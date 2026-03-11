Bakanlık harekete geçti! Plastik çatal, kaşık, pipet tarih oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakanlık harekete geçti! Plastik çatal, kaşık, pipet tarih oluyor

Bakanlık harekete geçti! Plastik çatal, kaşık, pipet tarih oluyor
11.03.2026 07:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, plastik kirliliğini azaltmak amacıyla tek kullanımlık plastik ürünlerin piyasaya arzını yasaklamaya hazırlanıyor. Plastik çatal, bıçak, tabak, pipet ve kulak pamukları gibi ürünleri kapsayan düzenlemenin yıl sonunda yürürlüğe girmesi hedefleniyor. Yeni yönetmelikle yıllık yaklaşık 1,5 milyar liralık atık yönetim maliyetinden tasarruf sağlanması planlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, plastik kirliliğini azaltmak amacıyla plastik çatal, bıçak, tabak, pipet ve kulak pamukları gibi tek kullanımlık ürünlerin piyasaya arzını yasaklamaya yönelik yönetmeliği bu yılın sonunda yürürlüğe koymayı hedefliyor. Sıfır Atık Hareketi kapsamında, depozito yönetim sistemiyle içecek ambalajlarının dönüşümünü teşvik eden Bakanlık, çevre için önemli bir adımı daha hayata geçiriyor. 

HAZIRLIKLAR TAMAMLAMA AŞAMASINDA

Geçen yıl Bakanlık tarafından 2025-2028 Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı ile Tek Kullanımlık Plastikler, Deniz Çöpleri ve Mikroplastikler Yol Haritası yayımlandı. Bu doğrultuda tek kullanımlık plastikler, deniz çöpleri ve mikroplastiklerin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması ve "AB Tek Kullanımlık Plastikler Direktifi"ne uyum sağlanması amacıyla yürütülen yönetmelik hazırlıkları tamamlanma aşamasına geldi.

PLASTİK ÜRÜNLER TARİHE KARIŞIYOR

Bu kapsamda, çevreye zarar veren ve plastik kirliliğine neden olan plastik çatal, bıçak, kaşık, yemek çubuğu, tabaklar, genleştirilmiş polistirenden (EPS-köpük) gıda kapları, içecek kapları ve içecek bardakları, plastik çubuklu kulak pamukları ve pipet gibi tek kullanımlık plastik ürünlerin kullanımının sona erdirilmesine yönelik hazırlanan yönetmelik taslağının gelecek günlerde kurumların görüşüne açılması planlanıyor.

Sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcilerinin değerlendirmelerinin ardından son şekli verilecek düzenlemenin yıl sonunda yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

1,5 MİLYAR ATIK YÖNETİM MALİYETİNDEN TASARRUF EDİLECEK

Söz konusu tek kullanımlık plastik ürünlerin piyasaya arzına son verilerek bu sayede yıllık 1,5 milyon ton karbondioksite eşdeğer karbon salımı engellenecek ve yaklaşık 1,5 milyar liralık atık yönetim maliyetinden tasarruf edilecek.

PLATİK YERİNE CAM, PORSELEN, AHŞAP...

Tek kullanımlık plastik ürünlerin yerine doğa dostu cam, porselen, ahşap ve karton alternatifler sunulacak. İlerleyen süreçte kısmen plastikten mamul içecek bardakları, kısmen plastikten mamul gıda kapları, ebat ve ağırlıktan bağımsız kargo poşetleri, ıslak mendiller ve ıslak yüzey temizleme havlularının da tüketiminin azaltılması için kısıtlama ve işaretleme gibi tedbirlerin de hayata geçirilmesi hedefleniyor.

2022'DE 710 BİN TON TEK KULLANIMLIK PLASTİK TÜKETİLDİ

Bakanlık, yeni yönetmelik için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile bir araştırma yaparak vatandaşların tek kullanımlık plastik ürünlere yönelik tutumlarını inceledi. Araştırmaya göre, bireylerin yüzde 77,65'i günlük yaşamlarında tek kullanımlık plastikleri daha az kullanmayı desteklerken, yüzde 9,99'u desteklemedi. Bireylerin yüzde 72,52'si tek kullanımlık plastik ürünleri daha az satın almayı desteklerken, yüzde 11,68'i bu görüşe katılmadı.

