Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi, Kartal'da yeni dönem planlarını açıkladı - Son Dakika
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Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi, Kartal'da yeni dönem planlarını açıkladı

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi, Kartal\'da yeni dönem planlarını açıkladı

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM), Kartal'da düzenlenen basın açıklamasında yeni dönem planlarını, hedeflerini ve Kartal'a dair öngörülerini paylaştı. THTM Yürütme Kurulu üyesi Aydemir Güler, THTM'nin Türkiye'de temsil edilmeyen kesimlerin platformu olmayı amaçladığını belirtti.

27.05.2024 18:17  Güncelleme: 18:34
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(İSTANBUL) - Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM), Kartal'da düzenlenen basın açıklamasıyla yeni dönem planlarını, hedeflerini ve Kartal'a dair öngörülerini paylaştı. THTM Yürütme Kurulu üyesi Aydemir Güler, THTM'nin Türkiye'de temsil edilmeyen kesimlerin platformu olmayı amaçladığını belirtti.

THTM Nisan ayında Ankara'da düzenlediği genel kurul toplantısında aldığı karar üzerine yerel meclisler kurarak çalışmalarını genişletiyor. Hatay'ın Defne, İzmir'in Urla ve Çiğli'den sonra İstanbul Kartal ilçesinde de THTM'nin yerel meclisi kuruldu. Kartal Halk Meclisi'nin kuruluşu dün Kartal'da düzenlenen basın toplantısı ile duyuruldu. Toplantıda meclisin kuruluş çalışmaları, hedefleri ve Kartal'a dair değerlendirmeler aktarıldı.

Toplantının amacının seçim sonrası dönemde Türkiye'nin yeni döneminde THTM'nin yol haritası ve Kartal'a dair öngörü ve hedefleri değerlendirmek olduğunu belirten Hilal Ataş, Türkiye'nin "normalleşme" adı verilen bir süreçten geçtiğini, ancak bu sürecin emekçi halk için tehlike barındırdığını söyledi. Bu tehlikenin, Türkiye'de iktidarıyla muhalefetiyle sermaye programının uygulanmasıyla ilgili olduğunu ifade etti.

Temsil edilmeyen kesimlerin sesini duyuracak bir platform

THTM'nin sadece komünistler için değil, aydınlanma, bağımsızlık, emek ve halkın refahı gibi ortak değerlere sahip her kesimi kapsayan bir platform olarak tasarlandığını bildiren THTM Yürütme Kurulu üyesi Aydemir Güler; Türkiye Komünist Partisi (TKP) olarak, mevcut parlamentonun Türkiye toplumunu tam olarak temsil etmediğini ve temsil edilmeyen kesimlerin sesini duyuracak bir platforma ihtiyaç olduğunu gördüklerini ve bu amaçla Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'ni kurduklarını belirtti.

Aydemir Güler, "Bu yerel seçimlerde Türkiye'nin siyasi tablosunda değişiklikler oldu, ancak bir yıl önceki parlamento seçimleriyle oluşan parlamentonun devam etmesine karar verildi. Biz, geçen sene oluşan 2023 parlamentosunun Türkiye Cumhuriyeti'nin gördüğü en geri parlamento olduğunu düşünüyoruz. Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi de böyle bir zemine oturdu" dedi.

"Türkiyenin temsil sorunu var"

Güler, Türkiye'deki temel sorunun örgütsüzlük ve siyasette temsil edilmeme olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin en büyük sorunu örgütsüzlük ve siyasette temsil edilmeyen emekçiler, yoksullar ve diğer kesimlerdir. THTM, Türkiye siyasetinde temsil kanalı bulunmayan halk kitlelerinin nefes alıp vereceği bir örgütlenme olarak tasarlandı" diye konuştu.

