TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' süreci tartışıldı

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda, "Terörsüz Türkiye" süreci tartışıldı. Yeni Yol Partisi'nin süreçle ilgili genel görüşme önergesinin gündeme alınması önerisi, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için oylanamadan ertelendi. Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, "Süreç, devlet kurumlarımızın koordinasyonu, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi, Meclisimizin katkısı ve milletimizin desteğiyle aynı kararlılıkla ilerlemekte" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da "varlık barışı" ile ilgili düzenlemeler ve İstanbul Finans Merkezi bünyesindeki firmalara vergi avantajları sağlayan, ayrıca SGK'ya borçlar taksitlerinin 36 aydan 72 aya çıkarılmasını öngören Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülmelerine devam edilmeden önce partilerin grup önerileri görüşüldü.

Yeni Yol Partisi, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda atılması gereken adımların değerlendirilmesi amacıyla genel görüşme önergesinin gündeme alınmasına ilişkin grup önerisi verdi. Önerinin gerekçesini açıklayan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı raporun Meclis Genel Kurulu'nda ele alınması çağrısında bulundu. Görüşülen öneride, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından 18 Şubat 2026'da açıklanan raporun Genel Kurul gündemine alınarak "Terörsüz Türkiye" sürecinde izlenecek yol haritasının değerlendirilmesi istendi.

Türkiye'nin ağır toplumsal sorunlarının TBMM'nin yasa yapıcı ve denetleyici işleviyle ele alındığında çözüm ufkuna kavuşabileceğini belirten Kaya, "Türkiye Büyük Millet Meclisi soruna sahip çıktığında kalıcı çözüm ufku her zaman doğmuştur" dedi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi partilere yaptığı çağrı sonrasında 51 kişilik komisyonun kurulduğunu belirten Kaya, komisyonun 21 toplantı yaptığını ve hazırlanan raporun 51 üyeden 48'inin onayıyla kabul edildiğini hatırlattı. Raporda iki temel başlık bulunduğunu söyleyen Kaya, bunların "sürece ilişkin yasal düzenleme önerileri" ile "demokratikleşmeye ilişkin öneriler" olduğunu kaydetti.

"SÜREÇ DEVAM EDERKEN GEREKLİ YASAL DÜZENLEMELERİN YAPILMASI KONUSUNDA GENEL ANLAYIŞ BİRLİĞİ VAR"

Kaya, komisyon raporunda örgütün feshi ve silah bırakma süreci devam ederken gerekli yasal düzenlemelerin yapılması konusunda görüş birliği sağlandığını belirterek, "Silahlar tamamen bırakıldıktan sonra değil, süreç devam ederken gerekli yasal düzenlemelerin yapılması konusunda genel anlayış birliği vardır" dedi. Demokratikleşme adımlarının güvenlik sürecine bağlanmasını eleştiren Kaya, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymak için örgütün silah bırakmasını mı bekleyeceğiz? Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanması için örgütün silah bırakmasını mı bekleyeceğiz" diye konuştu. Kayyum uygulamalarını da eleştiren Kaya, raporda belediye başkanlarının görevden alınması durumunda yerlerine belediye meclisi içinden başkan vekili seçilmesi önerisinin yer aldığını belirtti. Kaya, "Bu demokratikleşme için örgütün silah mı bırakması lazım" ifadelerini kullandı. Demokratikleşme ve insan haklarına ilişkin adımların hiçbir şart beklenmeden atılması gerektiğini savunan Kaya, "Kimsenin ipe un sermeye hakkı yok. Süreçle ilgili yasal adımlar silahların bırakılmasından sonra değil, silah bırakmayı teşvik eden hukuki düzenlemelerle mümkün olacaktır" dedi.

Kaya, komisyon raporunun TBMM Genel Kurulu'nda kapsamlı şekilde ele alınması çağrısında bulunarak, "Saraydan ya da başka bir yerden çağrı beklemeyelim, bu raporun gereklerini hep beraber konuşalım ve kendi gündemimize sahip çıkalım" diye konuştu.

"KOMİSYONUN HİÇBİR YAPTRIMI, YETKİSİ YOK"

Öneri üzerine söz alan İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ise Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun anayasal, yasal ya da İçtüzüğe dayalı bir komisyon olmadığını savunarak, "Hiçbir yaptırımı yoktur, hiçbir yetkisi yoktur, hiçbir salahiyeti yoktur, hiçbir hukuki karşılığı yoktur" dedi. İYİ Parti'nin bu nedenle komisyona katılmadığını belirten Çömez, "Başında nerede duruyorsak bugün de aynı noktadayız" diye konuştu. Komisyonun kurulma amacının "toplumu ikna etmek" olduğunu öne süren Çömez, "Bir zamanlar akil adamlarla ikna etmeye çalıştığınız süreci bugün parlamentoyu kullanarak yapmaya çalıştınız" ifadelerini kullandı. "Terör örgütü PKK'nın kayıtsız şartsız silah bırakması" söyleminden geri adım atıldığını savunan Çömez, "Şimdi diyorsunuz ki 'Silah bırakmasa da kanunlar çıksın, yasalar çıksın'" dedi.

OLUÇ'TAN SÜRECE "BİSİKLET" BENZETMESİ