Araştırmaya katılanların yüzde 76,40'ı plastik pipet, tabak, çatal-bıçak, kaşık ve bardak gibi bazı tek kullanımlık plastik ürünlerin kullanımının kısıtlanmasını faydalı bulurken, yüzde 60,02'si bu ürünlerin yasaklanmasını destekledi.

Katılımcıların yüzde 78,71'i bazı tek kullanımlık plastik ürünler kısıtlanır veya yasaklanırsa kağıt, karton ve ahşap gibi alternatif ürünlerin kullanımını desteklediğini belirtirken, yüzde 80,12'si metal, porselen ve seramik gibi çok kez kullanılabilen ürünlere yönelimi destekledi.

Türkiye'de 2022'de, 2 bin 858 ton kulak pamuğu çubuğu, 32 bin 406 ton çatal kaşık, 25 bin 584 ton tabak, 10 bin 234 ton pipet, 5 bin 117 ton plastik karıştırıcı, 63 bin ton gıda kabı, 120 bin ton plastik bardak, 155 bin 935 ton plastik içecek şişesi gibi ürünlerden oluşan 709 bin 348 ton tek kullanımlık plastik ürün tüketildi. Tek kullanımlık plastik tüketimi ilerleyen yıllarda daha da arttı.

AVRUPA'DA BİRÇOK ÜLKEDE KALDIRILDI

Avrupa Birliği'nin (AB), 2019'da kabul ettiği "Tek Kullanımlık Plastikler Direktifi" kapsamında Fransa, tek kullanımlık plastik ürünlerin birçoğunu ülke genelinde yasaklanmasını sağlayarak AB direktifinin ötesine geçen kapsamlı yasaklar ve yüksek geri dönüşüm hedefleri uygulamayı başardı.

Almanya direktif maddelerini neredeyse bire bir ulusal yasaya aktararak üreticilerden raporlama talep eden ve "Tek Kullanımlık Plastikler Fonu (Single-Use Plastics Fund)" gibi finansal mekanizmalarla çevresel projeleri destekleyen uygulamaları hayata geçirdi.

İspanya da tek kullanımlık plastiklerin satışını yasaklayan maddeleri hayata geçirirken, plastik ambalajlara kilogram başına vergi gibi teşvik/ücret uygulamalarıyla sürdürülebilir malzemelere geçişi teşvik etti.

Hollanda, 2023'ten itibaren belirli tek kullanımlık ürünlerde ücretlendirme uygulamaya başladı ve 2024'ten itibaren bazı ürünlerin satışını aşamalı olarak kaldırdı.

İrlanda ise direktifin ötesine geçerek ıslak mendil ve tek kullanımlık servis ürünlerini yasaklama ve bardaklar için ek ücret/latte levy" gibi tüketimi azaltıcı vergiler planlıyor.

İtalya AB direktifi kapsamında temel yasakları uygularken kompostlanabilir plastiklere (EN 13432) istisna tanıyan düzenlemelerle özellikle gıda ambalajlarında alternatif çözümler üretmeye çalışıyor. Yunanistan kamuda tek kullanımlık ürünleri yasakladı.

