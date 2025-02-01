Tekirdağ ve Keşan'da Etkili Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tekirdağ ve Keşan'da Etkili Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi

Tekirdağ ve Keşan\'da Etkili Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi

Tekirdağ ve Edirne'nin Keşan ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini ciddi şekilde düşürdü. Tekirdağ'da deniz seferleri gecikmeli yapılırken, polis ekipleri sürücüleri uyardı. Sis nedeniyle bazı binalar görünmez hale geldi.

01.02.2025 12:08  Güncelleme: 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEKİRDAĞ ve Edirne'nin Keşan ilçesinde sis etkili oldu

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde görüş mesafesi 15 metreye, kent merkezinde 30 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle Tekirdağ'dan Marmara Denizi'ndeki adalara yapılan feribot seferleri gecikmeli olarak yapıldı.

Polis ekipleri kentin önemli noktalarında önlem alarak sürücüleri uyardı. Hava sıcaklığının 7 derece olduğu Tekirdağ'da sisin ilerleyen saatlerde etkisini yitirmesi bekleniyor.

KEŞAN'DA DA ETKİLİ OLDU

Edirne'nin Keşan ilçesinde sabah saatlerinde sis etkili oldu. Keşan'da sabah saatlerinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle bazı binalar, gözden kayboldu. Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte, görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle olası kazalara karşı polis ekipleri, denetimlerini sıklaştırdı. Yetkililer, sürücüleri trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güvenlik, Tekirdağ, 3-sayfa, Ulaşım, Güncel, Edirne, Yaşam, Polis, Keşan, Keşan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ ve Keşan'da Etkili Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:57 Kılıçdaroğlu ’’Tartışmalara son ver’’ dedi, Özel’den jet hızıyla yanıt geldi Kılıçdaroğlu ''Tartışmalara son ver'' dedi, Özel'den jet hızıyla yanıt geldi
13:36 4 milyon emekliye beklediği haber Fark ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu 4 milyon emekliye beklediği haber! Fark ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu
13:30 Ege Denizi’nde peş peşe 4 deprem meydana geldi Ege Denizi'nde peş peşe 4 deprem meydana geldi
11:30 CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında soruşturma CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında soruşturma
10:54 UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL’ye satıyorlar UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL'ye satıyorlar
16:58 Erdoğan’dan Özel’e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda Erdoğan'dan Özel'e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda
16:56 Trump’tan bir garip uçak kazası açıklaması: Yüzmeye gitmemi mi istiyorsunuz Trump'tan bir garip uçak kazası açıklaması: Yüzmeye gitmemi mi istiyorsunuz?
16:51 Yıldız futbolcudan küçük taraftara eşi benzeri görülmemiş hareket Yıldız futbolcudan küçük taraftara eşi benzeri görülmemiş hareket
16:44 Mansur Yavaş Silivri’de Ümit Özdağ’ı ziyaret etti Mansur Yavaş Silivri'de Ümit Özdağ'ı ziyaret etti
16:38 Kremlin ortak para birimi ve CBDC iddialarına yanıt verdi Kremlin ortak para birimi ve CBDC iddialarına yanıt verdi
16:37 Fenerbahçe’nin genç yıldızı Acun Ilıcalı’nın takımına gitti Fenerbahçe'nin genç yıldızı Acun Ilıcalı'nın takımına gitti
16:31 Türk televizyon tarihine geçecek bir yayın kazası daha Türk televizyon tarihine geçecek bir yayın kazası daha
16:21 Aras Bulut İynemli’nin babası son yolculuğuna uğurlandı: Zor gününde dostları yalnız bırakmadı Aras Bulut İynemli'nin babası son yolculuğuna uğurlandı: Zor gününde dostları yalnız bırakmadı
16:17 Denizli’de Cinayet: 3 Bilezik İçin Öldürüldü Denizli'de Cinayet: 3 Bilezik İçin Öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 14:34:34. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ ve Keşan'da Etkili Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.