Terörsüz Türkiye sürecini izleyecek Meclis komisyonunu Kurtulmuş duyurdu

Haber: Ogün AKKAYA

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "TBMM'de de sürecin izlenmesine ilişkin partilerin katılımıyla sağlanacak bir izleme komisyonunu en kısa süre içerisinde kuracağız. Bir üçüncü göze ihtiyaç yok. Üçüncü gözle, birinci gözle hepsi Türkiye Büyük Millet Meclisi olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen siyasi partiler ve milletin iradesi olacak. Dolayısıyla bu sürecin de çok kısa bir süre içerisinde tamamlanmasını ümit ediyoruz. Süreç başarıyla ve hakikaten fevkalade üstün bir koordinasyonla rotasında devam ediyor" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda, TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun ve Sayıştay'ın bütçeleri görüşülüyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin bütçesine ilişkin milletvekillerine yaptığı sunumda, şunları söyledi:

"Bütçe hakkı, bildiğiniz gibi, demokrasilerin en önemli hususiyetlerinden birisidir. Plan ve Bütçe Komisyonumuz da bu çerçevede bütçe hakkını fevkalade ciddi bir şekilde denetleyerek millet adına denetim vazifesini yerine getiren önemli komisyonlarımızın başında geliyor. Ben her birinize dün başladığımız, bugün devam edeceğimiz ve uzun bir süre devam edecek olan bu bütçe maratonunda başarılar diliyorum. Sabırlar diliyorum. Çok uzun saatler süren bu mesainizin de hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tabii ki her kurum, Türkiye Büyük Millet Meclisi de bunun başında olmak üzere, bir sene evvel milletten aldığı, milletin temsilcilerinden aldığı yetkiyle kullandığı bütçeyi nasıl kullandığının, ne şekilde kullandığının hesabını da hem burada Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki müzakerelerde hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda vermekle yükümlüdür. Dolayısıyla bugün ben de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak burada yaptığımız bu çalışmanın benim açımdan da fevkalade önemli, fevkalade hayati bir çalışma olduğunun altını çizmek isterdim.

"ÇOK CİDDİ MESAFELER ALINDI"

Geçtiğimiz yıl burada güzel bir müzakere gerçekleşti. Orada birçok konunun yanında iki konu öne çıkmıştı. Bunlardan birisi, Türkiye'nin ayaklarındaki terör prangalarından kurtulması ve Cumhuriyetimizin ilk asrının yaklaşık yarısını işgal eden terör meselesinin tamamıyla Türkiye'nin gündeminden kaldırılması için yapılacak çalışmalardı. İkincisi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmaları içerisinde ayrıcalıklı bir şekilde öne çıkan parlamenter diplomasi faaliyetleriyle ilgili konulardı. Bildiğiniz gibi 2025 yılının 5 Ağustos'unda Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi adını verdiğimiz, adının bile oluşmasını partiler arasında müzakereyle, gerçekten ciddi tartışmalarla, adını bile müzakere ederek koyduğumuz komisyon çalışmalarıyla fevkalade ciddi, fevkalade önemli olan, herhalde hepimiz için Cumhuriyet tarihimizin, ilk yüzyılın en önemli meselesi olan terörü halletmek için, bu prangadan kurtulmak için çok önemli ve samimi bir çalışmayı başlattık. Uzun toplantılar boyunca sürdü. 21 toplantı sonunda bu komisyon, katılan 50 milletvekilinin 47'sinin kabul oyuyla raporu kabul etti. Burada emeği geçen bütün siyasi partilere gerçekten teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Terörsüz Türkiye sadece bir siyasi slogan değil, sadece bir temenni değil, Türkiye'nin bundan sonraki süreçte güçlü bir ülke olarak yoluna devam edebilmesi için de önemli bir hedefti. Bu hedef çerçevesinde çok ciddi mesafeler alındı. Uluslararası alanda da 'Türkiye modeli' olarak artık adını rahatlıkla koyabileceğimiz bu model bütün çevreler tarafından takdirle izleniyor. ve inşallah terörsüz Türkiye'nin tesis edilmesiyle birlikte bunun, eskilerin tabiriyle mütemmim cüzü olan terörsüz bölgenin de inşa edilmesi için çalışmalar gerçekleştirilecektir.

"SÜREÇ BAŞARIYLA ÜSTÜN BİR KOORDİNASYONLA ROTASINA DEVAM EDİYOR"

