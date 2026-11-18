Haber: Hilal ACAR - Erva GÜN

(TBMM) - İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Milli Savunma Bakanlığı'nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki bütçe görüşmelerinde Terörsüz Türkiye süreci kapsamında PKK'nın silah teslimine ilişkin düzenlemeyi eleştirerek, "Terörün kalıcı bir şekilde gündemimizden çıkartılması taviz vererek mi olur? Ne kadar silah teslim ederlerse bize, 'Evet, biz ikna olduk, silahları teslim etti terör örgütü' diyeceğiz?" diye sordu. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay da Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın parasının fon kriziyle gündeme gelen yatırım fonlarında değerlendirilip değerlendirilmediğini, ASELSAN'ın yatırım fonlarında bulunan yaklaşık 14 milyar liralık bakiyesinin riskli fonlarda kullanılıp kullanılmadığını gündeme getirdi.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Milli Savunma Bakanlığı'nın 2027 bütçesinin görüşmeleri sürüyor.

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, Orta Doğu'da bölgesel bir sorun olan Kürt sorununun demokratik ve barışçıl çözümünün Türkiye'nin yanı sıra Irak, Suriye ve İran açısından da önem taşıdığını ifade ederek, bu çözümün Türkiye'nin stratejik kapasitesini artıracak en önemli adımlardan biri olduğunu kaydetti. Oluç, barışın inşasında diplomasi, müzakere ve diyaloğun etkin biçimde kullanılmasının önemine dikkati çekti.

Barış stratejisinin zeminini güçlendirmek için vakit kaybetmeden adım atılması gerektiğini kaydeden Oluç, "Dolayısıyla bugün yapılması gereken hızlı adımlarla, bu dönemde vakit kaybetmeden bu stratejinin zemini güçlendirmektir. Siz, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısının yönettiği üst kurulun da bir üyesisiniz. Dolayısıyla süreci çok yakından takip ettiğinizi de biliyoruz. Bu sürecin ihtiyaçlarını geciktirerek değil, zamana yayarak değil, hızlı adımlar atmak hem Türkiye açısından hem bölge açısından son derece önemli" dedi.

Yarım asırlık çatışmaların Türkiye'nin kaynaklarını tükettiğini vurgulayan Oluç, bu kaynakların artık üretime, eğitime, bilime ve toplumsal refaha yönlendirilmesi gerektiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yöndeki çeşitli sözlerinin işaretler verdiğini ancak söz konusu yaklaşımın bütçeye tam olarak yansımadığını savunan Oluç, "Biz maalesef bu bütçede bunun işaretlerini tam olarak görmedik. Yani sadece mesele Milli Savunma Bakanlığı bütçesi değil elbette, diğer bakanlıklarda da görmedik. Hem sağlıkta hem sosyal alanlarda bunu dile getirdik ve dile getirmeye de devam edeceğiz. Barış Türkiye açısından stratejik bir zorunluluktur. Böyle bir seçim değildir, stratejik zorunluluktur. Bunun gereklerini yerine getirmek önemlidir" değerlendirmesinde bulundu.

ÖZLALE, GÜLHAN BÖRÜLCE CİNAYETİNİ GÜNDEME GETİRDİ

YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, savunma sanayisindeki gelişmelerin siyasi propaganda malzemesine dönüştürülmesini eleştirirken askeri lojmanda işlenen Gülhan Börülce cinayetini de gündeme getirdi. Gülhan Börülce'nin eşinin görevi nedeniyle yanında bulunmadığı bir dönemde askeri lojmandaki evinde öldürüldüğünü belirten Özlale, "Görevi nedeniyle ailesinden uzak kalan bir asker, eşinin ve çocuklarının askeri lojmanda güvende olduğunu bilmek ister. Gülhan Börülce, eşinin yanında bulunmadığı bir dönemde askeri lojmandaki evinde hunharca katledildi. İki çocuk annesiz kaldı. Dün acılı anneyle görüştüm. Şükran Hanım, kızının ölümünde sorumluluğu bulunduğuna inandığı herkesin hesap vermesini istiyor. Dinlediğiniz zaman gerçekten içiniz cız ediyor" ifadelerini kullandı.

Cinayet nedeniyle üst komşu Şükrü Kaya'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığını aktaran Özlale, dosyadaki bulguların askeri lojmanların güvenliği açısından ciddi sorular doğurduğunu söyledi.

