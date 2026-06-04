Kızılay'a Kamu İhale Kanunu Muafiyeti İçin Teklif

Haber: Berfin BAYIR

(TBMM) - TBMM İçişleri Komisyonu'nda, AK Parti'nin Kızılay'ın afet lojistik ve barınma ürünlerinin tedarikinde Kamu İhale Kanunu'ndan muaf tutulması, kan bileşenleri bedellerinin SGK üzerinden doğrudan kuruma aktarılması ve afet bölgelerinde bilfiil çalışan Kızılay personeline nakdi tazminat ödenmesi düzenlemelerini içeren dokuz maddelik kanun teklifinin görüşmeleri başladı.

TBMM İçişleri Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu başkanlığında toplandı. Komisyonda, Türk Kızılay'a ilişkin düzenlemelerin yer aldığı dokuz maddelik kanun teklifinin görüşmelerine başlandı. Kanun teklifinde, Kızılay'ın afet lojistik ve barınma ürünlerinin tedarikinde Kamu İhale Kanunu'ndan muaf tutulması, kan bileşenleri bedellerinin SGK üzerinden doğrudan kuruma aktarılması ve afet bölgelerinde bilfiil çalışan Kızılay personeline nakdi tazminat ödenmesi öngörülüyor.

SOYLU: "KAN TEMİN SİSTEMİNİN AKSAMAMASI İÇİN STRATEJİK BİR ADIM ATILMAKTADIR"

İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, kanun teklifine ilişkin konuşmasında, 6 Şubat depremlerini hatırlatarak, "Tüm Türkiye olarak müşahede ettik. En zor günlerimizde sadece milletimiz değil milletimizin dışında da insanlık adına dünyanın 41 yanında, 120 ülkede, arama kurtarmadan barınmaya, sağlık hizmetlerinden rehabilitasyona, iyileştirme ve yenilemeye kadar, altyapı hizmetlerine kadar ülkemize yardım gelmiş. Savaş zamanlarında, göç hareketlerinde, uluslararası çağrıya çıkabilecek afetlerde uluslararası kapasiteyi kullanmanın zorunlu olduğunu biz de kendi afetlerimizde müşahede etmiş olduk. Bu sadece bizim ülkemiz için değil, dünyadaki tüm ülkeler için ihtiyaçtır. Bu ihtiyacın ortak kurallar ile bezenmesi de en temel zarurettir" dedi.

Zor zamanlarda yardım eden tüm ülkelere, kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Soylu, şöyle konuştu:

"Bu vesileyle tam da bu konuyla ilgili olarak aynı zamanda 1949 Cenevre Sözleşmeleri'nin getirdiği statüyü ve 2024 yılındaki 34. Uluslararası Kızılay ve Kızılay Konferansı'nın' milli cemiyetleri özel kanunlarla güçlendirin' çağrısını da kendi iç hukukumuzda inşallah bu çalışmamızın neticesinde Gazi Meclis'imiz onay verirse karşılamış oluyoruz."

Kanunla birlikte teşkilat yapısını hukuken güçlendirirken kurumun sahadaki can kurtaran reflekslerini hızlandırmak amacıyla birtakım muafiyetler ve istisna isnalar getirdi. Bu yüzden afet lojistiği, geri çarpma ve ilk yardım ürünlerinin kamu ihale kanununa tabi olmaksızın hızlıca ve doğrudan temin edilebilmesinin de önü açılmaktadır. Ülkemizin can damarı olan güvenli kan temin sisteminin tek bir saniye bile aksamaması, mali bir darboğaza girilmemesi için çok stratejik bir adım atılmaktadır. Hastanelere verilen kan bileşenlerinin bedellerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kaynağında kesilerek doğrudan Kızılay'a aktarılmasını teklif ediyoruz."

Usul üzerine söz alan Yeni Yol Grubu İstanbul Milletvekili Birol Aydın'ın alt komisyon kurulması önerisi komisyonda oylanarak reddedildi.

AKSU: "KANUN TEKLİFİ, ALTI AYDAN FAZLA SÜREN KAPSAMLI ÇALIŞMANIN ÜRÜNÜDÜR"

Teklifin ilk imzacısı AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, uzun yıllar boyunca Türk Kızılay Sivas Şube Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduğunu hatırlatarak, "Kanun teklifimizin hazırlıkları altı aydan fazla süren kapsamlı bir çalışmanın ürünüdür. Bu süreçte AK Parti Grubu, Türk Kızılay Genel Başkanımız ile ekibi, ilgili bakanlıklarımız, kamu kurumlarımız ve diğer paydaşlarımızla yoğun istişareler gerçekleştirildi" dedi.

Afet yönetimi alanında Türk Kızılay'ın dünyanın en güçlü insani yardım organizasyonlarından biri olduğunu kaydeden Aksu, "Bugün beş bölge afet yönetim müdürlüğü, 12 afet müdahale merkezi, mobil müdahale araçları, lojistik depoları ve binlerce gönüllü kan hizmetleri ile afetlere hızlı ve etkin şekilde müdahale edebilecek güçlü bir kapasiteye sahiptir. Kan hizmetleri alanında ise ülkemizin kan ihtiyacını karşılamak amacıyla 18 bölge kan merkezi, 68 kan bağış merkezi, 300'den fazla mobil bağış aracıyla ülke genelinde hizmet vermektedir" diye konuştu.

