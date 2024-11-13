TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu... CHP'li Milletvekilleri, Bağ-Kur Prim Gün Sayısının Düşürülmemesini Protesto Etti - Son Dakika
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu... CHP'li Milletvekilleri, Bağ-Kur Prim Gün Sayısının Düşürülmemesini Protesto Etti

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CHP milletvekilleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bağ-Kur'da 9000 olan prim gün sayısının 7200'e düşürülecek" sözünün yerine getirilmesini istedi. Milletvekilleri ellerinde, "Esnafa 7200 gün" yazılı dövizlerle ayağa kalktı.

13.11.2024 14:44
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DİLAN KUTLU & NİSANUR YILDIRIM

(TBMM) - CHP milletvekilleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, ellerinde "Esnafa 7200 gün" yazılı dövizlerle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bağ-Kur'da 9000 olan prim gün sayısı 7200'e düşürülecek" sözünün yerine getirilmemesini protesto etti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bütçesi görüşülüyor.

Görüşmeler sürerken, CHP Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri, İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Antalya Milletvekili Cavit Arı, Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, ellerinde "Esnafa 7200 gün" yazılı dövizlerle ayağa kalktı.

CHP Malatya Milletvekili Ağbaba, "6 Mayıs 2023'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söz vermişti. Esnafa 9 bin sigorta iş gününü 7 bin 200 gününe indireceğim' demişti. Bu sözü yerine getirmenizi rica ediyoruz" dedi.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı da "Sayın Cumhurbaşkanı ve Esnaf Odalar Birlik Başkanı 'müjdeler' olsun diyerek bunu paylaştı. Tam 19 ay geçti. Bu 7 bin 200 ne zaman kanunlaşacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Recep Tayyip Erdoğan, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu... CHP'li Milletvekilleri, Bağ-Kur Prim Gün Sayısının Düşürülmemesini Protesto Etti - Son Dakika

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