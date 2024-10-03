Tedavisi Tamamlanan 2 Caretta Caretta Denize Bırakıldı

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Tedavileri tamamlanan 2 caretta caretta denize bırakıldı

Balık ağı ve misinalara takılarak yaralanan ve tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşan caretta carettalar alkışlar arasında denizle buluştu

ANTALYA - Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'nda bulunan DEKAMER Merkezi'nde tedavileri tamamlanan 2 caretta caretta Manavgat Boğaz mevkiinde bulunan DEKAFOK sahilinden denize bırakıldı.

DEKAMER Proje Müdürü Prof. Dr. Kaska, Manavgat'ta Dekafok bünyesinde ilk yardım Ünitesi oluşturulduğunu, bundan böyle yaralanan carettaların tedavisinin burada yapılacağını dile getirdi.

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'nda bulunan ve kısa adı DEKAMER olan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavileri tamamlanan 2 caretta caretta Manavgat Boğaz mevkiinde bulunan DEKAFOK önünden denize bırakıldı.

Pamukkale Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı DEKAMER Proje Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, "DEKAMER Türkiye'de deniz kaplumbağaları ile ilgili çalışmalar kapsamında Muğla İztuzu'nda 16 yıl önce kurmuştur. Türkiye'nin neresinde yaralı kaplumbağa bulunursa merkezimize getirilmekte ve tedavileri yapılmaktadır. Avrupa Birliği projesi çerçevesinde bu bölgede de bir bilgilendirme ve ilk yardım ünitesi kurma kararı aldık. Bu çerçevede Dekafok bünyesinde merkezimizi oluşturduk Antalya Bölgesi'nden daha önce merkezimizde tedavilerine başlanan bu 2 deniz kaplumbağasını buradaki merkezimize getirerek rehabilitasyon sürecini tamamladıktan sonra bugün doğal ortamlarına bırakacağız. Denizlerden nerelerde dolaştığını nerelerde beslendiğini nerelerde kışladığını araştırabilmek için sırtına bir cihaz taktık. Bu cihaz sayesinde bunun Akdeniz'de nerelerde dolaştığını takip edebileceğiz" dedi.

Balık ağı ve misinalara takılarak yaralanan ve tedavilerinin tamamlanmasının ardından sağlıklarına kavuşan caretta carettalar izleyenlerin alkışları arasında denizlebuluştular.

Caretta Carettaların denize bırakılması nedeniyle düzenlenen törene Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara, Milli Eğitim Müdür Vekili Cavit Sevim, İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanı J. Astsubay Kıdemli Başçavuş Hızır Çelik, DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, DEKAFOK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hakan Sert ve Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksek Okulu öğrencileri katıldı.