Kazakistanlı DMD kas hastası çocuk, havalimanında görevli ile yuvarlandı - Son Dakika
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Kazakistanlı DMD kas hastası çocuk, havalimanında görevli ile yuvarlandı

Kazakistanlı DMD kas hastası çocuk, havalimanında görevli ile yuvarlandı

Kazakistanlı annesi tarafından tedavi için Alanya'ya getirilen DMD kas hastası çocuk, ülkelerine dönmek için gittikleri havalimanında kendisini merdivenden indirmek isteyen görevli ile yuvarlandı. Çocuğun kolunda ve bacağında kırık oluştuğu için yolculuk yapamayacak durumda olan anne ile oğul ayrıca kaçak duruma düştü. Olay nedeniyle yardım bekleyen anne-oğul, hukuki olarak haklarını arayacaklarını belirtti.

30.08.2024 12:27
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ANTALYA'nın Alanya ilçesine Kazakistanlı annesi Assel Nurzhanova (48) tarafından tedavi için getirilen DMD kas hastası Ansar Nurzhanov (17), ülkelerine dönmek için gittikleri havalimanında kendisini merdivenden indirmek isteyen görevli ile yuvarlandı. Kolunda ve bacağında kırık oluşan çocuğun yolculuk yapamayacak durumda olması nedeniyle vize süreleri biten anne ile oğul ayrıca kaçak duruma düştü.

Kazakistan'da yaşayan Assel Nurzhanova, DMD kas hastası olan ve yürümeyen oğlu Ansar Nurzhanov'u dernek ve vakıfların desteğiyle tedavi için 3 senedir 3 aylığına Alanya'ya getirmeye başladı. Bu sene de haziran ayının sonlarında oğlunu tedavi ve rehabilitasyon için Antalya'ya getiren Nurzhanova, vizelerinin bitmesine yakın ülkelerine dönmek için 8 Ağustos günü Antalya Havalimanı'na geldi. Tekerlekli sandalyedeki oğlunun taşınması için görevlilerden yardım isteyen Nurzhanova, pasaport kontrolünün ardından uçak kalkış saatini beklemeye başladı. Bekleyen diğer yolcuların uçağa doğru ilerlemesiyle Nurzhanova, görevliye ulaşmaya çalıştı. Görevliye ulaşamayan kadın, oğluyla uçağa gidebilmek için asansör aradı ancak bulamadı. Bu sırada bekleyenler, tekerlekli sandalyedeki çocuk için Nurzhanova'ya yardım etmeyi teklif etti.

GÖREVLİ DE ÜSTÜNE DÜŞTÜ

Çevredekilerin yardımıyla hasta çocuk 1 kat indirildi. Gelen görevli, çocuğu kucağına alıp, merdivenden inmeye başladı. Dengesini kaybeden görevli, kucağındaki Nurzhanov ile merdivenden yuvarlandı. Merdivenin sonuna kadar düşen çocuğun üzerine bir de görevli düştü. Düşmenin etkisiyle başı kanayan Ansar Nurzhanov'un, kolunda ve bacağında da kırıklar oluştu.

2 HAFTADIR TEDAVİ GÖRÜYOR

Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye götürülen Nurzhanov, 2 haftadır tedavi görüyor. Ülkesine dönmek için gereken yolculuğu yapamayacak durumda olan Nurzhanov, taburcu olmasının ardından annesiyle Alanya'ya dönecek. Olay nedeniyle ülkelerine dönemeyen ve kaçak durumuna düşen anne-oğul, kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.

İNSANLAR YARDIM ETTİ

Assel Nurzhanova, "Ülkemize dönmek için havalimanına geldik. Oğlum engelli ve tekerlekli sandalyede olduğu için yanına bir görevli verdiler. Pasaport kontrolünden geçtikten sonra görevli yanımızdan gitti. Bize uçağın kalkacağı zaman geleceğini söyledi. Uçağın kalkış saati geldiğinde insanlar, uçağa girmeye başladı. Görevli hala gelmeyince kendim asansörü aradım ama bulamadım. İnsanlar görünce de yardım etmek istedi. Onların yardımıyla merdivenden 1 kat indirdik. O sırada görevli geldi ve biraz tartıştık" dedi.

'KOLUNDA VE BACAĞINDA KIRIKLAR VAR'

Nurzhanova, "O sırada görevli oğlumu kucaklayarak merdivenden indirmeye başladı. Merdivenden inerken oğlumla birlikte yuvarlandı. Yere kadar düştüler ve adam oğlumun üstüne düştü. Oğlumun kolunda ve bacağında kırık, yüzünde morluklar ve vücudunun farklı yerlerinde kızarıklıklar var. Oğlum ambulansla hastaneye getirildi ve 2 haftadır burada tedavi görüyor. Biraz iyileşince taburcu edeceklerini söylediler" diye konuştu.

ŞİRKETTEN VE ÇALIŞANDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Hukuki olarak haklarını arayacaklarını söyleyen Nurzhanova, "Ülkemize şu an dönemeyiz, çünkü oğlum yolculuk yapacak durumda değil. Hastaneden çıkınca oğlumu tedavi için getirdiğim Alanya'ya gideceğiz. Gidebilmemiz için iyileşmesi gerekiyor. Yer hizmetleri veren şirket ve oğlumu düşüren kişiden şikayetçi olduk. Kazakistan Konsolosluğu'na, İçişleri Bakanlığı'na ulaştım. Onlar da ilgileneceklerini söyledi. Dönemediğimiz için 3 aylık oturum süremiz de doldu. Bu yüzden kaçak durumda gözüküyoruz" dedi.

Haber: Semih ERSÖZLER- Kamera: Alarslan ÇINAR/ANTALYA,

Kaynak: DHA

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