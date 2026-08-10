Şehit ve Gazi Hakları Yasası Meclis\'ten Geçti

(TBMM) - TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, şehit ve gazi haklarına ilişkin kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda kabulünün ardından, "Şehitler, şehit aileleri ve gazilerimiz hepimizin başının tacı" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti ve MHP'nin şehit ve gazi ailelerinin haklarına yönelik sunduğu dokuz maddelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı.

Grup başkanvekilleri ve Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar teklifin kabul edilmesinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

ÖZDAĞ: "ELEŞTİRİLERİMİZ OLSUN AMA İFTİRA, YALAN VE YANLIŞ OLMASIN"

YENİ Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, kanun teklifinin eksikleri bulunduğunu ancak zaman içerisinde bunların telafi edilebileceğini belirterek, "Daha güzel bir kanun yapılabilir mi? Yapılabilir. Zaman içerisinde mutlaka ki onlar da telafi edilecek veya onlar da eklenecektir" dedi.

Özdağ, Genel Kurul'daki tartışmalara ilişkin ise, "Eleştirilerimiz olsun. Burada birbirimizi eleştirelim, sözlerimiz zaman zaman yükselebilir, sesimiz de yükselebilir ama bu seslerin ve sözlerin yükselmesinde iftira olmasın, yalan olmasın ve yanlış olmasın" ifadelerini kullandı.

POYRAZ: "SEVR'İN YIL DÖNÜMÜNDE BÖYLE BİR KANUNU GÖRÜŞMEYELİM DEDİM"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz da 10 Ağustos'un Sevr Antlaşması'nın yıl dönümü olduğunu belirterek, ertesi gün Meclis'te görüşülmesi planlanan çerçeve yasanın bir gün ertelenmesini istediğini söyledi.

Poyraz, "Cumhuriyeti ilan ettiğimiz Gazi Meclisimiz, İstiklal Harbi'ni vermiş, karargah olarak yönetmiş Gazi Meclisimiz, Sevr'in yıl dönümünde kamuoyunda da tartışmalı böyle bir yasayı parlamentoda görüşmesin, bir gün sonra görüşsün" dedi.

KILIÇ: "EKSİKLİKLER VAR ANCAK ATILAN HER ADIMI OLUMLU VE KIYMETLİ BULUYORUZ"

CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç ise kanun teklifinin şehit aileleri ve gazilerin haklarına ilişkin önemli düzenlemeler içerdiğini belirterek, "Halen giderilmesi gereken eksiklikler var ancak söz konusu şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve onların bize emaneti olan aileler olduğunda atılan her adımı olumlu ve kıymetli buluyoruz" diye konuştu.

KILIÇ KOÇYİĞİT: "ARTIK ÖLÜMLERİ DEĞİL, YAŞAMI KONUŞACAĞIMIZ BİR DÖNEME KAPI ARALAMAK İSTİYORUZ"

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit de Türkiye'nin acılı bir coğrafya olduğunu belirterek, acıları geride bırakmak için yeni bir başlangıca ihtiyaç bulunduğunu söyledi.

Kılıç Koçyiğit, "Artık ölümleri değil, yaşamı konuşacağımız, öldürmeyi değil, yaşatmayı konuşacağımız bir döneme kapı aralamak istiyoruz. Acıları yarıştırdığımız değil, acıları ortaklaştırdığımız, aynı acıda ağlayıp aynı sevinçte güldüğümüz bir ortak gelecek kurmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

GÜNAYDIN: "BU KANUN TEKLİFİNDEN ANCAK BİR KISMI KARŞILANABİLDİ"

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partilerinin daha önce şehitler, gaziler ve şehit yakınlarına ilişkin 19 maddelik kanun teklifi verdiğini anlatarak, "Biz bugün bu 19 maddelik kanun teklifimizden ancak bir kısmının karşılanabildiği bir kanun teklifinin Meclis'ten geçtiğine tanık olduk" dedi.

Güvenpark'ta eylemlerini sürdüren gaziler ve şehit ailelerinin de düzenlemedeki eksikliklere dikkat çektiğini belirten Günaydın, "Buna karşın yine de bir gelişme, bir ilerleme sağladığını kaydedelim" diye konuştu.

ÇÖMEZ: "YETERLİ MİDİR? ELBETTE DEĞİLDİR"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ise er şehit aileleri ve gazilerin günlerdir Güvenpark'ta eylem yaptığını belirterek, taleplerin sonunda yasa teklifi olarak Meclis'e geldiğini söyledi.

Çömez, "Hem şehit aileleri için hem de gazilerimiz için ne yapılsa yeterli görmeyiz, hep daha fazlasını isteriz çünkü onlar hak ediyorlar. Yeterli midir? Elbette değildir ama bu alınan mesafeyi de olumlu buluyoruz, doğru buluyoruz, yerinde buluyoruz" ifadelerini kullandı.

AKBAŞOĞLU: "YARIN MİLLİ BİRLİĞİMİZİ, KARDEŞLİĞİMİZİ PEKİŞTİRECEK KANUN TEKLİFİNİ GÖRÜŞECEĞİZ"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, şehit ve gazilerle ilgili kanun teklifinin görüşmelerinin tamamlandığını, "Terörsüz Türkiye" ile ilgili kanun teklifinin ise çocuklarla ilgili düzenlemelerin görüşmelerinin uzaması nedeniyle ertesi güne kaldığını söyledi.

Akbaşoğlu, 10 Ağustos'a ilişkin tartışmalara da değinerek, "10 Ağustos denilince bizim aklımıza Sevr gelmiyor, Çanakkale'de Mustafa Kemal Paşa'nın Anafartalar Zaferi geliyor" dedi.

Akbaşoğlu, 10 Ağustos'un "milli birlik ve beraberliğe, bütünlüğe, kardeşliğe, Türkiye'nin bölgesel bir güç olmaktan küresel bir güç olmaya ve 86 milyon insanıyla beraber kucaklaşarak terörsüz Türkiye ve terörsüz bölgenin inşasına en önemli adımların atılacağı gün" olarak tarihe geçirilmesini istediklerini söyledi.

AKAR: "ŞEHİTLER, ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERİMİZ HEPİMİZİN BAŞININ TACI"

Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Genel Kurul'daki görüşmeler boyunca milletvekillerinin görüş ve önerilerini takip ettiklerini, dinlediklerini ve not aldıklarını belirtti.

Akar, "Büyük bir memnuniyetle müşahede ettik ki hep birlikte yaptığımız bu çalışmanın sonucunda ciddi bir şekilde anlayış ve yaklaşım birliğimiz var" dedi.

Şehitler, şehit aileleri ve gazilerin herkes için önemli olduğunu belirten Akar, "Şehitler, şehit aileleri ve gazilerimiz hepimizin olduğu gibi başının tacı, bunlar için ne yapsak azdır, bunu samimiyetle söylüyoruz, buna inanarak söylüyoruz, bunu içselleştirerek söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

Düzenlemeyle yaklaşık 50 bin kişinin hayatını kolaylaştırma fırsatı bulduklarını belirten Akar, "Bundan sonra da şehit ailelerimizin ve gazilerimizin hayatını kolaylaştırmak için Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, talimatlarıyla, verdiği destekle olabildiğince güçlendirmek için azimliyiz, kararlıyız ve inşallah, bunu da hep beraber, sizlerle beraber başaracağız" dedi.

Akar, kanun teklifine katkı sağlayan milletvekillerine teşekkür ederek, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere ve şehit ailelerine sağlıklı ve uzun ömür diledi.