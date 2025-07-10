TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Eskişehir'deki kiraz bahçelerini inceledi - Son Dakika
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TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Eskişehir'deki kiraz bahçelerini inceledi

10.07.2025 15:49
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TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde zirai dondan etkilenen kiraz bahçelerinde incelemede bulundu.

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde zirai dondan etkilenen kiraz bahçelerinde incelemede bulundu.

Mihalıççık Belediyesine ait soğuk hava deposuna uğrayan üyeler, ardından ilçedeki kiraz bahçelerine geçti.

Burada çiftçiler ile yetkililerden duruma ilişkin bilgi alan üyeler, daha sonra ağaçlardaki zararı inceledi.

Komisyon Başkanı AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, gazetecilere, zirai donun pek çok ilde olduğu gibi Eskişehir'de de zarara yol açtığını söyledi.

Afet nedeniyle neredeyse hasat yapılamayacak duruma gelindiğini belirten Korkmaz, şöyle devam etti:

"Büyük ölçüde ihracat kalemi olduğu için de üreticilerin gelirleri artık bu haziran ayı içinde, temmuzun ortasına kadar daha önceki normal üretimde gerçekleşmiş oluyordu ve insanlar bu anlamda ekonomilerini buna göre planlamışlardı ve bu planlamaya devam ediyorlardı ancak şu dönemde bu zincir kırılmış oldu."

Korkmaz, üreticilerin gerekli ödemelerin devlet tarafından yapılmasını istediklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu ödemelerin en geç kasım ayına kadar gerçekleştirileceğini ilan ettiğini hatırlatan Korkmaz, hazırladıkları komisyon raporlarını Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili kurumlara ileterek söz konusu ödemelerin daha önce yapılması için çaba göstereceklerini anlattı.

Adem Korkmaz, üreticilerin ekonomik planlamalarını hasat dönemlerine göre hazırladıklarına ve zararlarına ilişkin kendilerinden finansman ve kredi desteği talep ettiklerine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlave destekli, sübvansiyonlu, düşük faizli, ötelemeli, ödemesiz ya da çok yıllara sari kredi talepleri var. Gelecek yıllarda da çünkü hala masraflar devam ediyor. Gelecek yıla da etkileri var. Benzer yani, tablolar çok benzer. Burada da bugün bahçelerimizde çalışmalarımıza devam edeceğiz. İnşallah artık bu son saha çalışmamızdı. Hızlıca ikinci ön raporumuzu hazırlayacağız. Artık Türkiye'de doğu, batı, kuzey, güney her bölgede, farklı ürün ve farklı coğrafya, farklı iklim bölgelerinde zirai donun etkilerini gördük.

Etkiler üç aşağı beş yukarı birbirine benziyor ama bölgelerdeki ekonomik etkileri tahminimizden biraz fazla gibi duruyor. Daha önce de defalarca söyledim, bu bölgede diyelim ki kiraz çok büyük ekonomiyi oluşturuyor. Bu, ekonominin sadece kiraz üretenler değil, bu bölgedeki diğer ekonomik birimlerde yaşayan insanları, nüfusu, herkesi ilgilendiriyor. Eskişehir ekonomisini de ilgilendiriyor, çünkü insanlar buradan gelecek gelirlerle alışverişlerini yapıyor. Esnaf bu işten hareketleniyor."

Konuya bu boyutuyla baktığımız zaman, mücadeleyi ve vatandaşın mağduriyetini farklı boyutlarda değerlendirmek gerekiyor" ifadelerine yer veren Korkmaz, "Bu işle meşgul olan üreticilerimizin maliyetlerinin tazmini, masraflarının hasarlarına oranınca tazmini çok önemli ama konu sadece bununla sınırlı değil. Elbette ülkemizin ekonomik şartlarını da biliyoruz, mali durumunu da biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Korkmaz, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Burada yaygınlık oluşturması, ülkenin dört bir tarafında, üç aşağı beş yukarı illerin birbirlerine benziyor olması, ürün deseninde farklar olmasına rağmen ekonomik yapıların birbirlerine benziyor olması, tek ürünlü lokasyonların oldukça fazla olması. İşte, Manisa bölgesinde üzüm, Mersin'de narenciye, Niğde'de, Karaman'da elma, Malatya'da kayısı, birçok yerde kiraz..."

Komisyondan, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı ile DEM Parti Ağrı Milletvekili Nejla Demir'in yer aldığı inceleme sırasında üyelere, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum ile diğer ilgililer eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Eskişehir'deki kiraz bahçelerini inceledi - Son Dakika

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