Ticaret Bakanlığı Fahiş Fiyat Denetimleri Başlattı

6 Nisan 1920

1- Ticaret Bakanlığı zirai don sonrası "fahiş fiyat" girişimlerini mercek altına aldı

Bakanlık, başta dondan etkilenen şehirler olmak üzere 81 ilde yoğunlaştırdığı denetimlerde, 1271 firma ve 8 bin 476 ürünü inceledi

Ticaret il müdürlüklerince, özellikle limon ticareti yapan firmalarda denetimler gerçekleştirilerek, işletmelerin limon stok durumları, stok giriş ve çıkış hareketleri, alış ile satış fiyatları denetlendi

(Seda Tolmaç/Ankara)

2- Ülke genelinde yaklaşık 2,5 milyon kişinin kalp sağlığı incelendi, 317 bin kişide risk tespit edildi

Sağlık Bakanlığınca, Aile Hekimliği yönetmeliğinde yapılan değişiklikle Türkiye genelindeki aile hekimliklerinde yaklaşık 6 ayda, 2 milyon 483 bin 467 kardiyovasküler risk değerlendirmesi yapıldı

Taramalar sonucunda 317 bin 776 kişide risk tespit edilirken, bu kişilerin durumlarına uygun olarak Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sağlıklı beslenme, hareketli hayat, sigara bırakma gibi konularda ücretsiz danışmanlık hizmeti verilmeye başlandı

(Duygu Yener/Ankara)

3- Yeşilay, bağımlılığa karşı "bağımsızlık" için 105 yıldır mücadele ediyor

Alkol ve uyuşturucu bağımlılığına karşı kurulan ve geçen ay 105'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Yeşilay, bugün tütün, kumar ve teknoloji gibi farklı bağımlılık türlerini de kapsayan çalışmalar yürütüyor

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç: "Yaptığımız her çalışmaya, 'Ülkenin bağımsızlık mücadelesidir' düşüncesi ile bakıyoruz çünkü toprağın işgalinden daha tehlikeli şey çocuklarımızın, gençlerimizin zihinlerinin, bedenlerinin, kalplerinin işgal edilmesidir"

(Melike Balkaya/İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Marmara'da müsilajla mücadelede deniz çayırları ve pina midyeleri kullanılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, müsilajla mücadeleye biyolojik destek amacıyla hayata geçirdiği "MAR-ÇAYIR" ve "MAR-PİNA" projeleriyle, deniz çayırları ve pina midyelerinin ekosistemdeki işlevlerinden yararlanarak Marmara Denizi'ndeki müsilaj oluşumunu tetikleyen unsurlar azaltılacak

(Fatma Sevinç Çetin/Ankara) (Fotoğraflı)

5- Kırsal kalkınma destekleri için başvurular 21 Nisan'a kadar devam edecek

Tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması ile tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, su ürünleri, aile işletmeciliği ve arıcılık, destek sağlanan yatırım alanları arasında yer alıyor

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

6- Türkiye'nin 2053'te enerjide yüzde 90 yerliliğe ulaşabileceği hesaplanıyor

IICEC'in "Verimli Büyüme Senaryosu"na göre 2053'te enerjiden kaynaklı emisyonlar 191 milyon ton karbon eşdeğerine düşebilir

Enerji verimliliğiyle toplamda 2,1 trilyon dolarlık kümülatif ekonomik fayda elde edilebilir

(Murat Temizer/Ankara)

7- Türk otomotiv sektörü stratejilerini geliştirirken Avrupa'nın yeşil dönüşümü uygulamalarını örnek alıyor

Türkiye, Avrupa'nın kısa süre önce açıkladığı "Avrupa Otomotiv Sektörü İçin Endüstriyel Eylem Planı"ndaki kararlara uyumlu stratejiler geliştiriyor

Otomotiv Sanayii Derneği Başkanı Cengiz Eroldu: "Çoklu teknoloji yaklaşımımız, yalnızca iç pazarın ihtiyaçlarına cevap vermekle kalmayacak, aynı zamanda Avrupa başta olmak üzere küresel pazarlarda farklı regülasyonlara sahip ülkelere ihracat yapabilmemizi de mümkün kılmaya devam edecek"

(Serhat Tutak-Emirhan Yılmaz/Ankara)

8- Filistin'e verdikleri destek nedeniyle işten kovulan 2 çalışan, Microsoft'u soykırıma ortak olmakla suçladı

