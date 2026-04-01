TBMM ve Siyasi Toplantılar

01.04.2026 00:10
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Martin Chungong'u kabul edecek, çeşitli siyasi toplantılar yapılacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik Genel Sekreteri Martin Chungong'u kabul edecek.

(TBMM/15.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Merkezi'nde Roman vatandaşların sorunlarına yönelik düzenlenecek istişare toplantısına katılacak.

(Ankara/09.30)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Kazakistan'da "Hoca Ahmet Yesevi Yolunda Ahilik" programına iştirak edecek.

(Türkistan)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, partisinin il başkanlığında basın toplantısı yapacak.

(İzmir/10.00)

5- TBMM'den

İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin TBMM grup toplantıları yapılacak.

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/10.30/09.30/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ??İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

2-? ??Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Basketbol Avrupa Ligi'nin 35. haftasında Fenerbahçe Beko, Almanya temsilcisi Bayern Münih'e konuk olacak.

(Münih/20.00)

2- FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Galatasaray MCT Technic, İspanya'nın La Laguna Tenerife ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Tenerife/22.00)

3- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i konuk edecek.

(İstanbul/19.30)

4- Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasındaki "Sıfır Atık Protokolü" imza töreni, TBF Başkan Vekili Harun Erdenay ve Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan'ın katılımıyla Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenecek.

(İstanbul/15.00)

5- Voleybol Kadınlar CEV Kupası final ilk maçında Galatasaray Daikin, İtalya'nın Reale Mutua Fenera takımına konuk olacak.

(Chieri/22.00)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off etabı 5. haftasından Armada Praxis Yalıkavak-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçı yapılacak.

(Muğla/17.00)

Kaynak: AA

