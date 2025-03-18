TBMM Genel Kurulu'nda Gerginlik... Veli Ağbaba: "Sizden Daha İki Yüzlü, Daha Yalancı, Sizden Daha Kıvırtan Bir Siyaset Dünyaya Gelmemiştir" - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu'nda Gerginlik... Veli Ağbaba: "Sizden Daha İki Yüzlü, Daha Yalancı, Sizden Daha Kıvırtan Bir Siyaset Dünyaya Gelmemiştir"

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın konuşması üzerine gerginlik yaşandı. Ağbaba, "Sizden daha iki yüzlü, daha yalancı sizden daha kıvırtan bir siyaset dünyaya gelmemiştir. Bir taraftan Gazzeli çocuklar için ağlıyorsunuz diğer taraftan İsrail'le iş tutuyorsunuz" dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Eğer CHP'nin hatibi kürsüye gelerek ve bağırarak bize hakaret ediyorsa bizi korkaklıkla itham ediyorsa bunu size aynen iade ediyoruz" dedi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise, "Kendisine 'budala' diyen Trump'a 'hoşgeldin' diyebilecek kadar basiretsiz bir cumhurbaşkanı var" ifadelerini kullandı.

18.03.2025 20:05
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(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın konuşması üzerine gerginlik yaşandı. Ağbaba, "Sizden daha iki yüzlü, daha yalancı sizden daha kıvırtan bir siyaset dünyaya gelmemiştir. Bir taraftan Gazzeli çocuklar için ağlıyorsunuz diğer taraftan İsrail'le iş tutuyorsunuz" dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Eğer CHP'nin hatibi kürsüye gelerek ve bağırarak bize hakaret ediyorsa bizi korkaklıkla itham ediyorsa bunu size aynen iade ediyoruz" dedi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise, "Kendisine 'budala' diyen Trump'a 'hoşgeldin' diyebilecek kadar basiretsiz bir cumhurbaşkanı var" ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu'nda, Yeni Yol grubunun İsrail'in Gazze saldırılarına ilişkin grup önerisinde CHP grubu adına söz alan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın konuşması üzerine tartışma yaşandı. Birleşime verilen 15 dakikalık aranın ardından da tansiyon düşmedi. Ağbaba konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Burada muhalefete aslan gibisiniz ama Trump'a karşı kedi gibisiniz"

"15 Ocak'tan bu yana süren ateşkes, İsrail'in kanlı saldırısıyla bozuldu. Gazze'de bir Ramazan katliamını hep beraber yaşıyoruz. Bu katliamı lanetliyoruz. Adeta bir devlet terörü ile Dünya yıllardır karşı karşıya. Maalesef Dünya'nın da kılı kıpırdamıyor. Lanet olsun böyle insanlığa diyoruz. Bu katliamın başındaki sorumlu Netenyahu. Herkes biliyor ki Netenyahu'ya bu kadar cesareti veren de Trump. Trump kim; bizimkinin dostu. Bizimkinin o kadar yakın dostu ki Trump seçimleri kazandığı zaman AK Parti'ye yakın yandaş gazeteler zafer manşetleri attılar. Trump'ın iki dostu var; birisi Netenyahu birisi Erdoğan. Katliamdan bir gün önce Erdoğan Trump'la görüşüyor. Ne görüşüyor; F35, göçmen, Suriye görüşüyor. Gazze'yi neden konuşmadı? Trump dostu kızar diye korkusundan konuşmadı. Trump Gazze'yi turizm merkezi yapacakmış. Yiğitlik burada muhalefete bağırmayla, gazetecileri tutuklamakla, muhalefeti cezaevine atmakla olmaz. Bir insanlık katliamı var, yiğitseniz meydan okursunuz, Trump'ı, Amerika'yı kınarsınız. Öyle kararlar alıyorsunuz ki Netenyahu'nun dizleri titriyor; Meclis'te nescafeyi, kolayı yasaklıyorsunuz. Yiğitlik, bu katliamı yapanlara, destek verenlere meydan okumayla olur. Burada muhalefete aslan gibisiniz ama Trump'a karşı kedi gibisiniz."

"Sorun çıkartmanın piri olan bir milletvekili ise çıkıp bize hakaret ediyor"

AK Parti grubu adına söz alan Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin,  CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a yönelik, "Boş boş konuşmalar... Grup Başkanvekilisin yakışmıyor sana. Ben buraya geldim iki yıldır grup başkanvekili olarak sizi dinliyorum keşke dinlememiş olsaydım vaktim daha güzel olurdu. Filistin kim CHP kim" dedi. Başarır ise, "Bir profesör milletvekili olup bu kürsüye geliyor. Muhalefetin hepsi Gazze'deki dramla ilgili düşüncelerini söyledi. Eğer bir akademisyen muhalefete 'boş konuşuyorsunuz' diyorsa ona yazıklar olsun. Bu dil Meclis'e yakışmıyor. Erdoğan'da İsrail'le ilgili Trump'a bir şey söyleyecek cesaret yok. O kendisine 'budala' diyen Trump'a 'hoşgeldin' diyebilecek kadar basiretsiz bir cumhurbaşkanıdır" diyerek yanıt verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise, "Eğer CHP'nin hatibi kürsüye gelerek ve bağırarak bize hakaret ediyorsa bizi korkaklıkla itham ediyorsa bunu size aynen iade ediyoruz. Filistin meselesi de dahil olmak üzere bu konu telefon görüşmesinde gündeme geldi. Buraya gelip her geldiği kürsüde gerginlik çıkartan hatibinize dönüp bakmanız lazım. Çok önemli bir konuda biz asıl öfkemizi yönelteceğimiz yerleri bırakıp Genel Kurul'da ne oluyor. Sorun çıkartmanın piri olan bir milletvekili ise çıkıp bize hakaret ediyor" diye konuştu.

"Sizden daha iki yüzlü, daha yalancı sizden daha kıvırtan bir siyaset dünyaya gelmemiştir"

Yeniden söz alan Veli Ağbaba ise şunları söyledi:

"İsrail'le ticareti kesin diye bu kürsüde bir milletvekili şehit oldu. Yalanı kim söylüyor, sizden daha iyi bir yalancı var mı? Sizden daha iki yüzlü bir siyaset var mı? Bir taraftan Gazzeli çocuklar için ağlıyorsunuz diğer taraftan İsrail'le iş tutuyorsunuz. Önce ticaret yok, denildi. Bir gün bir genelge yayınlandı, İsrail'le ticareti yasaklıyoruz diye. Yalancı kim; sizsiniz. İki yüzlüsünüz. Sizden daha iki yüzlü, daha yalancı sizden daha kıvırtan bir siyaset dünyaya gelmemiştir. Dün Birleşik Arap Emirliklerine düşmandınız bugün dost oldunuz. Ne oldu rabia? Şimdi varsa yoksa Sisi. Dün 'bebek katili' diyordunuz şimdi 'PKK'nın kurucu önderi' diyorsunuz. Sizden daha dönek bir siyaset var mı?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TBMM Genel Kurulu'nda Gerginlik... Veli Ağbaba: 'Sizden Daha İki Yüzlü, Daha Yalancı, Sizden Daha Kıvırtan Bir Siyaset Dünyaya Gelmemiştir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulu'nda Gerginlik... Veli Ağbaba: "Sizden Daha İki Yüzlü, Daha Yalancı, Sizden Daha Kıvırtan Bir Siyaset Dünyaya Gelmemiştir" - Son Dakika
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