Estonya, Letonya, Polonya, Slovenya ve Finlandiya, direktifi tamamen ulusal yasalara aktarmak için süreçleri tamamlamaya veya eksik maddeleri uygulamaya dönüştürmeye çalışıyor.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Politika, Plastik, Ekonomi, Türkiye, Toplum, Gündem, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakanlık harekete geçti! Plastik çatal, kaşık, pipet tarih oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 1234 1234:
    o zamanda 5 tl lik suyu 25 tl ye satarlar yine halkin cebinden gider 7 0 Yanıtla
  • Hakan ÖZTÜRK Hakan ÖZTÜRK:
    15 yıldır plastik zararlı olduğu bütün kesimlerce bellidir Bakanlık bugün niye aksi karar almış ? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes ekran başına Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
Yeni lider için olay yorum: Dünya babasının dönemini özleyecek Yeni lider için olay yorum: Dünya babasının dönemini özleyecek
Tarihi maçın haritasını çizdiler Oranı duyanlar inanamıyor Tarihi maçın haritasını çizdiler! Oranı duyanlar inanamıyor
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik
E-Nabız’a bomba özellik geldi Eczane eczane gezmek sona eriyor E-Nabız'a bomba özellik geldi! Eczane eczane gezmek sona eriyor
Maçın hakemine ’’Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız’’ diyerek tepki gösterdi Maçın hakemine ''Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız'' diyerek tepki gösterdi
Fener’in eski yıldızı 45 yaşında da gol atıyor Fener'in eski yıldızı 45 yaşında da gol atıyor
BAE: İran’ın misilleme saldırılarında toplam 6 kişi hayatını kaybetti BAE: İran'ın misilleme saldırılarında toplam 6 kişi hayatını kaybetti
Tahran’dan İranlı kadın futbolculara çağrı: Eve dönün Tahran'dan İranlı kadın futbolculara çağrı: Eve dönün
Youssef En-Nesyri, Arabistan’da da ortalığı karıştırdı Youssef En-Nesyri, Arabistan'da da ortalığı karıştırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park’ta TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta
Ölen futbolcuyu kadroya yazdı: Özür dilemek yerine resmen dalga geçti Ölen futbolcuyu kadroya yazdı: Özür dilemek yerine resmen dalga geçti
Pentagon, savaşın başından bu yana yaralanan ABD askeri sayısını açıkladı Pentagon, savaşın başından bu yana yaralanan ABD askeri sayısını açıkladı

08:44
Galatasaray-Liverpool maçını yorumlarken telefonlarına gelen sesle şoke oldular
Galatasaray-Liverpool maçını yorumlarken telefonlarına gelen sesle şoke oldular
08:33
’’Galatasaray için çok kötü bir gece olacak’’ diyen Ahmet Çakar’a büyük şok
''Galatasaray için çok kötü bir gece olacak'' diyen Ahmet Çakar'a büyük şok
08:24
Liverpool’u elersek işimiz çok zor İşte Galatasaray’ın muhtemel rakipleri
Liverpool'u elersek işimiz çok zor! İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri
08:06
’’İngiltere’de tur atlar mıyız’’ sorusuna Hacıosmanoğlu’ndan olay yanıt
''İngiltere'de tur atlar mıyız?'' sorusuna Hacıosmanoğlu'ndan olay yanıt
07:43
ABD’li Witkoff’tan olay açıklama: İsrail tek bombalık bir ülke
ABD'li Witkoff'tan olay açıklama: İsrail tek bombalık bir ülke
07:35
ABD’den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız
ABD'den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız
07:16
Fahrettin Koca’dan Galatasaray’ın tarihi zaferi sonrası bomba Liverpool paylaşımı
Fahrettin Koca'dan Galatasaray'ın tarihi zaferi sonrası bomba Liverpool paylaşımı
06:52
Kim’den dünyaya büyük gözdağı Görüntüleri yayınladılar
Kim'den dünyaya büyük gözdağı! Görüntüleri yayınladılar
06:23
Savaşta 12. gün İran’dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
Savaşta 12. gün! İran'dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
03:04
Arap ülkesinde gece yarısı alarmı Tek tek vurdular
Arap ülkesinde gece yarısı alarmı! Tek tek vurdular
02:52
ABD’li senatörden “kara harekatı“ iddiası: Büyük endişe duyuyorum
ABD'li senatörden "kara harekatı" iddiası: Büyük endişe duyuyorum
02:23
İsrailli yetkiliden canlı yayında bomba İran itirafı
İsrailli yetkiliden canlı yayında bomba İran itirafı
01:49
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 08:55:47. #7.12#
SON DAKİKA: Bakanlık harekete geçti! Plastik çatal, kaşık, pipet tarih oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.