YILMAZ: "TEKLİF, MUHALEFET VEKİLLERİMİZİN İMZASIYLA GENEL KURUL'A GİDEBİLİRSE BİZE DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ OLUR"

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, 11 Haziran Perşembe gününün Türk Kızılay'ın doğum günü olduğunu hatırlatarak "Çubuk'taki kan plazma fabrikasının temelini de 11 Haziran'da atmak isteme sebebimiz aslında doğum günümüz olmuş oldu. Aslında Gazi Meclis'imizin kendisi kurulurken de Hilal-i Ahmer yanında idi. Gazi Meclis'imizin bize bir doğum günü hediyesi olacak bu Kızılay Kanunu diye ümit ediyoruz. Eğer mümkün ise muhalefet vekillerimizin bu komisyonda imzasıyla Genel Kurul'a eğer bu kanunumuz gidebilirse bize ayrı bir doğum günü hediyesi vermiş olacaklar. Çünkü tekrar söylüyorum vekillerimiz de söylüyor. Hepimiz mikrofonu aldığımız zaman bizim Kızılay'ımız ülkemizin Kızılay'ı diye başlıyor. Ben burada tekrar desteğinize, katkınıza teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ GÖKÇEK İLE CHP'Lİ ÇAN ARASINDA "YOL" TARTIŞMASI

Sunumların ardından söz alan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek konuşmasına, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'a teşekkür ederek başladı. Gökçek, "Ankara'da Çubuk'ta gerçekten yeni kan plazma tesisini kazandırıyorlar. 500 milyon avronun üzerinde bir tesis ve Türkiye'yi bu anlamda yerli olarak hiç kimseye muhtaç edilmeyecek bir noktaya götürüyorsunuz.Ülkemizi hakikaten olumlu her noktada çağ atlatan saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın da bu konuda öncü olarak bunu Ankara Çubuk ilçemize yapmasından dolayı büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

Çubuk'a yapılacak bu tesis için de özellikle Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinden bir ricada bulunmak istediğini söyleyen Gökçek, "Biliyorsunuz İstanbul'da Çam Sakura Hastanesi yapılır, oranın yollarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçe yetersizliğinden dolayı yapmamış. Ulaştırma Bakanlığımız orayı yapmıştı. Şimdi Ankara'da da geçmiş dönemden kalan altyapının orada tekrar yenilenip oranın yollarının yapılması gerekiyor. Sizden ricada bulunuyorum. Sayın Mansur Yavaş'a söylerseniz 500 milyon avroluk bu muhteşem tesisin yollarının ve altyapının yapılması noktasında yardımcı olursa bizler de hakikaten Ankaralı vatandaşlar olarak büyük memnuniyet duyarız" diye konuştu.

Komisyon Başkanı Soylu, AK Partili Gökçek'in konuşmasının ardından, AK Partili Hakan Aksu'nun konuşmasına ilişkin, "Ben bir Hakan Bey'e teşekkür edecektim edemedim" dedi.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan da AK Partili Gökçek'e yanıt vermek üzere söz talebinde bulunarak Komisyon Başkanı Soylu'nun "teşekkür edemedim" cümlesiyle ilgili "Sayın vekili de en kibar haliyle böyle uyarmış oldunuz. Size de nezaketinizden dolayı takdir ediyorum" dedi.

Çan, AK Partili Gökçek'in teşekkür konuşmasının seyrinin değiştiğini belirterek "Teşekkür ederken birden gelip burada şu komisyon toplantısında saçma sapan bir siyaset yapılıyor. Ben aynı saçma sapanlıkla cevap vermeyeceğim ama hemen şöyle bir cevap vereyim. Samsun Şehir Hastanesi hakkında bilginiz var mı? Samsun Şehir Hastanesi 2020 yılında ihalesi yapılıyor. 2023 yılında bitirileceği taahhüt ediliyor. '2024 yılında açılacak' dendi. '2025 yılında açılacak' dendi. '2026 yılında açılacak' dendi. Hala yolu yapılmadığı için orası hizmet veremiyor. Meclis'te geçen gün de oranın sıkıntısını anlattım. Peki, o topografyayı o hastaneyi yapanlar yolun nereden gideceğini de hesaplamışlardır diye düşünelim. Samsun Belediyesi'ni, Büyükşehir Belediyesi'ni AKP yönetiyor. AKP'nin yönetimindeki bu belediye önceki belediye başkanı rahmetli şimdiki belediye başkanı da kara yolları oraya şimdi yol yapmaya yer arıyor. Bu cevap size yeter. Çam Sakura konusunu, bugün esir tuttuğunuz Sayın Ekrem İmamoğlu 50 defa anlattı. 50 defada anlayamayana ben 51. defa anlatsam hiçbir faydası olmayacağını biliyorum" diye konuştu.