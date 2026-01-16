TBMM'deki istismar davasında ara karar - Son Dakika
TBMM'deki istismar davasında ara karar

16.01.2026 14:59
Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi, TBMM'deki cinsel istismar davasında, tutuklu dört sanığın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanığın adli kontrol tedbrinin kaldırılmasına karar verdi. Sonraki duruşma 9 Şubat'a ertelendi.

TBMM'de stajyer öğrencilerin cinsel istismara maruz kaldığı iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B., Recep S. ve Ramazan Ç.'nin yargılandığı duruşmada sanıkların savunmaları alındı.

Beş sanık hakkında "çocuğa karşı cinsel taciz" ve "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçlamalarından 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

"BOŞLUĞUMA GELDİ" SAVUNMASI

Duruşmada sanık İbrahim B., stajyer öğrenciye attığı mesajları kabul ederek "Boşluğuma geldi, çok pişmanım" savunmasında bulundu. Birgün'den Mustafa Bildircin'in aktardığı bilgilere göre; İbrahim B., stajın bitmesinden sonra iletişime geçerek WhatsApp üzerinden mesaj gönderdiğini öne sürerek, "İlk defa böyle bir şey yaptım. Bir akşam canım sıkkındı, moralim bozuktu" dedi.

"Karımla mutlu değilim" şeklinde mesaj attığını da kabul eden İbrahim B. herhangi bir fiziksel temasta bulunmadığını iddia ederek mağdurdan özür dilediğini ifade etti.

"EŞİMİN BİLGİSİ VARDI"

Sanık Ramazan Ç. ise bir stajyerin stajı bittikten sonra kendisini aradığını ve "Babamla tartıştık" diyerek kendisinden para istediğini öne sürdü. Çetin, stajyere para gönderdiğinden eşinin de bilgisi olduğunu savundu.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Mahkeme, tutuklu 4 sanığın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanığın ise adli kontrol tedbrinin kaldırılmasına karar vererek duruşmayı 9 Şubat'a erteledi.

NE OLMUŞTU?

TBMM'de 2024-2025 eğitim öğretim döneminde staj yapan D.K. isimli öğrenci, Meclis lokantasında görevli H.İ.G. isimli şahıs tarafından cinsel tacize uğradığı iddiasıyla 4 Aralık'ta Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne müracaat etmişti. Mağdure D.K.'nin şikayeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılık soruşturmayı tamamlayarak iddianameyi hazırlamıştı. Başsavcılıkça hazırlanan iddianamede, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne başvuran ve olay tarihinde 18 yaşından küçük olan 4 mağdurenin, TBMM'de stajyer olarak bulundukları dönemde Meclis lokantasında çalışan Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B., Ramazan Ç. ve Recep S. tarafından tacize uğradıkları iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, mağdurelerin beyanlarının Çocuk İzlem Merkezi'nde alındığı, bu kapsamda 5 şüphelinin gözaltına alındığı, Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B. ve Recep S.'nin tutuklandığı, Ramazan Ç.'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı hatırlatıldı.

ARALARINDA 'AĞABEY-KARDEŞ İLİŞKİSİ' BULUNDUĞUNU İLERİ SÜRDÜLER

Sanıkların savunmalarına da yer verilen iddianamede, şüphelilerin mağdurlarla aralarında 'ağabey-kardeş ilişkisi' bulunduğunu ileri sürdükleri, mağdurelere gönderilen mesajların iş ilişkisi kapsamında yazıldığını ve iş yerindeki fiziki temasların taciz niteliği taşımadığını savundukları aktarıldı. İddianamede, olay tarihinde 15-18 yaş aralığında bulunan mağdurelere yönelik olarak, kamu görevi ve hizmet ilişkisinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak ve eğitici-öğretici yükümlülüğü bulunan kişiler olmaları nedeniyle, sanıkların zincirleme şekilde çocuğa karşı nitelikli cinsel taciz suçunu işlediklerinin değerlendirildiği kaydedildi.

'KÜÇÜK SEVGİLİM' VE 'FISTIĞIM' MESAJLARI

İddianamede, bazı sanıkların mağdurelerle cep telefonu ve sosyal medya üzerinden iletişim kurarak 'küçük sevgilim', 'fıstığım', 'çok güzelsin' gibi ifadeler içeren mesajlar gönderdiği, mesajların farklı tarihlerde zincirleme şekilde devam ettiği belirtildi. Elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlenen bu eylemlerin, çocuğa karşı cinsel taciz suçunu oluşturduğu kaydedildi.

Mağdure beyanlarında, bazı sanıkların iş yeri içerisinde ve dışında tokalaşma bahanesiyle uzun süreli temas kurdukları, sarılma, omza dokunma, belden sarılma, kol ve göğüs bölgesine temas, kulağa fısıldama gibi davranışlarda bulundukları aktarıldı. İddianamede, bu eylemlerin sarkıntılık düzeyinde çocuğun cinsel istismarı suçunu oluşturduğu ifade edildi.

CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLAR TESPİT EDİLDİ

Bazı mağdureler, sanıkların kendileriyle yalnız kalmaya çalıştıklarını, hitap konusunda 'usta deme, ismimle hitap et' şeklinde telkinlerde bulunduklarını, çalışma alanlarının sık sık değiştirildiğini ve bu durumun baskı unsuru olarak kullanıldığını beyan etti.

İddianamede, mağdureler tarafından dosyaya sunulan WhatsApp mesaj ekran görüntülerine de yer verildi. İnceleme sonucunda, sanıklara ait hatlardan gönderildiği tespit edilen mesajlarda, mağdurelere yönelik cinsel içerikli, duygusal bağ kurmaya yönelik ve rahatsız edici ifadelerin bulunduğu, mesajların süreklilik arz ettiği belirtildi.

16 YIL 6'ŞAR AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

Sanıkların bazı eylemlerini cep telefonu mesajlarıyla gerçekleştirerek elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlandıkları, ayrıca mağdurelere yönelik iş yeri içinde ve dışında sergiledikleri davranışlarla sarkıntılık düzeyinde cinsel istismar suçunu işledikleri ifade edildi. Sanıklar hakkında, 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' ve 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçlarından 16 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 57'nci Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

