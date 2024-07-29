TBMM'de Sokak Hayvanlarına İlişkin Kanun Teklifinin Görüşmelerinde Komisyon Başkanı Kirişci Milletvekillerinin Sorularını Yanıtladı

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(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda, sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerinde Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Kirişci, "2004'te hayvan haklarına ilişkin çıkarılan kanunun neden uygulanmadığı" sorusuna, "Bu kanun teklifinin tam da bu eksikliği gidermeye yönelik pek çok yönü bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu'nda, sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeler içeren 17 maddelik 'Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin' görüşmeleri devam ediyor. Komisyon Başkanı, Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

"Kısırlaştırılan hayvan sayısı 2 milyon 504 bin"

"2004'ten 2023'e kadar ne kadar hayvan kısırlaştırıldı?" sorusu üzerine, Kirişci, "Kısırlaştırılan hayvan sayısı bu süre zarfında 2 milyon 504 bin 595, aşılanan hayvan sayısı 2 milyon 846 bin 387, sahiplendirilen hayvan sayısı ise 533 bin 4 adettir" dedi.

"Kedi ve köpek üretimi, satışı ve ithalatının neden yasaklanmadığı" sorusuna ilişkin ise, "Kedi ve köpeklerin izinsiz üretimi veya satışında 2024 yılında 73 bin TL idari para cezası uygulanmaktadır. Ülkemize ticari amaçla kedi, köpek ithalatı yapılmamakta olup sadece sahipleri ya da sahipleri adına sorumluluğunu almış kişilerin beraberinde girişleri söz konusu olmaktadır. İthalatı yapılan ev hayvanları süs kuşu ve akvaryum balıklarıdır. Bunun haricinde, hayvanat bahçelerinde sergilenmek üzere spesifik olarak az sayıda hayvana izin verilmektedir" dedi.

"2004'te çıkarılan hayvan hakları kanunu neden uygulanmadı?"

"2004'te çıkarılan hayvan hakları kanunu neden uygulanmadı" sorusuna da, "Bu kanun teklifinin tam da bu eksikliği gidermeye yönelik pek çok yönü bulunmaktadır. Zira, sorumluluklarını yerine getirmeyenlere bu sorumluluklarını yerine getirmedikleri için herhangi bir işlem bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

"Böyle bir bütçe zaten yok"

"Bütçelerle ilgili denetim yapıldı mı?" sorusuna ise Kirişci, şu cevabı verdi:

"Böyle bir bütçe zaten yok. İlk defa bu kanun teklifiyle beraber, burada, hayvanların sokaklardan alınması, bunlara gerekli işlemlerin yapılması ve hayvan barınaklarının imarı ve inşası bu hayvanlara bakma ve sahiplenilinceye kadar barınaklarda tutulmasıyla ilgili giderler için artık bu yeni uygulamada, hepinizin bildiği, büyükşehirlerde binde 3 diğer tarafta da 25 binin üzerindeki belediyeler için de binde 5 oranında bütçeden gerekli ayrım yapılmalı."

"Barınak sayısı 322 adet olup halen kapasitesi 105 bindir"

Barınak sayısına ilişkin soruya da, "322 adet olup halen kapasitesi 105 bindir. Şu soru akla geliyor ve bu soru soruluyor sıklıkla, '4 milyon hayvanı, bu hayvanları da bu barınaklarda tutacaksak ne kadar hayvan barınağına ihtiyacımız var?' Değerli arkadaşlar, bunlar, takvim olarak 31 Aralık 2028'in bildirilmesinin de esas amacı aslında budur. Dolayısıyla bu kanun yürürlüğe girdiğinden itibaren dört yıl süreyle belediyelerin kendi bütçelerinden o bahsedilen oranlar nispetinde bu parayı ayıracakları ve buradan hareketle de bu barınakları hayvanları orada rehabilite edip, kısırlaştırıp ve hayvanların ihtiyaçlarını karşılayacakları söylenebilir" diye konuştu.

"Bakan olduğum dönemde, kanun teklifine ilişkin çalıştay düzenlendi"

Kanun teklifinin "Bilimsel bir altyapısı var mı?" sorusuna Kirişci şu cevabı verdi:

"Benim de bakan olarak görev yaptığım dönemde bu kanun teklifiyle ilgili bir çalıştay düzenlendi. Bu çalıştaya Cumhurbaşkanlığından, Tarım Orman Köyişleri Komisyonumuzdan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan, İçişleri Bakanlığı'mızdan, Sağlık Bakanlığı'ndan, Türkiye Belediyeler Birliği bu toplantıya katıldı. Çalışmalarda belediyelerden ve akademisyenlerden çalıştayda bir araya geldi. Katkı sağlamaya çalışan herkes katkı sağladı."

2004'te uygulamaya konulan kanunla ilgili Kirişci, "Kanunla ilgili eksiklikler görüldü ve kanun teklifinin kendisi aslında geçmişteki bu eksikleri gidermeye yönelik kapsamlı bir çalışma oldu. Kanunlaştığında Türkiye'nin ihtiyacı olan bir mevzuat tekrar uygulamaya geçirilmiş olacak" diye konuştu.

Kirişci'nin danışmanlık firması olduğu iddiası

DEM Parti Milletvekili Çiçek Otlu'nun Londra'da da ofisi bulunan "NewBridge" adındaki danışmanlık firmasının ortağı olduğuna ilişkin sorusuna Kirişci, "Bakan olduğum gün bahsi geçen şirketle ilişkimizi sonlandırdık" dedi. Otlu, "İnkar ediyor ilişkisinin olmadığını söylüyor. Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alirıza Alaboyun, CEO Yardımcısı eski AKP Milletvekili Nevzat Pakdil, Yönetim Kurulu Üyesi olarak da eski AKP Miletvekili Hikmet Erdoğan'dan oluşmuş ve Vahit Kirişci Yönetim Kurulu Başkanı" dedi. Kirişci, "Başka bir görevi yokken bir şirketin ortağı olmak bu ülkede ne zaman suç oldu" diye konuştu.