Yazılım mühendisi Hossam Nasr: "Microsoft, İsrail ordusuna bulut, yapay zeka ve çeviri hizmetleri ile depolama yetenekleri sağlıyor"

"Tüm bu sistemler, İsrail'in Gazze'deki soykırımını öngörülemeyen seviyelere hızlandırmasına ve şiddetlendirmesine olanak sağlıyor"

Veri bilimci Abdo Mohamed: "Filistinliler için burada, canavarın karnında, bu otoriterlik altında bile mücadele etmeye devam edeceğiz"

(İslam Doğru/New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- İngiltere'de British Steel krizi, ülkedeki çelik sektörünün kırılganlığını ortaya çıkardı

Jeopolitik gerilimlerin arttığı ve çelik gibi sektörlerde yerli üretimin ekonomi ve güvenlik için vazgeçilmez hale geldiği bu dönemde İngiltere, son ham çelik üretim tesisini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı

İngiliz çelik sektörü birliği UK Steel'in Ticaret ve Ekonomi Politikaları Direktörü Chrysa Glystra: "Son yıllarda ülkemizin çelik üretim tesisi ciddi şekilde daraldı ve bu gidişata son vermek zorundayız"

"British Steel'deki acil durum kontrol altına alındıktan sonra hükümet, yakın zamanda açıklanması beklenen Çelik Stratejisi kapsamında sektörün karşı karşıya olduğu daha büyük sorunlara kararlı ve hızlı şekilde eğilmeli"

(Nuran Erkul-Aysu Biçer/Londra)

10- Londra sularının modern göçebeleri: Botta yaşayanlar

Londra'da artan yaşam maliyetleri ve kiralar nedeniyle çok sayıda insan kanallarda yaşamayı seçerken kentte 10 bin kişinin botlarda yaşadığı tahmin ediliyor

İki farklı lisansla kanallarda yaşamasına izin verilenlerden Geçici Lisans alanlar 2 haftada bir demirledikleri noktaları değiştirmek zorunda

(Behlül Çetinkaya/Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Iğdır'da uydu verici takılan kerkenez, 183 kilometre yol katederek Ermenistan'a uçtu

Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi İstasyon Sorumlusu Gül Tutar:

"Türkiye'de ilk kez bir kerkeneze verici taktık. Bu kerkenez yetişkin bir dişi, yaklaşık 190 gram ağırlığında ve 6 gramlık bir verici taktık. Şu an verilerini takip ediyoruz"

(Hüseyin Yıldız/Iğdır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde kupa için iddialı:

Sarı-kırmızılı takımın başantrenörü Yakup Sekizkök:

"En az diğer takımlar kadar şampiyonluk ve kupa için adayız"

"Avrupa Kupası'nın ardından müzemize bir kupa daha getirmek istiyoruz"

"Galatasaray'da devam etmek ve mümkünse daha büyük hedeflere yönelmek istiyorum"

(Emre Doğan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Taha Akgül, Avrupa Güreş Şampiyonası'nı değerlendirdi:

"Başkanları olarak ilk kez tribünden müsabakaları izlemek çok farklıymış, çok heyecanlıymış. Önceden sadece kendi irademizle baş başaydık, kendi stresimizi yaşıyorduk ama orada tüm takımın stresini yaşadım"

"Yükümüz ağır, farkındayız ama inşallah bunun üstesinden geleceğiz. Değişim süreçleri biraz sancılı olur. Bir jenerasyon değişimi yaşıyoruz. Rıza'nın, benim ve Yasemin'in emekli olduğu yerde yeni şampiyonlara, yeni yüzlere, yeni starlara ihtiyacımız olacak. Bunu çıkarmak da biraz zaman istiyor"

"Rıza kardeşimin yaşadığı talihsizlik için çok üzgünüz. Spor Tahkim Mahkemesi'ndeki (CAS) itiraz süreci devam ediyor. Rıza kardeşim, avukatlarla beraber istişarelerini devam ettiriyor. Bizler de federasyon olarak her türlü arkasındayız"

(Halil İbrahim Avşar/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Beşiktaş ile Göztepe 58. randevuda

İki takım arasında geride kalan maçlardan 30'unu Beşiktaş, 11'ini Göztepe kazandı

İzmir'deki karşılaşmalarda 12-7 üstünlüğü bulunan Beşiktaş, deplasmandaki son 2 maçında rakibini mağlup etti

(Metin Arslancan/İstanbul)

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