Şimdi biz de yine bu yasanın 7. maddesinin 5. fıkrası gereği, kabul etmiş olduğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de sürecin izlenmesine ilişkin partilerin katılımıyla sağlanacak bir izleme komisyonunu en kısa süre içerisinde kuracağız. Bu konuyla ilgili partilerle müzakerelerimizi yapıyoruz. Ama bütün siyasi partilere, Meclis'te grubu olan bütün siyasi partilere bu konudaki görüşlerini almak üzere onlarla da müzakerelerimizi sürdüreceğiz. Meclisteki izleme komisyonunun üç tane temel görevi olacaktır. Bunlardan birisi kanunun takibini yakından takip etmek. İkincisi, terör örgütünün silahsızlanma ve fesih süreciyle ilgili bütün süreci izlemek, karar bazlı, dosya bazlı kararların da takip edilmesini hukuk ölçüsü içerisinde temin etmek ve eğer ihtiyaç duyulursa yeni birtakım yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi için de çalışmalarını sürdürmek. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığındaki kurulla da Meclis'teki izleme kurulu ve diğer devlet kurumları yakın iş birliği içerisinde olacaktır. Bu izleme kurulunun önemi şuradadır. Dünyadaki bütün çatışma çözümlerinde, hemen hemen bütün çatışma çözümlerinde örgütlerle devlet arasındaki süreci takip eden ya başka bir devlet vardır ya da başka uluslararası kuruluşlar vardır. Biz başından itibaren şunu söyledim: Burada Türkiye modeli dediğimiz bu modelde böyle bir şey olmayacak. Bir üçüncü göze ihtiyaç yok. Üçüncü gözle, birinci gözle hepsi Türkiye Büyük Millet Meclisi olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen siyasi partiler ve milletin iradesi olacak. Dolayısıyla bu sürecin de çok kısa bir süre içerisinde tamamlanmasını ümit ediyoruz. Süreç başarıyla ve hakikaten fevkalade üstün bir koordinasyonla rotasında devam ediyor. Ümit edelim ki artık Türkiye'nin başına bela olmuş, ayaklarına pranga olarak vurulmuş bu terörden Türkiye ilanihayet kurtulacaktır.

"2027 YILI İÇİN TEKLİF ETTİĞİMİZ TOPLAM TUTAR 33 MİLYAR 787 MİLYON 913 BİN LİRA"

2025 yılı kesin hesabı, devam eden yılın harcamaları ve 2027–2029 dönemi mali teklifimiz hakkındaki bilgileri sunuyorum. Harcamaların mevzuata uygunluğu kadar hizmetin gerektirdiği ölçüde yapılmasını da gözetiyoruz. İhtiyacın doğru tespiti, alımların dikkatle planlanması ve sonuçların takip edilmesi idari mesuliyetimizin parçasıdır. 2025 yılı başlangıç ödeneğimiz 17 milyar 817 milyon 190 bin liradır. Yıl içindeki revizyonlarla tutar 15 milyar 685 milyon 238 bin liraya inmiştir. Harcama toplamı 15 milyar 464 milyon 925 bin 337 lira 6 kuruş olmuş, kullanım oranı yüzde 98,6 seviyesine ulaşmıştır. Sayıştay tarafından görevlendirilen uzman denetçilerin hazırladığı dış denetim raporunda, kayıtlarla ödeme belgelerinin uyumlu olduğu belirtilmiştir. Kesin hesap cetvellerinin belgelere dayandığı ve ödenek üstü harcama yapılmadığı kaydedilmiştir. Mali işlemlerin usulüne uygun yapıldığı ifade edilmiş, bulgu veya tenkide yer verilmemiştir. Aynı özeni önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. 2026 yılı ödeneği 27 milyar 235 milyon 264 bin lira olarak kanunlaşmıştır. Revizyonlarla 26 milyar 817 milyon 506 bin liraya ulaşmıştır. Sunuşa esas veriler itibarıyla yaklaşık 19,2 milyar lira, diğer ifadeyle yüzde 72'lik bölüm harcanmıştır. Yıl sonunda ayrılan kaynağın tamamına yakınının kullanılması öngörülmektedir. 2027 yılı için teklif ettiğimiz toplam tutar 33 milyar 787 milyon 913 bin liradır. Stratejik Plan'daki amaçlar doğrultusunda hizmetleri önceliklendirdik. Kaynak kullanımında verimliliği ve tasarruf tedbirlerini esas aldık. Toplamın yüzde 92,5'i cari, yüzde 7,5'i yatırım giderlerinden oluşmaktadır. Ekonomik dağılımda personel giderlerinin payı yüzde 57,4, sosyal güvenlik devlet primi giderlerinin payı yüzde 6,6'dır. Mal ve hizmet alımları yüzde 9,5, cari transferler yüzde 19,1 oranındadır. Sermaye giderleriyle sermaye transferlerinin toplam payı yüzde 7,5'tir. Personel, sosyal güvenlik ve tedavi giderleri birlikte değerlendirildiğinde toplam ödeneğin yüzde 74,8'ini oluşturmaktadır.

"41 GENEL BÜTÇELİ İDARE ARASINDA 26'NCI SIRADAYIZ"

Kanuni yükümlülüklerimiz çerçevesinde Kamu Denetçiliği Kurumu'na Hazine yardımı olarak 637 milyon 234 bin lira ayrılmıştır. Toplam içindeki payı yüzde 1,9'dur. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na ayrılan Hazine yardımı 2 milyar 350 milyon lira, payı ise yüzde 7'dir. 2027 yılı teklifimiz, 2026 başlangıç ödeneğine göre yüzde 24,1 artış göstermektedir. Anılan iki kurumun payları hariç tutulduğunda, önceki yılın 25 milyar 181 milyon 551 bin liralık başlangıç tutarına karşılık 30 milyar 800 milyon 679 bin lira teklif ediyoruz. Karşılaştırılabilir artış oranı yüzde 22,3'tür. Ödeneklerin hangi hizmetlere ait olduğunu açık biçimde göstermek için ayrımı özellikle dikkatinize sunuyorum. Orta Vadeli Program büyüklükleri esas alındığında, 41 genel bütçeli idare arasında 26'ncı sıradayız. Çok yıllı hazırlık çerçevesinde 2028 yılı için 36 milyar 785 milyon 564 bin lira, 2029 yılı için 39 milyar 863 milyon 954 bin lira öngörülmüştür. Önümüzdeki dönemin hizmetlerini mali imkanlarla uyumlu biçimde planlamayı sürdüreceğiz."