TBMM'de Sokak Hayvanlarına İlişkin Kanun Teklifi Görüşmeleri Başladı

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(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda, sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin birinci bölümü üzerine görüşmelere başlandı. DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu, "Geceleri yürürken hiçbir kedi köpek arkamdan geliyor mu diye bakmıyorum ama bir erkek geliyor mu diye bakıyorum. Kadınlar sokaklarda rahat yürüyemiyor. Önce kadınların sokakta rahat yürümesini sağlayacaksınız" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeler içeren 17 maddelik 'Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin' geneli üzerine görüşmeler devam ediyor. Kanun teklifinin birinci bölümünün tümü üzerine görüşmelerde milletvekilleri grubu bulunan partileri adına konuştu.

Saadet Parti'li Özdağ: "Yaptığınız kanunları Anayasa Makemesi bozuyor, gönderiyor"

Saadet- Gelecek Partisi Grup Başkanvekli Selçuk Özdağ, şöyle konuştu:

"Yıllardır hayvan hakları başta olmak üzere hayatın her bir değerine saygılı ve duyarlı çevrelerin yasalaşması için yoğun bir çaba gösterdiği tasarı, teklif iktidarın siyaset tarzı yüzünden maalesef ipe un serme politikasının kurbanı olmuştur. Kamuoyunda zaman zaman hayvanlara yapılan acımasız işkence ve zalimce uygulamaların gündeme gelmesi, kabaran toplumsal hassasiyet iktidarın konuyla ilgili düzenleme yapacağını ve bir an önce hayvan hakları yasasının çıkarılacağını söylemesi hep zamana yayma politikasına kurban edilmiştir. Sebebi ise gayet açıktır. Bu konuda da olabildiğince siyasi bir rant elde etmek için şartların olgunlaşması beklenmiştir.

Bilgiden uzaksınız, aynı zamanda sağ duyudan uzaksınız, toplumun taleplerinden uzaksınız. Ardından 'Kanun yapıyoruz' diyorsunuz. Yaptığınız kanunları Anayasa Makemesi bozuyor, gönderiyor. Danıştay zaman zaman iptal ediyor. Dinlemiyorsunuz ki.

İstedikleri zaman istedikleri kanunu bir gecede TBMM'de kanunlaştıran iktidar, 10 yıldır beklettiği hayvan hakları kanununu çıkaramadığı gibi bir de 'Bu kanun hala çıkmadı mı' diyerek kamuoyuna kanundan habersiz mesajlar vermiştir. Siyaset anlayışlarını tarif ederken 'Yaratılanı yaratandan ötürü sevdiğini" dillendiren iktidar sözcülerinin hayvanların da Allah tarafından canlılar olduğunu birçok değeri unuttukları gibi bunu unutmuşlar sanırım."

İYİ Parti'li Yaldır: "'ötanazinin kaldırıldığı iddia edilse bu uygulama gizlenmiş durumda"

İYİ Parti grubu adına Aksaray Milletvekil Turan Yaldır ise şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti olarak 'öldürme, yaşat' diyoruz. Topla, kısırlaştır, aşıla ve koru diyoruz. Milletimizin kucağına atılan kutuplaştırma bombası yani sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifine dair tutumumuz bellidir. Ne çocuklarımızın can güvenliğini ne de hayvan sevgimizi beceriksizliğe ve öngörüsüzlüğe terk edecek değiliz. Bu sorunu çözebilmek için merkezi hükümet ile yerel yönetimler, sivil toplum ile gönüllüler arasında koordinasyon ve iş birliği olmalıdır.

Görüşmekte olduğumuz kanun teklifinden 'ötanazi' uygulamasının kaldırıldığı iddia edilse de bu uygulama sadece gizlenmiş durumda. Dolaylı olarak 'ötanazi' yasalarımızda varlığını sürdürüyor. Kısırlaştırma, eğitim, sahiplendirme ve rehabilitasyon gibi insancıl yöntemler sahipsiz hayvanlar için en ideal uygulamalardır."

DEM Parti'li Otlu: "Geceleri yürürken, kedi köpek arkamdan geliyor mu diye bakmıyorum"

DEM Parti Grubu adına İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu, kanun teklifinin komisyon görüşmelerini eleştirerek şu değerlendirmede bulundu:

"Eğer AKP ve MHP iktidarı bu yasadan korkmasaydı biz komisyon görüşmeleri yaparken hayvan hakları savunucularını dinlemek isterdik ama AKP ve MHP iktidarı önce televizyonu gözaltına aldı, bardakları aldı, sonra tutanakları saatlerce gözaltına aldı. Kamuoyunun duymasını istemedi. Yasanızı savunuyorsanız neden korktuğunuzu açıklamanız gerekiyor.

Hiranur Vakfı'ndaki davaya gittim, polis barikatlarıyla önümüzü durdurdunuz, savunmaları engellediniz. Burada da dedi ki vekiliniz 'önce kadınları uyutun' dedi. Ondan sonra katledeceğinizi görüyoruz... Geceleri yürürken hiçbir kedi köpek arkamdan geliyor mu diye bakmıyorum ama bir erkek geliyor mu diye bakıyorum yani. Kadınlar sokaklarda rahat yürüyemiyor. Demek ki önce kadınların sokakta rahat yürümesini sağlayacaksınız."

CHP'li Aygün: "Ülkemizde geçen yıl iki kuduz vakası olmuş"

CHP Grubu adına Tekirdağ Milletvekili ilhami Özcan Aygün, mevcut yasada değil, uygulamada sorun olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"20 yıldan beri hiçbir şey yapmadınız. Hem köpekleri katledecek hem de seçim üzerinden elde edemediğiniz belediyelerimize çökmenize müsade etmeyeceğiz. Siz SGK borçlarını aynı zamanda köpek kanunuyla belediyelere çökmek istiyorsunuz ama vatandaşımız size imkan vermeyecek... Kuduz dediniz Tarım Bakanlığı'nın rakamlarına bakıyoruz, ülkemizde geçen yıl iki kuduz vakası olmuş. Size bakarsanız kuduz vakalarımız var, böyle bir kanuna ihtiyacımız var diyorsunuz."