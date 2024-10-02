TBMM'de Yapay Zeka Komisyonu Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TBMM'de Yapay Zeka Komisyonu Kuruldu

Geniş Video İzle

TBMM, yapay zeka konularını araştırmak üzere 22 üyeden oluşan komisyon kurma kararı aldı.

02.10.2024 23:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TBMM)- TBMM Genel Kurulu'nda tüm partilerin oylarıyla "yapay zeka" ile ilgili, 22 üyeden oluşacak Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kararlaştırıldı. Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin Genel Kurul görüşmelerine, komisyonun yerinde bulunmaması nedeniyle geçilemedi.

Yeni yasama yılının açılışının ardından ilk Genel Kurul birleşiminde, yapay zeka gündeme geldi. AKP'nin, Yapay Zeka ile ilgili Araştırma Komisyonu kurulması konusundaki önergesine ilişkin öngörüşme yapıldı. AKP'nin önergesinde "Ülkelerin, yapay zekanın potansiyel kazanımlarından faydalanmak amacıyla emniyetli ve güvenilir bir şekilde geliştirilmesi, uygulanması ve kullanımı için politikalar geliştirdiği görülmektedir" ifadeleri yer aldı.

Tüm partilerin konuya ilişkin önergeleri birleştirildi ve TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, gruplara söz verdi.

Saadet Partili Kaya: "Hukuki alt yapısının olması lazım"

Saadet Partisi grubu adına konuşan İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya Kaya, "Bütün alanlarda kullanımı teşvik edilen ama teşvik edilmesiyle birlikte de risklerinin ne olduğu kestirilemeyen hukuki altyapısının nasıl yapılacağına dair tam olarak anlaşma, uzlaşmanın olmadığı alan. Böyle bir durumda ülke olarak bizim yapay zekadan farklı yol çizmemiz doğru değil" dedi.

İYİ Partili Türkeş: "Doğal afetler ve acil durumlarda hızlı bir müdahale sağlayabilir"

İYİ Parti grubu adına Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş "Yapay zeka, doğal afetler ve acil durumlar sırasında veri analizi ve tahminlerinde bulunarak hızlı ve etkili bir müdahale sağlamak için kullanılabilir. Yapay zekada etik ve hukuki sorunlar karşımıza çıkıyor. Kimlerin hedef alındığı, verilerin nasıl kullanıldığı ve yapay zeka kararlarının şeffaflığı konuları hala konuşulmaktadır" şeklinde konuştu.

DEM Partili Cuppolo: "Ne tümüyle karşıyız ne de tümüyle yanındayız"

DEM Parti Grubu adına Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cuppolo da şunları söyledi:

"Biz yapay zekaya ne tümüyle karşıyız ne de tümüyle yanındayız. Çünkü yapay zekaya bakışımızda da üçüncü yol anlayışımız geçerlidir. Şu an içinden geçtiğimiz dördüncü endüstriyel devrimi var. Bu endüstriyel devrimin emeği odağına alan, bütün insanlara saygı duyan, işçiyi işsiz bırakmayan bir şekilde dönüşeceğini düşünüyoruz. Bu, RTÜK gibi olmamalı. RTÜK çıktığında, 'televizyonlar, radyolar istediği gibi yayın yapmasınlar' dendi. Şimdi RTÜK Ebubekir Şahin'in arka bahçesine dönmüş durumda, kimi beğenmese 'talimat verdim bakacaklar' diyor."

CHP'li Öztürk: "Kamu ve özel sektör teknoloji merkezi gibi çalıştırılmalıdır"

CHP grubu adına konuşan CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk de "Yapay zeka ile ilgili Türkiye'nin yüksek teknoloji kullanan değil sadece yüksek teknoloji üreten bir ülke olmasını sağlayacak vizyon Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı için tasarlanan kalkınma amaçlı tüm stratejilerin merkezinde olmalıdır. Türkiye'yi bütüncül bir teknoloji üretim merkezi haline getirmek için kamu, özel sektör akademi ve sivil toplumla birlikte uçtan uca tek bir teknoloji merkezi gibi çalıştırılmalıdır. Bizim hedefimiz budur" diye konuştu.

AKP'li Dönmez, yapay zekanın hazırladığı metni okudu

AKP Grubu adına Fatih Dönmez, Genel Kurul'da komisyonunun kurulmasını bir yapay zeka programına sorduğunu belirterek yapay zekanın hazırladığı metni okudu. Dönmez, "Yapay zeka programlarından birisine Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulacak bu konuda bir konuşma metni hazırlar mısınız diye sorduk. Teknolojinin geldiği noktayı açıklamak açısından ilginç" dedi.

Dönmez, "Risklerin de doğru değerlendirilmesi kanatindeyim. ABD, 'bekle gör' politkası izliyor. Avrupa Birliği, bu yıl içerisinde Temmuz ayında düzenleme yaptı ve üye ülkelerinden de bunu talep etti. Bu komisyon kurulduğu takdirde, dijital Türkiye vizyonu ve milli teknoloji hamlesi hedeflerimize büyük bir katkı sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Öğretmenlik Meslek Kanununun görüşmelerine geçilmedi

Konuşmaların ardından Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, komisyonu kurulmasını oylamaya sundu. Yapay Zeka Araştırma Komisyonu tüm partilerin oylarıyla kabul edildi. Komisyon 22 üyeden oluşacak. Komisyonun çalışma süresi üç ay sürecek ve komisyon gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek. Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin görüşmelerine komisyonun yerinde bulunmaması nedeniyle geçmedi. Bozdağ, birleşimi yarın 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

TBMM\'de Yapay Zeka Komisyonu Kuruldu
Kaynak: ANKA

Tbmm Genel Kurulu, Teknoloji, Politika, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM'de Yapay Zeka Komisyonu Kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:07 Bahçeli’den Davutoğlu’na: Zat-ı alinizin bu dönemde çok önemli birikiminize ihtiyacı var. Bahçeli'den Davutoğlu'na: Zat-ı alinizin bu dönemde çok önemli birikiminize ihtiyacı var.
22:45 CHP lideri Özel’den İmamoğlu çıkışı: Bence siyasi yasak istinafta onaylanacak CHP lideri Özel'den İmamoğlu çıkışı: Bence siyasi yasak istinafta onaylanacak
22:09 İsrail Kabinesinden ’İran’ kararı İsrail Kabinesinden 'İran' kararı
20:16 ABD, İran’a yeni yaptırımlara hazırlanıyor ABD, İran'a yeni yaptırımlara hazırlanıyor
19:27 Hizbullah, sızmaya çalışan İsrail askerlerinin bozguna uğradığı görüntüleri yayınladı Hizbullah, sızmaya çalışan İsrail askerlerinin bozguna uğradığı görüntüleri yayınladı
10:50 İsmail Kartal Süper Lig’e geri dönüyor İsmail Kartal Süper Lig'e geri dönüyor
10:47 Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor
10:33 Havaalanında meydana gelen patlama sonucu 7 metrelik çukur oluştu Havaalanında meydana gelen patlama sonucu 7 metrelik çukur oluştu
10:18 Angelina Jolie, erkek arkadaşı İngiliz rapçi Akala ile ilişkisini Instagram üzerinden resmen duyurdu Angelina Jolie, erkek arkadaşı İngiliz rapçi Akala ile ilişkisini Instagram üzerinden resmen duyurdu
10:11 FETÖ’cü hakim Mustafa Karatay, Ankara’da saklandığı evde yakalandı FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay, Ankara'da saklandığı evde yakalandı
10:07 İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu
09:57 Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 00:05:21. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM'de Yapay Zeka Komisyonu Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement