Başbakanı olarak açıkça ifade ediyorum ki Dicle'nin kenarında kurdun kaptığı bir koyun bile benim mesuliyetim altındadır" sözlerini hatırlatarak "On iki yıl sonra diyorum ki burada defalarca önerge vermiş, yasa teklifi vermiş, araştırma komisyonlarında konuşmuş birisi olarak söylüyorum. Evet, sorumlusu sizsiniz. Kabul etmediğiniz önergelerle, yasalarla, tekliflerle sorumlusu sizsiniz. Bir ülkede bir Bakanın döneminde 29'u çocuk 40 yurttaşımız öldü" dedi.

"Erdemli bir nesil yetiştirecek Yusuf Tekin'e soruyorum, kendi devrinde 40 yurttaşı eğitim alanında ölen bir Bakan için erdemli davranış ne olabilir?" diye soran Özçağdaş, "Uyarıları dinlemeyen bir Bakan, dokuz kere Milli Eğitim Bakanı değiştiren bir Cumhurbaşkanı, Dicle'nin kenarında kurt kaparsa mesuliyet ondaymış. Ben milletvekili olmak için siyaset yapmıyorum, otuz beş yıldır siyaset yapıyorum, sadece üç yıldır milletvekiliyim. Siyaset, bu ülkede çocuklar ölmesin diye yapılıyor. Siyaset, gençler ölmesin diye yapılıyor, kadınlar ölmesin diye yapılıyor. O yüzden siz, maalesef, güvenliği değil sorumluluktan kaçmayı denediniz, burada verilen bütün teklifleri reddettiniz" diye konuştu."

"CHP, sadece zafiyet ve temizlik krizine karşı 63 soru önergesi, 10 kanun teklifi, 26 araştırma önergesi verdi hepsini reddettiniz"

Özçağdaş, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alacakları tedbirleri saydığına değinerek şunları kaydetti:

"Yok yok bu tedbirlerin arasında; kolluk güçleriyle ilgili olanlar var, psikososyalle ilgili olanlar var, dijitalle ilgili olanlar var, zorbalıkla ilgili olanlar var. Zannedersiniz ki Recep Tayyip Erdoğan geçen ay Başbakan olmuş, Cumhurbaşkanı olmuş. Yirmi dört yıl, yirmi dört yıl tek parti iktidarı, tek başınıza siz yönettiniz, bu Mecliste istediğiniz her kararı çıkarttınız. Alt komisyonlar kurdunuz, bir yığın alt komisyon, çocuklarla ilgili, çocuklara şiddetle ilgili içinde benim de olduğum komisyonlar kurdunuz. Bu komisyonlardan üretilenlerin bir kısmı... Mesela, bir tanesinde Yılmaz Tunç Başkandı, Adalet Bakanı oldu, hiçbirini uygulamadı. Aynı konularda komisyonlar kurulmaya devam edildi. Mesela, benim üyesi olduğum Komisyonda son toplantı 19 Mart 2025'te yapıldı. Beritan Vekilim de Komisyon üyemiz, beraber Komisyonundaydık burada. 24 Aralık 2025'te rapor geldi. Rapor dokuz ay sonra geldi, teslim 9 Ocakta oldu, Başkanlığa 4 Martta sunuldu. Yani bir yıl sonra Komisyonun raporu Başkanlığa sunuldu ama ne hikmetse henüz daha rapor yayınlanamadı. Sadece yönetmek, sadece süreç yönetmek..."

Bir Bakan üzüntüden öyle masum duruyor ama 40 kişi ölmüş, aklından başka bir şey geçirmiyor çünkü aklını sadece itaatkar ve kanaatkar nesiller yetiştirmeye takmış. Bunu söylediğimiz zaman "Muhalefet partisi bununla ne uğraşıyor?" diyorlar. Bu ülkenin tuvaletlerini temizlemeyeceksiniz, çocukların ölümünü engelleyemeyeceksiniz -40 yurttaş, eğitimle ilgili alanlarda 40 yurttaş öldü- hiç sorumluluk duymayacaksınız. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu sadece 28'inci Dönemde, sadece zafiyet ve temizlik krizine karşı 63 soru önergesi, 10 kanun teklifi, 26 araştırma önergesi verdi; tebrik ediyorum, hepsini reddettiniz, hepsini reddettiniz."

Özdağ'dan Meclis TV uyarısı...

Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, TBMM Başkanvekili Celal Adan'dan söz talep ederek Meclis TV'nin önergeyi yanlış başlıkla verdiğini belirtti. Bütün siyasi partilerin anlaşarak ortaklaşa bir araştırma önergesi verdiğini söyleyen Özdağ, "Bir komisyon kurulacak fakat Meclis'te ve biraz önce bu konuya temas ederken bizim anlaştığımız, uzlaştığımız başlığı kullanmadı. Meclis TV'nin özellikle bu konuda hassasiyet göstermesini istirham ediyorum. Başlık 'Son zamanlarda okullarımızda görünür hale gelen şiddet olaylarının nedenlerinin araştırılması ve alınacak tedbirlerin belirlenmesidir' Anlaştığımız metin ise 'Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle ele alınarak araştırılması, çözüm önerileri geliştirilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulacak olan Meclis Araştırma Komisyonu'ydu" diye açıkladı.

TBMM Başkanvekili Adan, Meclis TV'de bir kasıt olmadığını söyleyerek "Sayın Poyraz'a teşekkür ediyoruz. Kendisi duyarlılık gösterdiler. Öyle düzelmiş oldu" dedi.

Öngörüşmelerin ardından TBMM Başkanvekili Adan, Meclis Araştırma önergesini oylamaya sundu. Genel Kurul'da altı siyasi partinin verdiği "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta Okullarda Meydana Gelen Olaylar ile Çocukların Dijital Ortamlarda Karşılaştıkları Riskler ve Olumsuz Etkilerin Tüm Yönleriyle Ele Alınarak Araştırılması"na yönelik Meclis Araştırması önergesi oybirliğiyle kabul edildi. Buna göre, komisyon 22 üyeyle kurulacak, komisyonun çalışması süresinin başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere üç ay olacak ve komisyon gerektiğinde Ankara dışına çıkabilecek.