Yerel meclisler oluşturuluyor

THTM'nin ocak ayında kurulduğunu ve nisan ayında ikinci genel kurulunu gerçekleştirdiğini belirten Güler, yerel meclislerin oluşturulmasına yönelik adımlar atıldığını söyledi. Güler, şunları kaydetti:

"Şu anda Hatay Defne ve İzmir Çiğli'de iki yerel meclisimiz var. Bu iki yer, Türkiye'nin görünmez yerlerinden değil. Defne, geçen yılki depremin ardından çok ağır bir şekilde etkilenen ve yok sayılan bir yerleşim yeri. Çiğli ise Türkiye'nin en büyük metropollerinde bir işçi merkezi. Şimdi Kartal'dan devam edeceğiz. Türkiye'nin büyük ve güncel dertlerine karşı sadece komünist hareket değil, aydınlanmadan yana olan diğer akımlarla da ortak bir çizgide buluşabiliriz. Türkiye'de aydınlanma, modern yaşam biçimi, bilim ve bilimsel eğitimden yana olan bütün güçler yan yana gelebilir. Ayrıca Türkiye'nin NATO'ya bağımlılıktan kurtulup, bağımsız ve halkının yararına odaklanan bir düzene ihtiyacı var."

THTM Kartal Halk Meclisi Başkanı Gökmen Dumlu da Kartal Halk Meclisi'nin kuruluşu, hedefleri ve Kartal'da yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Dumlu, şunları dile getirdi:

"Seçimden sonra da verdiğimiz sözleri tutmak zorundayız. Diğer adaylar gibi ortadan kaybolmuyor, aksine mücadeleyi ve örgütlenmeyi daha da büyütmek için çalışıyoruz. Kartal halkına birçok söz verdik ve bu sözleri yerine getirmek için buradayız. Kartal'da 20 mahallemizde örgütlenecek bir meclis oluşturduk. Bu meclis, halkla iç içe olacak ve tamamen dayanışma ağıyla öreceğimiz bir yapıya sahip olacak.

Uğur Mumcu Mahallesi'nde trafik sorunu, Yalı, Yunus ve Topselvi Mahallelerinde uyuşturucu sorunu, diğer mahallelerde ise rantsal dönüşüm sorunları var. Kartal halkının işsizlik ve ekonomiyle ilgili sorunları da mevcut. THTM Kartal Meclisi, bu sorunlara çözüm üretmek için dayanışma ağıyla çalışacak."

İşçi Hakları Merkezi kuruluyor

Dumlu, Kartal'daki tüm işçiler için bir İşçi Hakları Merkezi kuracaklarını belirterek, "Bu merkezde, akademisyenler, avukatlar ve hukukçular görev alacak. Kartal'da çalışan işçilerin karşılaştıkları zorluklara, mobbing ve işten çıkarmalarla ilgili davalara yardımcı olacak bir yapı kuruyoruz" açıklamasını yaptı.

"Gölge" belediyecilik

Dumlu, Kartal Belediyesi'nin kaynaklarının nasıl kullanıldığını takip edeceklerini ve şeffaflık talep edeceklerini aktararak, sözlerine şöyle son verdi:

"Gelir ve gider tabloları, ihale süreçleri ve belediyenin vaatlerinin ne kadarının gerçekleştiği gibi konuları takip edeceğiz. Kartal halkının kaynaklarının nerelere harcandığını gözlemleyeceğiz ve gerektiğinde yaptırım uygulayacağız."

Dayanışma çağrısı yaptı

Bu meclis, çözüm odaklı ve çıkar gözetmeyen bir meclis olacak. Kartal'da güçlü bir örgütlenme ile halkın taleplerini dikkate alacağız. Kartal halkı doğrudan demokrasi ile siyasete katılmalı ve taleplerinin takipçisi olmalı. Gelin, bu dayanışma ağını birlikte örelim."

Dumlu, konuşmasını, Kartal'daki tüm yurttaşlara ve özellikle gençler, emekliler ve işçilere seslenerek, THTM Kartal Meclisi'nin kapılarının herkese açık olduğunu ve Cumhuriyetin değerlerine, laikliğe ve demokrasiye vurgu yaparak tamamladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi, Kartal'da yeni dönem planlarını açıkladı - Son Dakika

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