TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' süreci tartışıldı

13.05.2026 18:04  Güncelleme: 22:16
TBMM Genel Kurulu'nda 'Terörsüz Türkiye' süreci ele alındı. Yeni Yol Partisi'nin genel görüşme önergesi, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için ertelendi. AK Partili Cüneyt Yüksel, sürecin kararlılıkla ilerlediğini belirtti.

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda, "Terörsüz Türkiye" süreci tartışıldı. Yeni Yol Partisi'nin süreçle ilgili genel görüşme önergesinin gündeme alınması önerisi, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için oylanamadan ertelendi. Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, "Süreç, devlet kurumlarımızın koordinasyonu, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi, Meclisimizin katkısı ve milletimizin desteğiyle aynı kararlılıkla ilerlemekte" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da "varlık barışı" ile ilgili düzenlemeler ve İstanbul Finans Merkezi bünyesindeki firmalara vergi avantajları sağlayan, ayrıca SGK'ya borçlar taksitlerinin 36 aydan 72 aya çıkarılmasını öngören Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülmelerine devam edilmeden önce partilerin grup önerileri görüşüldü.

Yeni Yol Partisi, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda atılması gereken adımların değerlendirilmesi amacıyla genel görüşme önergesinin gündeme alınmasına ilişkin grup önerisi verdi. Önerinin gerekçesini açıklayan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı raporun Meclis Genel Kurulu'nda ele alınması çağrısında bulundu. Görüşülen öneride, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından 18 Şubat 2026'da açıklanan raporun Genel Kurul gündemine alınarak "Terörsüz Türkiye" sürecinde izlenecek yol haritasının değerlendirilmesi istendi.

Türkiye'nin ağır toplumsal sorunlarının TBMM'nin yasa yapıcı ve denetleyici işleviyle ele alındığında çözüm ufkuna kavuşabileceğini belirten Kaya, "Türkiye Büyük Millet Meclisi soruna sahip çıktığında kalıcı çözüm ufku her zaman doğmuştur" dedi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi partilere yaptığı çağrı sonrasında 51 kişilik komisyonun kurulduğunu belirten Kaya, komisyonun 21 toplantı yaptığını ve hazırlanan raporun 51 üyeden 48'inin onayıyla kabul edildiğini hatırlattı. Raporda iki temel başlık bulunduğunu söyleyen Kaya, bunların "sürece ilişkin yasal düzenleme önerileri" ile "demokratikleşmeye ilişkin öneriler" olduğunu kaydetti.

"SÜREÇ DEVAM EDERKEN GEREKLİ YASAL DÜZENLEMELERİN YAPILMASI KONUSUNDA GENEL ANLAYIŞ BİRLİĞİ VAR"

Kaya, komisyon raporunda örgütün feshi ve silah bırakma süreci devam ederken gerekli yasal düzenlemelerin yapılması konusunda görüş birliği sağlandığını belirterek, "Silahlar tamamen bırakıldıktan sonra değil, süreç devam ederken gerekli yasal düzenlemelerin yapılması konusunda genel anlayış birliği vardır" dedi. Demokratikleşme adımlarının güvenlik sürecine bağlanmasını eleştiren Kaya, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymak için örgütün silah bırakmasını mı bekleyeceğiz? Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanması için örgütün silah bırakmasını mı bekleyeceğiz" diye konuştu. Kayyum uygulamalarını da eleştiren Kaya, raporda belediye başkanlarının görevden alınması durumunda yerlerine belediye meclisi içinden başkan vekili seçilmesi önerisinin yer aldığını belirtti. Kaya, "Bu demokratikleşme için örgütün silah mı bırakması lazım" ifadelerini kullandı. Demokratikleşme ve insan haklarına ilişkin adımların hiçbir şart beklenmeden atılması gerektiğini savunan Kaya, "Kimsenin ipe un sermeye hakkı yok. Süreçle ilgili yasal adımlar silahların bırakılmasından sonra değil, silah bırakmayı teşvik eden hukuki düzenlemelerle mümkün olacaktır" dedi.

Kaya, komisyon raporunun TBMM Genel Kurulu'nda kapsamlı şekilde ele alınması çağrısında bulunarak, "Saraydan ya da başka bir yerden çağrı beklemeyelim, bu raporun gereklerini hep beraber konuşalım ve kendi gündemimize sahip çıkalım" diye konuştu.

"KOMİSYONUN HİÇBİR YAPTRIMI, YETKİSİ YOK"

Öneri üzerine söz alan İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ise Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun anayasal, yasal ya da İçtüzüğe dayalı bir komisyon olmadığını savunarak, "Hiçbir yaptırımı yoktur, hiçbir yetkisi yoktur, hiçbir salahiyeti yoktur, hiçbir hukuki karşılığı yoktur" dedi. İYİ Parti'nin bu nedenle komisyona katılmadığını belirten Çömez, "Başında nerede duruyorsak bugün de aynı noktadayız" diye konuştu. Komisyonun kurulma amacının "toplumu ikna etmek" olduğunu öne süren Çömez, "Bir zamanlar akil adamlarla ikna etmeye çalıştığınız süreci bugün parlamentoyu kullanarak yapmaya çalıştınız" ifadelerini kullandı. "Terör örgütü PKK'nın kayıtsız şartsız silah bırakması" söyleminden geri adım atıldığını savunan Çömez, "Şimdi diyorsunuz ki 'Silah bırakmasa da kanunlar çıksın, yasalar çıksın'" dedi.

