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TCDD, Burdur'da Güller Ekpresi seferlerine başladı - Son Dakika
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TCDD, Burdur'da Güller Ekpresi seferlerine başladı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Burdur'daki yolcu taşıma seferlerine 15 yıllık aradan sonra "Güller Ekpresi"yle başladı. Burdur Garı'nda düzenlenen törenle, Isparta'dan gelen Güller Ekpresi, kentten binen ilk yolcularla İzmir'e uğurlandı.

TCDD, Burdur\'da Güller Ekpresi seferlerine başladı
15.01.2024 - 13:52,
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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Burdur'daki yolcu taşıma seferlerine 15 yıllık aradan sonra "Güller Ekpresi"yle başladı.

Burdur Garı'nda düzenlenen törenle, Isparta'dan gelen Güller Ekpresi, kentten binen ilk yolcularla İzmir'e uğurlandı.

Burdur Valisi Türker Öksüz, yaptığı konuşmada, önemli ve anlamlı bir güne tanıklık ettiklerini, Burdurluların bu günü özlemle beklediklerini söyledi.

15 yıl aradan sonra trenin kente gelmesinin büyük bir memnuniyetle karşılandığını belirten Öksüz, "Bu tren kenti Aydın'a, Denizli'ye, İzmir'e ve aktarmalarla Eskişehir'e, oradan İstanbul, Ankara ve Konya'daki yüksek hızlı tren hatlarına bağlayacak. Türkiye'nin her tarafında yaşayan insanlarla bir gönül köprüsü, demir yolu ağı kurulmuş oldu. İlimiz turizm hareketliliği bakımından her geçen gün kıymet kazanan bir şehir. Salda Gölü, Sagalassos, Kibyra antik kentleri, doğal, tarihi güzellikleri ve müzeleriyle oluşan kentin turizm hareketliliğine tren seferlerinin çok önemli katkı ve katma değer sunacağına yürekten inanıyorum." diye konuştu.

"Burdur Güller Ekpresi'yle kapılarını misafirlerine açacak"

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Ufuk Yalçın da Burdur'un 2008'den beri süre gelen tren özlemini sona erdirmek ve kentte yaşayanların keyifli, güvenli ve ekonomik seyahate yeniden kavuşmasının sevincini paylaştıklarını aktardı.

Geçen ay Güller Ekpresi'nin seferlerine başladığını anımsatan Yalçın, şöyle devam etti:

"Burdur bağlantısını bugün başlattığımız Güller Ekpresi, Burdur-İzmir seferine Burdur'dan 10.50'de hareket etti, İzmir'e 19.34'te varacak. İzmir'den ise 10.40'ta hareket edecek. Burdur'a 18.55'te varacak. Demir yolu, ulaştığı tüm şehirlere bolluk bereket götürmüş ve şehirlerin bölgesel gelişimine katkı sunmuştur. Tarihi, doğası ve yöresel lezzetleriyle kadim şehir Burdur Güller Ekpresi'yle kapılarını misafirlerine açacak, ekonomisine canlılık katacaktır."

"Tarihi bir ana şahitlik ettik"

Treni uğurlamaya gelen Selma Yeşildal da tren seferi olmadığı için üzüldüklerini, bugün seferlerin tekrar açılmasından dolayı mutlu olduklarını anlattı.

Türkan Özdemir de tren seferlerinin kent için güzel bir hizmet olduğuna değinerek "Tarihi bir ana şahitlik ettik, şükürler olsun bundan sonra bir trenimiz var." dedi.

Orhan Kutluer de 1936'da dayısının Burdur Garı'nda ilk tren seferinin başladığı gün çektirdiği fotoğrafı elinde tutarak, seferlerin başlamasından dolayı sevinçli olduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Vali Öksüz, AK Parti Burdur milletvekilleri Adem Korkmaz ve Mustafa Oğuz'un ekspresin ilk yolcularına hediye vermesi sonrasında tren İzmir'e uğurlandı.

TCDD, Burdur'dan yolcu taşıma seferlerine 88 yıl önce başlamış ancak 2008'de seferlerine ara vermişti.

Kaynak: AA
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