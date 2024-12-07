Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Ekonomisini Değerlendirdi - Son Dakika
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Ekonomisini Değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Ekonomisini Değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cerrahpaşa Üniversitesi'nde düzenlenen programda Türkiye'nin ekonomik büyüme performansını ve otomotiv ihracat rakamlarını açıkladı. Geçtiğimiz yıl 35 milyar dolar ihracat yapıldığını belirten Bolat, elektrikli araç üretiminde de hedeflerin yüksek olduğunu vurguladı.

07.12.2024 13:00  Güncelleme: 13:03
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cerrahpaşa Üniversitesi'nin Avcılar Kampüsü'nde düzenlenen 'Liderler Zirvesi Yerli Teknolojiler Ticaret ve İnovasyon' programına katıldı. Burada konuşan Bolat, "Türk otomotiv endüstrisi geçen yıl için söylüyorum 35 milyar dolar ihracat yapmıştır. Bunun yaklaşık 15 milyar doları araç, 20 milyar doları yan sanayi yedek parça sanayi ürünleridir" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cerrahpaşa Üniversitesi'nin Avcılar Kampüsü'nde düzenlenen 'Liderler Zirvesi Yerli Teknolojiler Ticaret ve İnovasyon' programına katıldı. Bolat'a programda İstanbul Valisi Davut Gül ve çok sayıda üniversitenin rektörü de eşlik etti. Programda konuşan Bakan Bolat, Türkiye'nin büyüme oranlarını ve ihracat rakamlarını paylaştı.

'TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜME PERFORMANSINI SÜRDÜRMEYİ BAŞARDI'

Bakan Ömer Bolat konuşmasında, "Türkiye'de hükümetimizin kararlılıkla uyguladığı programı hamdolsun makro göstergelerin birçoğunda olumlu sonuçlar vermeye devam etmektedir. Geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta yaşadığımız 2 büyük depremin yaralarını hızlı bir şekilde sarıyoruz. ve diğer tarafta bizim de 16-17 yıl sonra tekrar yaşamak zorunda kaldığımız 2021'den bir yana 2 haneli yüksek oranlı enflasyonun düşürülmesi hedefi öncelikli olmak üzere ekonomik büyüme istihdam ihracat ve cari işlemler açığını azaltma çabalarımız hamdolsun olumlu neticeler vermektedir. Türkiye ekonomisi büyüme performansını sürdürmeyi başardı. Salgın yılı olan 2020'de yüzde 1,9 büyüyerek dünyada büyüme sıralamasında ilk üçün içinde yer alabildik. 2021'de yüzde 11,4 gibi rekor büyüme, 2022'de yüzde 5,5 2023'te de yüzde 5,1 büyümüştür. 2023 yılında yüzde 5,1 oranında büyüyerek OECD ülkeleri içinde 1., Avrupa'da 2., G-20 ülkeleri içinde ise 3. sırada yer almıştır. Geçen yıl 1 trilyon dolar bandını ilk defa tarihimizde aştık. 1 trilyon 130 milyon dolar milli gelir ve kişi başına da da 13 bin 243 dolara yükseltmiştik. 2024 yılında biraz daha yavaşlasa da ekonomik büyümemiz devam etmektedir. Yüzde 5.3 birinci çeyrek, yüzde 2.4 ikinci çeyrekte, yüzde 2.1 üçüncü çeyrekte büyüdük. Ortalama ilk 9 ayın sonunda Türkiye'miz yüzde 3.2 oranında ekonomik büyüme kaydetti. Bizim açımızdan en önemli faktör de bu 3.2'lik büyümenin 1.9 puanı bölümü mal ve hizmet ihracatının katkısı olarak sağlandı. Böylece sadece iç tüketime dayalı değil net mal ve hizmet ihracatı sağlayarak ülkemize döviz kazandırarak ve ekonomik stabilizasyona katkı vererek bu büyüme sağlandı" dedi.

'TÜRKİYE, SATIN ALMA GÜCÜ KALİTESİNE GÖRE AVRUPA'NIN 4'ÜNCÜ BÜYÜK EKONOMİSİNE SAHİP ÜLKE KONUMUNA ULAŞTI'

Bakan Bolat, "2024 3'üncü çeyreğinin anlamı şu: Türkiye son 17 çeyrektir yani 4 yıl 3 aydır kesintisiz bir şekilde büyüme kaydetme başarısını gösterdi. 2024 Eylül itibari ile toplam milli gelirimiz 1 trilyon 260 milyon dolara yükseldi. Böylece rekor yenilenmiş oldu. Yıl sonunda inşallah 1 trilyon 300 milyon doları aşacağız. Türkiye, IMF'nin hesaplarına göre cari fiyatlar ve cari döviz kurları bazında dünyanın 17'nci, satın alma gücü kalitesine göre ise dünyanın 11'inci ve Avrupa'nın da 4'üncü büyük ekonomisine sahip bir ülke konumuna ulaştı. İstihdam tarafına bakacak olursak orada da hamdolsun olumlu göstergeler var. 2002 yılında Türkiye'deki toplam istihdam sayısı 21 milyon 300 bin kişiydi şu anda aktif çalışan sayımız 11 milyon kişi artarak toplamda 32 milyon 800 bin kişiye ulaştı. Sadece 2024 yılında son bir yılda 1 milyon 250 bin kişi yeni istihdam iş imkanları buldu. Bu yıl 11 ayda 5.5 trilyon 750 milyon doları geçtik. Bu yılı 6,5 milyar dolarlık savunma sanayi ihracatı ile inşallah kapatacağız. Hedefimiz 2028'e kadar savunma sanayi ihracatımızı yıllık 12 milyar doların üzerine taşımaktır. Özellikle otomotiv sanayinde elektrikli yerli otomobili üreterek bu alandaki rekabet ve yarışta ben de varım demiş olduk. TOGG gerçekten yüz akı iftihar projemiz. Türk otomotiv endüstrisi geçen yıl için söylüyorum 35 milyar dolar ihracat yapmıştır. Bunun yaklaşık 15 milyar doları araç, 20 milyar doları yan sanayi yedek parça sanayi ürünleridir. Elektrikli araç ve batarya üretiminde hedefimiz dünyanın önde gelen oyuncularından biri olmaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Ekonomisini Değerlendirdi - Son Dakika

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