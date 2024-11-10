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TBMM'de Yoğun Haftanın Gündemi

TBMM, yargı düzenlemeleri ve 4 bakanlığın bütçelerini görüşecek. Kamu başdenetçisi seçilecek.

10.11.2024 17:36
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(TBMM)  - TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta yargıyla ilgili düzenlemeler öngören, casuslukla ilgili yeni suç ihdas eden Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak. Genel Kurul bu hafta, yeni Kamu Başdenetçisi seçecek. Plan ve Bütçe Komisyonunda da Ticaret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Milli Eğitim ve Hazine ve Maliye bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri görüşülecek.

TBMM'de bu hafta Genel Kurul'da ve komisyonlarda gündem yoğun olacak.

Genel Kurul'da 12 Kasım Salı günü Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyon tarafından aday olarak belirlenen Mehmet Akarca, Burhanettin Sağsöz ve Şinasi Yurdakul arasından kamu başdenetçisi seçecek. Eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığı için yeniden aday olmuş ancak seçilememişti.

Yargıda yeni düzenlemeler

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta yargıya ilişkin düzenlemeler içeren Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak.

Teklifle casuslukla ilgili yeni suç ihdas ediliyor. Devletin güvenliği veya iç ya da dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işleyenler, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Buna göre, TCK'nin "Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk" bölümüne eklenecek madde, Kanun'un "Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma" başlıklı maddesinden sonra "Devletin güvenliği veya siyasal yararları aleyhine suç işleme" başlığıyla yer alacak.

Söz konusu kanunda yaptırıma bağlanan "belge ve bilgi temini veya bunların açıklanması" dışında devletin güvenliği veya iç ya da dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işleyenler, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Fail hakkında hem bu suçtan hem de işlediği ilgili suçtan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmedilecek.

Fiil, savaş sırasında işlenmiş veya devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askeri hareketlerini tehlikeyle karşı karşıya bırakmışsa faile 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek. Suçun, milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birimler ile proje, tesis ve hizmetleri yerine getiren kurum ve kuruluşlarda görev yapanlar tarafından işlenmesi halinde verilecek ceza bir kat artırılacak. Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlı olacak.

Teklif boşanmayla ilgili de düzenlemeler getiriyor.  Boşanma davası reddinin kesinleşmesinden sonra ortak hayatı kuramayan çiftlerin yeniden dava açabilmesi için gereken süre 3 yıldan 1 yıla indirilecek.

Teklife göre Noterlik Ücret Tarifesi, her yıl mart ayı yerine ocak ayı başında belirlenecek. Türk Medeni Kanunu'nda yapılan değişiklikle adın değiştirildiği nüfus siciline kayıt ve Basın İlan Kurumunun ilan portalında ilan edilecek. Bu ilanda; hükmü veren mahkeme, kararın verildiği tarih, dosyanın esas ve karar numarası ile adının değiştirilmesine karar verilen kişinin nüfusa kayıtlı olduğu yer, doğum tarihi, anne ve baba adı, önceki adı ve soyadı, mahkeme kararıyla verilen yeni adı ve soyadı yer alacak.

Devlet üniversiteleri, Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) kurabilecek. Hükümlülerin örgün ve yaygın öğretim haklarının kapsamı genişletilecek.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 4 bakanlık bütçesi görüşülecek

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bu hafta  salı günü Ticaret Bakanlığı, çarşamba günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığı, cuma günü Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.

İhtisas komisyonlarında gündem

TBMM'de bu hafta Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu basına kapalı toplantısında Devlet İstihbarat Hizmetleri ile Güvenlik ve İstihbari Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin 2023 Yılı Raporu'nun görüşmeleri kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu yetkililerinden bilgi alacak.

Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyonu da toplanarak, Alt Komisyon tarafından belirlenen 12 aday arasından 4 kamu denetçisi seçecek. Seçilen kamu denetçileri, Komisyonda yemin edecek.

Bayındırlık, İmar, laştırma ve Turizm Komisyonu, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı 2023 Yılı Sayıştay Raporunu görüşecek.

Grup toplantıları

TBMM'de Salı ve Çarşamba günleri partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.

Kaynak: ANKA

Tbmm Genel Kurulu, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Yargı, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM'de Yoğun Haftanın Gündemi - Son Dakika

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