OLUÇ'TAN SÜRECE "BİSİKLET" BENZETMESİ





Önerge üzerine söz alan DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, süreç kapsamında öncelikle özel bir yasal düzenleme yapılması gerektiğini belirterek, "Biz buna 'barış yasaları' diyoruz" dedi. Oluç, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunun özellikle 6'ncı bölümünde yer alan düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Oluç, "İlk olarak yapılması gereken, burada ifade edilen özel yasanın çıkarılmasıdır" diye konuştu. Sürecin karşılıklı adımlarla ilerlemesi gerektiğini savunan Oluç, "Pedalın iki tarafının da çevrildiği bir bisikletin gitmesini sağlayacak tempoda bu çalışmaları yapmak gerekir" ifadelerini kullandı.
"SÜRECİ BOZMAK İSTEYEN KÜRESEL VE BÖLGESEL GÜÇLER VAR"
Özel, yasal düzenlemenin ardından İnfaz Yasası, Terörle Mücadele Yasası, Türk Ceza Kanunu ve yerel yönetimlere ilişkin mevzuatta değişiklik yapılması gerektiğini belirten Oluç, "Kayyımları ilgilendirdiği için yerel yönetimler yasasında gerekli düzenlemelerin yapılması gerekir ve elbette AYM ve AİHM kararlarının uygulanması gerekir" dedi. Dünyadaki çatışma çözümü örneklerine değinen Oluç, Türkiye'nin Orta Doğu coğrafyasında bulunduğunu hatırlatarak, "Orta Doğu her gün yeni sorunların üretildiği bir yer. Her gecikmenin maliyeti Türkiye'de yaşayan bütün insanlar için ağır sonuçlar ortaya çıkarabilir" diye konuştu. Süreci bozmak isteyen güçlerin bulunduğunu öne süren Oluç, "Süreci bozmak isteyen küresel ve bölgesel güçler var, Türkiye'de sivil ve askeri bürokrasi içinde ve siyaset alanında bunu bozmak isteyen güçler var. Onlara fırsat verilmemeli ve bir an evvel bu yasalar çıkarılmalıdır" ifadelerini kullandı.
"SÜREÇ AYNI KARARLILIKLA İLERLEMEKTE"
Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel ise Yeni Yol Partisi'nin önergesine katılmadıklarını belirterek, şunları söyledi:
"Komisyon raporunun altıncı ve yedinci bölümlerinde de açıkça ortaya konulduğu üzere, sürecin en kritik ve belirleyici eşiği terör örgütünün silah bırakması ve kendisini tamamen feshetmesidir. Bu çerçevede, öncelikle silah bırakma sürecinin somut, doğrulanabilir ve geri dönülmez şekilde gerçekleşmesi, ilgili devlet kurumlarının tespit ve teyit mekanizmalarıyla bu sürecin eksiksiz biçimde tamamlandığının ortaya konulması esas alınmaktadır. Raporda ayrıca silah bırakma ve fesih sürecinin kesin biçimde tamamlanmasının ardından toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi, sürecin hukuki çerçevesinin belirlenmesi, izleme mekanizmalarının oluşturulması ve toplumsal bütünleşmeyi kalıcı hale getirecek adımların değerlendirilmesine yönelik önerilere de yer verilmektedir. Bu kapsamda, silah bırakma süreci sonrasında ortaya çıkabilecek ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla süreci ve sonrasını yönetmeye dönük, amaca özgülenmiş, müstakil ve geçici mahiyette bazı yasal düzenlemelerin Meclis'imizin iradesiyle ayrıca ele alınabileceği ifade edilmektedir. Dolayısıyla, süreç öncelikle silahların tamamen bırakıldığının ilgili kurumlarca teyit edildiği bir zeminde ilerleyerek, sonrasında ise ihtiyaç duyulması halinde gerekli düzenlemeler Meclis'imizin takdirine sunulacaktır.
Türkiye yaklaşık yarım asra yaklaşan terörle mücadelesinde ağır bedeller ödemiş ancak milli birlik ve beraberliğinden asla taviz vermemiştir. Bugün ortaya konulan terörsüz Türkiye iradesi şehitlerimizin aziz hatırasından, gazilerimizin fedakarlıklarından ve milletimizin ortak vicdanında kökleşen kardeşlik idealinden güç almaktadır. Bu süreçte artık geri dönüş yoktur. Süreç, devlet kurumlarımızın koordinasyonu, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi, Meclisimizin katkısı ve milletimizin desteğiyle aynı kararlılıkla ilerlemektedir. Bu çerçevede yürütülen kapsamlı çalışmalar, hazırlanan nitelikli rapor ve devam eden süreç dikkate alındığında genel görüşme açılmasına yönelik önergeye katılmıyoruz."
Yeni Yol Partisi'nin önerisinin oylanmasından önce muhalefetin talebiyle toplantı yeter sayısı için oylama yapıldı. İlk oylamada yeter sayının çıkmaması üzerine birleşime 15 dakika ara verildi. İkinci oylamada da yeter sayının bulunamaması üzerine Meclis Başkanvekili Buldan, Genel Kurul oturumunu yarın saat 14.00'te açılmak üzere kapattı.



Kaynak: ANKA

Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Terör, Son Dakika

