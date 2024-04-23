TBMM\'nin 104. Yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Töreni

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TBMM'nin açılışının 104. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törende, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ ve Gülizar Biçer Karaca, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, AKP Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Bahadır Nahit Yenşehirlioğlu ve Leyla Şahin Usta, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, TBMM idare amirleri, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun ile milletvekilleri ve TBMM idari personeli katıldı.