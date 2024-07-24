Terör halayı çekenlere dinletilen "Ölürüm Türkiyem" şarkısı DEM Partili vekili rahatsız etti - Son Dakika
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Terör halayı çekenlere dinletilen "Ölürüm Türkiyem" şarkısı DEM Partili vekili rahatsız etti

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Mersin'de terörist başı 'Abdullah Öcalan' sloganları eşliğinde sahil kenarında halay çeken gruba gözaltı sırasında polis minibüsünde "Ölürüm Türkiyem" şarkısı dinletildi. Görüntülere tepki gösteren DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan "Ne büyük bir kahramanlık öyküsü yazmışsınız. Bunu kayıt altına alıp paylaşmak psikolojik işkencedir" dedi.

24.07.2024 14:48
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Mersin'de terör halayı çektikleri görüntüler sonrası gözaltına alınan 9 şüpheliye polis minibüsünde "Ölürüm Türkiyem" şarkısı dinletildi. Görüntülere tepki gösteren DEM Partili Ali Bozan "Ne büyük bir kahramanlık öyküsü yazmışsınız. Bunu kayıt altına alıp paylaşmak psikolojik işkencedir" ifadelerini kullandı.

Terörist başı Abdullah Öcalan'ı övücü sloganlar eşliğinde halay çeken yaklaşık 15 kişilik grubun "Terör halayı" sosyal medyada yayınlandı. Gece saatlerinde çekildiği anlaşılan skandal görüntülerin ardından harekete geçen Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, görüntülerdeki kişilerin kimliklerinin tespiti için Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.

Terör halayı çekenlere dinletilen 'Ölürüm Türkiyem' şarkısı DEM Partili vekili rahatsız etti

9 KİŞİ KISKIVRAK YAKALANDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, başlatılan soruşturma kapsamında 9 şüphelinin gözaltına alındığını, 2 şüpheliyi de yakalama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mersin'de bir grup tarafından bölücü terör örgütü marşı eşliğinde halay çekilmesi ve bölücü terör örgütü elebaşı lehine slogan atılması olayıyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam etmektedir. Ülkemizin huzurunu bozmaya çalışan, milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan hiçbir girişim amacına ulaşamayacaktır" ifadelerine yer verdi.

Terör halayı çekenlere dinletilen 'Ölürüm Türkiyem' şarkısı DEM Partili vekili rahatsız etti

POLİS MİNİBÜSÜNDEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan sahilde terör halayı çeken şüphelilerin polis minibüsündeki görüntüleri de ortaya çıktı. İnternete düşen videoda terörist başı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atan ve halay çeken gruba polislerin "Ölürüm Türkiyem" şarkısını dinlettiği anlar yer aldı.

Terör halayı çekenlere dinletilen 'Ölürüm Türkiyem' şarkısı DEM Partili vekili rahatsız etti
DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan.

MİNİBÜSTEKİ GÖRÜNTÜLER DEM PARTİLİ VEKİLİ RAHATSIZ ETTİ

Polis minibüsündeki görüntülere DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan'dan tepki gecikmedi. Bozan "Ne büyük bir kahramanlık öyküsü yazmışsınız. Ülke sevdalısı görünüp 'Ölürüm Türkiyem' şarkısını söyleyen Mustafa Yıldızdoğan'ın oğluna bedelli askerlik yaptırmasına benzemiş. Suç olan gençlere 'Ölürüm Türkiyem' şarkısını dinletmektir. Bunu kayıt altına alıp paylaşmak psikolojik işkencedir. Bizzat İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan Mersin Emniyeti'ne ait bir minibüs içerisinde gözaltına alınan Kürt gençlere 'Ölürüm Türkiyem' şarkısının dinletilmesi, bunun polis memurları tarafından kayıt altına alınması, bunun troll hesaplar aracılığıyla servis edilmesi psikolojik işkencedir. Sayın Bakan, kafanıza göre hukuku bırakın" dedi.

Terör halayı çekenlere dinletilen "Ölürüm Türkiyem" şarkısı DEM Partili vekili rahatsız etti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Terör halayı çekenlere dinletilen 'Ölürüm Türkiyem' şarkısı DEM Partili vekili rahatsız etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Ahmed Mehmed: Ülkemizde terör sevicilerine tahammül etmek zorunda olmak, bizim için de psikolojik işkencedir! 402 37 Yanıtla
  • ZAFER YILDIZ: Demekki Doğru Yoldayız Elhamdülillah. 270 31 Yanıtla
  • pandoracı: zamanında işkence var diyordunuz aglıyordunuz şimdi müzik dinletiyoruz konforlu klimalı araçlarda yine aglıyorsunuz olmaz böyle.! 237 23 Yanıtla
  • M. Akif Keskin: Ne mutlu TÜRKÜM diyene 200 30 Yanıtla
  • Mehmet Yavuz: BEN NE DEDİM. DEMLER HOPLAR ZIPLAR. ONLARI DESTEKLEYENLERDE SUSAR DURUR. DURMAK YOK YOLA DEVAM 139 20 Yanıtla
  • Mehmet Erkoca: bu türküyü meclisteki demleklerede dinletmek lazım .. 113 11 Yanıtla
  • fitbool null: keske nezarethanede ayaklarinin kaydigi goruntulerde olsa 105 14 Yanıtla
  • Fatih IŞIKLI: dem in demine vuram 99 13 Yanıtla
  • NET VİZYON: O VEKİLEDE AYNI ŞARKIYI DİNLETMEK LAZIM 24 5 Yanıtla
  • ömer duman: Ali bozan oev 2 2 Yanıtla
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