Özlale, "İddianameye göre sanığın telefonunda birden fazla yasa dışı bahis sitesinde hesap tespit edilmiş. Mahkeme cinayetin önceden planlandığına hükmediyor. Komşusunun kapısını fotoğraflayan, ne zaman yalnız kaldığını araştıran bir kişi, cinayetin ardından görev yerine gidiyor. Olayın ayrıntılarına baktığınız zaman askeri lojmanın güvenliğinin yetersiz kaldığını görüyorsunuz. Bir askeri lojmanda bir kadın öldürülmüşken bu olay elbette Bakanlığınızın da ilgi ve sorumluluk alanındadır. Bu konuyu nasıl takip ettiğinizi, askeri lojmanlardaki güvenliğin nasıl sağlandığını açıklamanızı istiyoruz. Vereceğiniz cevap, bugün o lojmanlarda yaşayan ve kendisini güvende hissetmek isteyen bütün aileleri çok yakından ilgilendiriyor" dedi.

AKAY: "ASELSAN, RİSKLİ FONLARINDA DEĞERLENDİRİLDİ Mİ?"

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Milli Savunma Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçe teklifinin 1 trilyon 532 milyar liraya yükselmesine rağmen bütçenin genel bütçe içindeki yüzde 5,61'lik payını düşük bulduğunu ifade ederek, savunma sanayisinin güçlendirilmesi için bu payın artırılması gerektiğini dile getirdi.

Cevdet Akay, şehit yakınları ve gaziler için ayrılan ödeneğin 314 milyon liradan 450 milyon liraya yükseltilmesine rağmen miktarı yetersiz bulduğunu belirterek, bu alana ayrılan kaynağın artırılması gerektiğini söyledi. Akay, şöyle devam etti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı çok önemli bir vakıf. Bu vakfın, fon kriziyle gündeme gelen yatırım fonlarında değerlendirilen bir parası oldu mu, olmadı mı? Olduysa herhangi bir gelir elde edildi mi veya farklı bir durum söz konusu mu? Bağlı ortaklıklar açısından baktığımızda ASELSAN'ın yüzde 74,2'si bu vakfa ait. ASELSAN'ın mali tablolarını inceledim. 31 Aralık 2025'te yatırım fonlarında 9,3 milyarlık bir bakiye görünüyor. 30 Haziran 2026'da bu bakiye 13,9 milyara çıkmış. Yaklaşık 14 milyar civarında. Mali tablolardan aldığım bilgiye göre ASELSAN, dipnotlarda yatırım fonlarında para piyasalarında değerlendirilen fon olarak açıklama yapmış.

Burada ASELSAN'ın bu para piyasalarında, riskli yatırım fonlarında adı geçen yerde değerlendirilip değerlendirilmediğini öğrenmek istiyorum. Esasında icra makamında, tabii vakfın yönetim kurulu başkanı olarak Savunma Sanayii Başkanımız var. Ancak neticede hakim ortak vakıf olduğu için bu bilgilendirmenin size de yapılması gerektiğini düşünüyorum. Netaş'ın rakamlarında da 2025 yıl sonu itibarıyla 30 Haziran 2026 ve 30 Eylül 2026 tarihleri itibarıyla karşılaştırma yaptım. Aralık sonunda herhangi bir değerlendirme yok. 30 Haziran 2026'da para piyasası yatırım fonlarında 157,4 milyonluk bir bakiye bulunuyor. Eylül ayında da 116,7 milyonluk bir bakiye görünüyor. Yani bu bakiye aynı tutarlarda devam etmiş. Burada herhangi bir şekilde takılan bir fon değeri var mıdır?"

ARI: "SINIR BOYLARINDA SORUN YOKTUR, SORUN SINIR KAPILARINDADIR"

YENİ Parti Antalya Milletvekili Cavit Arı, "Mayınlı sahaların temizlenmesiyle ilgili önemli bir alanın temizlendiğini ifade ettiniz. Bu konunun tabii farklı soruları ve sonuçları var. Çünkü alan temizlendikçe dışarıdan göçlerin arttığını, yabancı unsurların ülkeye girdiğini maalesef yaşayarak gördük. Ben Güneydoğu sınırında asteğmen olarak görev yapmış ve orada 11 ayını geçirmiş bir arkadaşınızım. Türk askerinin hangi koşullarda orada görev yaptığını en iyi bilenlerdenim. Hep söylerim: Sınır boylarında sorun yoktur, sorun sınır kapılarındadır. Çünkü sınır kapıları maalesef düzensiz göçe açıldı ve çok sayıda yabancı ülkeye girdi. Şimdi bununla beraber, temizlenen bu alanlar şu an ne durumda? Ne kadarı ilk başta söylendiği gibi tarım toprağı olarak kullanılıyor?" diye konuştu.

USTA: "TERÖRÜN GÜNDEMDEN ÇIKARILMASI TAVİZ VEREREK Mİ OLUR?"